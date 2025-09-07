Netflix推薦2025｜9月假日精選片單：今際3回歸、星期三2迎來結局

【Netflix推薦2025/Netflix影集推薦】夏日氣息仍然高企，最好就是安在家居，於冷氣房中享受好戲好劇。無論你是驚悚狂迷、紀錄片愛好者、綜藝喜劇或韓劇粉絲，今個月的Netflix 都有不少新片上架，絕對能讓你大包眼福！



Netflix 9月影集推薦 2025：1. 《星期三》第2季 （Wednesday 2）

喜愛《星期三》的人期待已久的下部分來了，下部分更有Lady Gaga的參演！上部分主要圍繞星期三回歸奈洛學院，追蹤獨眼烏鴉的謎團與解開自己的黑暗預言，下半部分伴隨星期三解放了精神病院展開序幕，星期三不單迎來自己的新靈魂導師，更學習正視自己的家庭與自我認可課題。

Netflix 9月影集推薦 2025：2. 《網戀詐騙復仇記》 （ Love Con Revenge）

有追看犯罪紀錄片的話，應該對2022年的《Tinder 詐騙王》 並不陌生，當時有一名男子Simon，於交友app「Tinder」上偽裝成身家上億、環遊世界的鑽石王老五，他有超強時間管理，同一時間騙女無數，雖然最後Simon被捕，卻沒有被起訴，後來更明目張膽地成立商業及個人成功研討會。

數年後，其中一名不甘壞人沒有報應的受害者Cecilie Fjellhøy，決心奪回人生主導權， 與私家偵探Brianne Joseph合作，以揭發加害者的真面目。

Netflix 9月影集推薦 2025：《網戀詐騙復仇記》 （ Love Con Revenge）將於9月5日上架（Netflix）

Netflix 9月影集推薦 2025：3. 《接吻生死戰》 （Kiss or Die）

喜愛綜藝喜劇的話，切勿錯過來自日本的《接吻生死戰》！這個全新喜劇節目，由知名電視製作人佐久間宣行操刀，他曾打造《爆笑悲劇王：笑著笑著就哭了》、《心靈燈塔》、《罵倒村》等人氣節目，今次定必力破笑聲天花板！

節目以死亡之吻為主線遊戲任務，邀請不少喜劇演員與美女演員挑戰短劇，只要忍不住吻下去的就會失敗，爭奪搞笑之位，成為故事主角！

Netflix 9月影集推薦 2025：《接吻生死戰》 （Kiss or Die）將於9月9日上架（《接吻生死戰》劇照）

Netflix 9月影集推薦 2025：4. 《妳和其餘的一切》（You and Everything Else）

又一韓劇力作準備上架！由票房肯定的金高銀與近年成為討論度極高的朴智賢主演，兩人將會演出一段橫跨三十多年的友情，當中愛恨交織的複雜心結十分考驗演技，另外劇中更遠赴瑞士取景，讓整個感情與畫面更為昇華，讓人不禁期待。

Netflix 9月影集推薦 2025：5. 《今際之國的闖關者》第3季 （Alice in Borderland 3）

今際之國再度回歸！上季有栖與宇佐木終能回到現實世界，醒來發現原來一切都是彌留之際，於「今際之國」所發生，兩人亦在現實世界中重新認識。 來到第二季中，兩人早已共結連理，但某天宇佐木卻忽然消失，有栖則為了尋找她而前往今際之國，到底今季會碰上甚麼驚喜與死亡遊戲？

Netflix 9月影集推薦 2025：《今際之國的闖關者》第3季 （Alice in Borderland 3）將於9月25日上架（Netflix）

Netflix 9月影集推薦 2025：6. 《殺手螳螂》（Mantis）

偏好強勢的武打戲劇的話，千萬不要錯過這套作為《格殺福順》延伸作品的《殺手螳螂》，不單由由原導演卞成賢擔任製片和編劇，更有朴圭瑛、任時完及趙祐鎮攜手共演。今次聚焦於殺手之間的廝殺，場面對決將更加刺激無情，絕對是一場精彩的視覺盛宴！

▼▼▼【按圖看更多】Netflix 9月影集推薦▼▼▼