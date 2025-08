夏日約會好去處｜12大推薦：CHANEL香水大師班、書展、打卡展覽

【夏日好去處|放假活動】踏入炎夏,天氣越來越悶熱,要不然就是颳風下雨,真讓人頭痛。假如不想悶在家中,想找一些消暑活動,這次《01女生》為大家集合了一些7-8月不容錯過的活動,包括工作坊、展覽、打卡等好去處,都很適合情侶、閨密或與家人一同去玩。



夏日好去處1. CHANEL PARFUMEUR MASTERCLASS:A FRAGRANCE EXPERIENCE​

如果是香水迷的話,就不能錯過這次CHANEL PARFUMEUR MASTERCLASS:A FRAGRANCE EXPERIENCE​。由CHANEL誠邀大家一同進入香水世界,探索沉浸式體驗,CHANEL PARFUMEUR的創意及工藝及參與香水課程,感知香水的創意與專業工藝。

夏日好去處1. CHANEL PARFUMEUR MASTERCLASS:A FRAGRANCE EXPERIENCE​詳情

登記方法:CHANEL官網

日期:即日至2025年12月31日

時間:每節1小時45分鐘

地址:香港銅鑼灣渣甸街5-19號一樓 京華中心



夏日好去處2. ACCIDENTALLY WES ANDERSON:「WES ANDERSON 世界美學展覽」

資深電影迷就不能錯過,風靡全球的視覺企劃《ACCIDENTALLY WES ANDERSON》!展覽先後全球多國進行巡展,今個夏日終於來到香港了。香港站劃分為七大主題展區,分佈在南豐紗廠與啟德AIRSIDE兩大場地,展出「AWA」逾百幅來自世界各地、充滿WES ANDERSON風格的實景攝影作品,當中更設有香港限定的「香港主題區」及互動打卡體驗。

展覽空間大膽運用鮮紅、橙黃、粉藍等搶眼配色,並於部分展區巧妙設計對稱構圖,向 WES ANDERSON經典的「置中美學」致敬。南豐紗廠亦會舉辦期間限定服飾展區:「紗線與想像:WES ANDERSON 世界裡的香港紡織」,無論是資深影迷還是初次接觸WES ANDERSON美學,這場視覺與情感交織的旅程,都絕對不容錯過。

夏日好去處2. ACCIDENTALLY WES ANDERSON:「WES ANDERSON 世界美學展覽」詳情

日期:南豐紗廠 –2025年7月15日至9月14日 | AIRSIDE – 由2025年7月15日至8月10日時間:南豐紗廠 – 上午11時至晚上7時 | AIRSIDE – 上午11時至晚上9時

場地:南豐紗廠 – 地下紗廠坊、一樓中庭、M層M01D、M層M01E | AIRSIDE – 3樓318號舖

費用:免費入場



夏日好去處3. 《G‑DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》香港站

自G-DRAGON回歸後,GD熱潮停不了。除了巡迴演出外,其全球沉浸式媒體藝術展覽亦宣佈加開香港站,海港城化身為FAM們的打卡聖地。展內共有三大體驗空間:VR沉浸體驗最新單曲〈TAKE ME〉、5G Hologram浮空投影裝置打造極致真實臨場表演感以及雙面LED屏幕結合音效,打造出雙重感官體驗。另外,最具象徵GD創作精神的「Daisy Garden」於化身成限定巨大裝置藝術,切勿錯過!

夏日好去處3. 《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》香港站詳情

日期:2025年8月15日至9月7日

地點:海港城海洋中心四樓及港威商場大堂I –早上10時30分至晚上9時30分(每日11個場次,每場一個小時)

費用:HK$188(已包含手續費$12)



夏日好去處4. LEGO Group x minifigure樂仔「Let’s Take a Brick」

今個夏天,LEGO Group 聯同人氣 minifigure「樂仔」,於今個夏日舉行「Let’s Take a Brick」活動,樂仔更會驚喜現身於香港多個不同地方。活動首站登陸新城市廣場1期5樓恐龍公園 (Dino Park) ,於入口會見到5米高的LEGO®巨型樹屋,可以在裡面完成最快樂的「拼砌暑期作業」,更可於樹洞裹細聽以LEGO®顆粒演繹的舒壓音樂。還有3米高的巨型樂仔打卡位,同時別忘了在指尖陀螺拼砌區盡情發揮創意,每一個場景都充滿 LEGO®式幽默!

夏日好去處4. LEGO Group x minifigure樂仔「Let’s Take a Brick」詳情

日期:2025年7月12日至2025年8月31日

地址:沙田新城市廣場1期5樓恐龍公園(Dino Park)



夏日好去處5. 香港迪士尼樂園度假區「20周年奇妙派對」

香港迪士尼樂園已正式展開一整年的慶祝活動「20周年奇妙派對」,日夜連場的慶祝派對充滿音樂與色彩,點亮樂園每個角落,與大家共度歡樂難忘時光。米奇與好友和Duffy與好友以全新設計的20周年派對服飾閃爍登場,並帶來連串活動,包括:「迪士尼好友Live:城堡派對」、「迪士尼好友巡遊派對」、「迪士尼星夢光影之旅:星空派對」、多位可愛角色見面會等,讓大家一同沉浸於這場屬於香港迪士尼的奇妙時光。

夏日好去處6. 全港首個迪士尼《Baby Oysters Mart》

可愛又天真無邪的生蠔寶寶Baby Oysters跳出夢遊仙境!今個暑假,生蠔寶寶首次身成為大型裝置的主角,在朗豪坊打造出齊備多個打卡場景、互動遊戲的夢幻派對。

夏日好去處6. 全港首個迪士尼《Baby Oysters Mart》(品牌提供)

想近距離與生蠔寶寶玩樂的話,可以先從生蠔寶寶開設的Baby Oysters Bar開始探索,揀選心儀的生蠔寶寶後再幫它好好清洗,再到《愛麗絲夢遊仙境》中的經典瘋狂茶會、珍珠尋寶遊戲攤位中「瘋狂下午茶」打卡共餐,最後再攜帶多款會場限定的Baby Oysters系列全新精品回家!

