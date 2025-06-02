6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物:FUJIFILM限定體驗、珠寶展

【6月好去處／父親節好去處 】 來到春雨綿綿的六月，既是接近夏日的時候，亦是為家中的頂梁柱父親節的慶祝月份。今年的父親節將在6月15日，無論大家想與爸爸來個親子遊、打卡或文藝工作坊，不妨參考以下的6月好去處推薦。



6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物: FUJIFILM X half 體驗站

鍾情拍照或是FUJIFILM忠粉的話，絕不能錯過FUJIFILM 新推出的 X half數碼相機，當中內建多達14款富士經典菲林模擬模式，輕巧機身齊集錄影、半格菲林、濾鏡質感等功能，更可以透過專屬APP連接即影即印，輕鬆享受多樣功能。

想搶先體驗當中的功能與模式的話，充滿七十年代感覺的體驗站現已登陸銅鑼灣，不單可以免費試用X half，更有巨型相機裝置、復古燈牌、懷舊瓷磚地面等多個打卡位， 能夠全方位感受拍攝樂趣。

6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物: FUJIFILM X half 體驗站

開放日期： 2025年5月30日至6月4日 早上11時至晚上9時

地址 ：銅鑼灣 Fashion Walk 記利佐治街11-19號地下中庭



6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物: 荃灣廣場「人寵家居購物折」

無論是新居入伙或是想為家居增添新品，乘著優惠入手就最好不過！半年一度的「人寵家居購物折」 開始了，現場不單有逾萬件家居好物，另外大家只需在指定人寵家居好物商戶，以電子貨幣累積滿指定金額，即享HK$200一田禮券及餐飲購物贈券組合，相當化算。

6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物: 荃灣廣場「人寵家居購物折」 （品牌提供）

6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物: 荃灣廣場「人寵家居購物折」 開放日期： 即日起至2025年6月22日上午10時至晚上10時

地址： 荃灣大壩街4-30號荃灣廣場



6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物: 香港大學美術博物館x L’ÉCOLE珠寶藝術學院 「筆脈珍傳: 法國珠寶巧藝二百年（1770 – 1970）」展覽

今次是香港大學美術博物館與 L’ÉCOLE 珠寶藝術學院首次攜手，聚焦於19世紀的珠寶，選出約百幅精選繪圖及十三件細緻珠寶作品，從而探索不同著名法國珠寶品牌珠寶圖稿的豐富歷史。以往的珠寶展覽中，甚少能夠近距離近賞到珠寶圖稿、珠寶研究及著作，今次絕對是一次珍貴的機會，讓大家對珠寶工藝有著更深入認知。

6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物: 香港大學美術博物館x L’ÉCOLE珠寶藝術學院 「筆脈珍傳: 法國珠寶巧藝二百年（1770 – 1970）」展覽 （品牌提供）

6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物: 香港大學美術博物館x L’ÉCOLE珠寶藝術學院 「筆脈珍傳: 法國珠寶巧藝二百年（1770 – 1970）」展覽

開放日期：

2025年6月6至10月4日(逢星期二至六) 早上9時半至下午6

2025年6月8至10月5日 (星期日) 下午1時至 下午6時

地址：香港西環般咸道90號香港大學美術博物館



6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物: 逸東酒店 Soft Crash 攝影展：時尚、性別與酷兒凝視

六月除了是父親節外，更是全球「同志驕傲月」。逸東酒店將連續兩月，以「取向未來」為主題，舉行一系列慶祝邊緣群體的活動，為活動揭開序幕的是由郭家賜所策劃的Soft Crash 攝影展 。

是次攝影展覽是酒店與《X也》（TA Magazine） 攜手打造，以強烈的視覺衝突作顛覆傳統男性凝視的二元視覺，展示酷兒、跨性別和非二元性別身體的強烈形象，同時激發大家深入探索身份認同。

6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物: 逸東酒店 Soft Crash 攝影展：時尚、性別與酷兒凝視

開放日期： 2025年6月13日至7月20日

地址：香港逸東酒店停車場

