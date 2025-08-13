特色婚宴場地推薦｜3大高質婚禮場地:戶外證婚/海景婚禮/寵物友善

【香港婚禮場地推薦2025/婚禮籌備】婚宴場地是婚禮回憶的起點，選擇一個設計獨特、極具風格的婚宴場地，絕對能讓大日子更添難忘。而近年，「高性價比」是不少新人揀選婚禮場地的首要考慮，ClubONE結合親民價、高級會所體驗及多元配套，無論追求維港景致、自然河畔、還是浪漫沙灘海天一色，準新人們都能找到適合的理想場地，見證幸福時刻，攜手開展人生新一頁。



香港特色婚宴場地推薦｜1.The Victoria 維港皇宴

場地的地理位置優越、交通完善便利，絕對是一大加分位。位於尖沙咀核心地段的The Victoria 維港皇宴，場地坐擁維多利亞港壯麗景色，不論是午間證婚或晚間婚宴，賓客皆可飽覽維港兩岸的璀璨景致，為婚禮增添浪漫氛圍。

為彈性配合中式及西式婚宴模式需要，場地亦設有兩間時尚瑰麗的宴會大廳及一個小型貴賓廳，活動空間十分靈活多變。配合酒店級優質服務和先進設施，以極高性價比成為新人們的理想選擇，打造出難忘的都市夢幻婚禮。

適合席數︰8-30席

價錢：中式婚宴套餐每席$6,688起，自助餐菜單每位$580起

婚宴熱線︰8208 8972

地址︰九龍尖沙咀東麼地道68號帝國中心1樓



香港特色婚宴場地推薦｜2. Riviera 水中天

若然嚮往自然氛圍、親近河畔景致，沙田畫舫上的Riviera水中天便是不錯的選擇。場地設有三個各具特色的戶外證婚區，亦是寵物友善場地，讓摯愛毛孩也可一同見證幸福時刻。

河畔空中花園盡覧180度海天一色景致，是舉行戶外證婚儀式的浪漫首選；而歐式森林系花園則深受喜歡大自然風格的新人青睞。場內兩個典雅宴會廳及數個貴賓廳，適合舉辦50至200人的中小型婚宴。無論想要溫馨家庭聚會，還是浪漫花園派對，Riviera水中天都能配合所需，成就專屬回憶。

適合席數︰5-30席

價錢：中式婚宴套餐每席$6,288起，自助餐菜單每位$480起

婚宴熱線︰8202 8292

地址︰沙田大涌橋路55-57號 (沙田畫舫)



香港特色婚宴場地推薦｜3. 淺水灣

淺水灣既是寵物友善婚禮場地，亦是戶外沙灘婚禮的熱門地點，環抱無敵海景，整個建築設計洋溢著獨特的歐陸氣息。設有三個戶外海景證婚區，最適合舉行黃昏雞尾酒會、證婚儀式，試想像在海天一色景致下舉行沙灘婚禮，會是如此的獨特、浪漫！

另外，場地亦配備四個輕奢風格宴會廳，空間靈活，能舉辦5至25席中式或西式婚宴。值得一提的是，場地特設超大海景新娘房，讓新人於婚禮當日享受舒適空間及絕美景致，貼心周到。

適合席數︰5-25席

價錢：中式婚宴套餐每席$6,288起，自助餐菜單每位$560起

婚宴熱線︰8209 9822

地址︰淺水灣海灘道16號

