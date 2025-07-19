夏日約會好去處｜6大推薦：CHANEL香水大師班、書展、打卡展覽

【夏日好去處｜放假活動】踏入炎夏，天氣越來越悶熱，要不然就是颳風下雨，真讓人頭痛。假如不想悶在家中，想找一些消暑活動，這次《01女生》為大家集合了一些7-8月不容錯過的活動，包括工作坊、展覽、打卡等好去處，都很適合情侶、閨密或與家人一同去玩。



夏日好去處1. CHANEL PARFUMEUR MASTERCLASS：A FRAGRANCE EXPERIENCE​

如果是香水迷的話，就不能錯過這次CHANEL PARFUMEUR MASTERCLASS：A FRAGRANCE EXPERIENCE​。由CHANEL誠邀大家一同進入香水世界，探索沉浸式體驗，CHANEL PARFUMEUR的創意及工藝及參與香水課程，感知香水的創意與專業工藝。

夏日好去處1. CHANEL PARFUMEUR MASTERCLASS：A FRAGRANCE EXPERIENCE​（CHANEL）

夏日好去處1. CHANEL PARFUMEUR MASTERCLASS：A FRAGRANCE EXPERIENCE​詳情

登記方法：CHANEL官網

日期：即日至2025年12月31日

時間：每節1小時45分鐘

地址：香港銅鑼灣渣甸街5-19號一樓 京華中心



夏日好去處2. ACCIDENTALLY WES ANDERSON：「WES ANDERSON 世界美學展覽」

資深電影迷就不能錯過，風靡全球的視覺企劃《ACCIDENTALLY WES ANDERSON》！展覽先後全球多國進行巡展，今個夏日終於來到香港了。香港站劃分為七大主題展區，分佈在南豐紗廠與啟德AIRSIDE兩大場地，展出「AWA」逾百幅來自世界各地、充滿WES ANDERSON風格的實景攝影作品，當中更設有香港限定的「香港主題區」及互動打卡體驗。

展覽空間大膽運用鮮紅、橙黃、粉藍等搶眼配色，並於部分展區巧妙設計對稱構圖，向 WES ANDERSON經典的「置中美學」致敬。南豐紗廠亦會舉辦期間限定服飾展區：「紗線與想像：WES ANDERSON 世界裡的香港紡織」，無論是資深影迷還是初次接觸WES ANDERSON美學，這場視覺與情感交織的旅程，都絕對不容錯過。

夏日好去處2. ACCIDENTALLY WES ANDERSON：「WES ANDERSON 世界美學展覽」詳情

日期：南豐紗廠 –2025年7月15日至9月14日 | AIRSIDE – 由2025年7月15日至8月10日時間：南豐紗廠 – 上午11時至晚上7時 | AIRSIDE – 上午11時至晚上9時

場地：南豐紗廠 – 地下紗廠坊、一樓中庭、M層M01D、M層M01E | AIRSIDE – 3樓318號舖

費用：免費入場



夏日好去處3. 香港書展、運動消閒博覽及零食世界

由香港貿易發展局主辦的第35屆香港書展，連同香港運動消閒博覽及零食世界，已於香港會議展覽中心展開，今年三大夏日文化消閒盛事有超過770家展商參與。

今年書展以「飲食文化･未來生活」作年度主題，讓書迷從飲食為題的作品中細味文化風情、生活態度，並探索未來科技孕育的新飲食文化，感受閱讀與飲食帶來的滋味。

夏日好去處3. 香港書展詳情

日期：2025年7月16至2025年7月22日

時間：7月16至21日 - 上午10時至晚上10時；7月22日 - 上午9時至下午5時

地點：香港會議展覽中心

票價：成人港幣30元



夏日好去處4. LEGO Group x minifigure樂仔「Let’s Take a Brick」

今個夏天，LEGO Group 聯同人氣 minifigure「樂仔」，於今個夏日舉行「Let’s Take a Brick」活動，樂仔更會驚喜現身於香港多個不同地方。活動首站登陸新城市廣場1期5樓恐龍公園 (Dino Park) ，於入口會見到5米高的LEGO®巨型樹屋，可以在裡面完成最快樂的「拼砌暑期作業」，更可於樹洞裹細聽以LEGO®顆粒演繹的舒壓音樂。還有3米高的巨型樂仔打卡位，同時別忘了在指尖陀螺拼砌區盡情發揮創意，每一個場景都充滿 LEGO®式幽默！

夏日好去處4. LEGO Group x minifigure樂仔「Let’s Take a Brick」詳情

日期：2025年7月12日至2025年8月31日

地址：沙田新城市廣場1期5樓恐龍公園（Dino Park）



夏日好去處5. 香港迪士尼樂園度假區「20周年奇妙派對」

香港迪士尼樂園已正式展開一整年的慶祝活動「20周年奇妙派對」，日夜連場的慶祝派對充滿音樂與色彩，點亮樂園每個角落，與大家共度歡樂難忘時光。米奇與好友和Duffy與好友以全新設計的20周年派對服飾閃爍登場，並帶來連串活動，包括：「迪士尼好友Live：城堡派對」、「迪士尼好友巡遊派對」、「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」、多位可愛角色見面會等，讓大家一同沉浸於這場屬於香港迪士尼的奇妙時光。

夏日好去處6. KUKA HOME- KUKA FAMILY DAY

KUKA HOME將每年8月16日定為KUKA FAMILY DAY（全民顧家日），希望大家在忙碌的日常記得享受家庭生活，今年是KUKA HOME首次於全球及香港門市一同慶祝，並推出了大型優惠活動，萬勿錯過！這項活動最適合大家於夏天與家人一起進行，暢想家居佈置，創造更多溫暖回憶。

夏日好去處6. KUKA HOME-KUKA FAMILY DAY 詳情

日期：即日至2025年8月31日

地址：KUKA HOME門市

