創作〈GOLDEN〉時是在看牙醫？EJAE曾當10年練習生、轉戰作曲爆紅

2025年MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Award，簡稱VMA）日前盛大舉行，當中憑Netflix劇集《KPop獵魔女團》中唱〈GOLDEN〉突圍而出的「Huntr/X」聲優EJAE、Andurey Nuna和Rei Ami亦有到場，並掀起話題。在劇中飾演女主角Rumi的EJAE，原來在作歌方面有著不少成名作，而她在創作〈GOLDEN〉時，靈感竟源自看牙醫的時候？



憑Netflix劇集《KPop獵魔女團》中唱〈GOLDEN〉突圍而出的EJAE，有份出席2025年MTV音樂錄影帶大獎。(Getty Images)

EJAE祖父為影壇泰斗、十年練習生活終未能出道

現年33歲的EJAE，祖父為韓國影壇泰斗申榮均（Shin Young-kyun）。她自小喜歡唱歌，並在11歲時，加入當地大型娛樂公司SM Entertainment，開始將近十年的練習生生涯，「我經歷Kpop的所有面向。我對Rumi深感共嗚，她完美地隱藏缺點，這是練習時需要的重大部分。」可惜她最後未能如願出道，由於年齡關係，她離開公司，並搬往美國生活，在紐約大學帝勢藝術學院讀書。

〈GOLDEN〉於我倍感意義，因我覺得當時的我需要首這樣的歌。 EJAE

EJAE祖父為影壇泰斗、十年練習生活終未能出道 (Getty Images)

EJAE轉戰幕後打造多首名曲

EJAE在畢業後，轉向寫歌和製作等幕後發展，2017年她參與SM Entertainment的作曲訓練營後，其努力終被發現。她其後有份為女團Red Velvet編寫〈Psycho〉的主旋律，更有參與aespa歌曲〈Drama〉和〈Kill It〉，並多次與TWICE、Le Sserafim和少女時代成員合作。在2021年，她更為熱門電腦遊戲「League od Legends」創作歌曲〈Rebirth〉，獲得「第13屆Hollywood Music In Media Awards」（HMMA）的提名。

EJAE轉戰幕後打造多首名曲 (IG@ejae_k)

EJAE創作〈GOLDEN〉的靈感

在2025年，EJAE簽約獨立音樂出版社Prescription Songs，並4月獲得錄製《Kpop獵魔女團》歌曲的機會，結果一炮而紅。她為劇集製仍多首金曲，當中〈GOLDEN〉更因超高音域的演唱，令人印象深刻，入圍《告示牌》音樂榜頭10名內。

有趣的是，創作〈GOLDEN〉旋律的靈感，是EJAE在前往看牙醫時想到的，於訪問表示「是最初步構思到的。」她很快便想出「gonna be Golden」的歌詞，並與Mark Sonnenblick迅速完成整首歌。