夏日好去處6. 朗豪坊《Baby Oysters Mart》詳情

日期: 2025年8月1日至8月31日 –上午10時30分至晚上10時

地點: 朗豪坊4樓通天廣場

費用:免費入場



夏日好去處7. KUKA HOME- KUKA FAMILY DAY

KUKA HOME將每年8月16日定為KUKA FAMILY DAY(全民顧家日),希望大家在忙碌的日常記得享受家庭生活,今年是KUKA HOME首次於全球及香港門市一同慶祝,並推出了大型優惠活動,萬勿錯過!這項活動最適合大家於夏天與家人一起進行,暢想家居佈置,創造更多溫暖回憶。

夏日好去處7. KUKA HOME-KUKA FAMILY DAY 詳情

日期:即日至2025年8月31日

地址:KUKA HOME門市



夏日好去處8. Opanchu Usagi「夏日泡泡Laundry Party」

今個夏日完全是卡通迷的大日子!日本爆紅Creator KAWAISOUNI筆下的Opanchu Usagi褲褲兔繼登陸AEON後,今次登陸尖沙咀The ONE,以夢幻Y2K及粉色為主調從配合可憐萌的造型,打造出6大幸福泡泡的洗濯情景。

夏日好去處8. The ONE x Opanchu Usagi「夏日泡泡Laundry Party」與「香噴噴洗衣限定店」詳情

日期:7月17日至8月31日 –上午10時至晚上10時

地點:尖沙咀The ONE UG2中庭

費用:免費入場



夏日好去處9. Nikon Photo Lab 影像製造所

攝影愛好者切勿錯過!Nikon首次打造期間限定的 Nikon Photo Lab 影像製造所,讓大家可以試玩及體驗香港限定的影像配方,當中包括:菲林風格、日系風格、電影風格、Y2K風格、人像風格,讓大家可以盡情享受一場視覺與互動盛宴。

夏日好去處|Nikon Photo Lab 影像製造所(品牌提供)

夏日好去處9. Nikon Photo Lab 影像製造所詳情

日期:2025年8月8日至17日 – 中午 12 時至 9 時

地點:K11 Art Mall 地下中庭

費用:免費入場



夏日好去處10. 「CHIIKAWA DAYS」大型特展

吉伊卡哇(CHIIKAWA)熱潮直捲全球,今個夏日更是現身多個香港旅遊景點,足跡遍佈全港。今次大型特展分為三部分:室內展廳「吉伊卡哇的可愛全日常」、戶外展區「超巨大食物之森空中樂園」以及戶外派對「大型討伐!名場面造型集合」,多款經典造型齊聚一堂,更有融合最具香港代表性的飲茶文化的「飲茶」限定系列,由「衣、食、住、行」向大家公開吉伊卡哇與好友的日常生活。

夏日好去處10. 「CHIIKAWA DAYS」大型特展詳情

日期:2025年8月1日至8月31日

地點:尖沙咀K11 MUSEA暨海濱



室內展廳「吉伊卡哇的可愛全日常」(只限持票人士進場)

展出位置:K11 MUSEA 地下MUSE EDITION



戶外展區「超巨大食物之森空中樂園」(只限持票人士進場)

展出位置:K11 MUSEA 6樓雕塑公園



戶外派對「大型討伐!名場面造型集合」(只限持票人士進場)

展出位置:K11 MUSEA地下Promenade



夏日好去處11. Opanchu Usagi「夏日BIG爆失控幹線」

擁有日本縣內調查中奪取「年度最喜歡的角色排行榜」第一名的Opanchu Usagi 褲褲兔,首次來港更化身車長,誰知卻碰上連環不幸事件?皇室堡將多件尷尬而不失可愛的考驗,打造成令人會心微笑的6大打卡點,讓香港的「社畜」們一同感受這個失魂趣萌旅程。

夏日好去處11. 皇室堡 x Opanchu Usagi「夏日BIG爆失控幹線」與「荷包失守限定店」詳情

日期:7月17日至8月31日 –上午10時至晚上10時

地點:銅鑼灣皇室堡地下中庭

費用:免費入場



夏日好去處12. 香港書展、運動消閒博覽及零食世界(已完結)

由香港貿易發展局主辦的第35屆香港書展,連同香港運動消閒博覽及零食世界,已於香港會議展覽中心展開,今年三大夏日文化消閒盛事有超過770家展商參與。

今年書展以「飲食文化・未來生活」作年度主題,讓書迷從飲食為題的作品中細味文化風情、生活態度,並探索未來科技孕育的新飲食文化,感受閱讀與飲食帶來的滋味。

夏日好去處12. 香港書展詳情

日期:2025年7月16至2025年7月22日

時間:7月16至21日 - 上午10時至晚上10時;7月22日 - 上午9時至下午5時

地點:香港會議展覽中心

票價:成人港幣30元