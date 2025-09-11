Labubu熱潮不停歇！4矚目新品：Moynat聯乘手袋、迷你版火速售罄

【Labubu聯乘熱潮】Labubu近年風靡全球，其盲盒公仔更一度出現「一盒難求」，人氣一浪接一浪，仍未停竭。這款有著長耳朵、尖牙和全身毛絨絨的外型獨特公仔，以奇怪又可愛的姿態，偶爾間被BLACKPINK成員Lisa於社群平台上分享，隨即全球掀起熱潮。今年更是不斷與不同品牌進行聯乘，由飲食品牌到奢侈品牌，可見其人氣覆蓋極廣。



Labubu聯乘法國奢侈品牌Moynat推出膠囊系列

Labubu起初就是以掛在手袋上爆紅，這次是躍上手袋。Labubu創作者龍家昇Kasing Lung，近日宣布與國奢侈品牌Moynat㩦手推出聯乘系列，於品牌的黑色塗層帆布印花手袋、皮革手袋、護照套、皮具配件及手袋配飾，都能見到Labubu、Zimomo與King Mon的蹤影，聯乘系列將率先於10月11日上海發售。

Labubu x Moynat推出膠囊系列，更邀請到金像獎影帝梁朝偉、奧斯卡影后楊紫瓊、法國時尚雜誌全球總監Carine Roitfeld、法國芭蕾舞者Guillaume Diop以及Kpop巨星Lisa率先演繹。

Marko Monroe改造的太空人Labubu攻陷VMAs

Labubu熱潮更是蔓延至歐美市場，早前舉辦的一年一度的MTV VMAs音樂錄影帶頒獎典禮，也被限定版的Labubu攻陷。常為Labubu設計服裝造型的藝術家Marko Monroe，為會場上多位明星送上精心設計的太空人Labubu，包括：Rosé、Diva、女團KATSEYE等，當時引起一陣哄動，果然Labubu魅力沒法擋。

POP MART推出全新迷你版Labubu

POP MART於8月底推出全新迷你版Labubu，即「心底密碼系列」盲盒，比起以往款式更小巧﹐除了可掛手袋，更適合掛在手機。這款迷你版Labubu由宣布推出時，已引起一陣熱潮，甫上架即售罄，人氣相當高

Labubu X GODIVA軟雪糕及奶昔聯乘系列

比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA與POPMART旗下超人氣IP「THE MONSTERS」，重磅推出GODIVA X Labubu軟雪糕及奶昔聯乘系列。首波限定產品率先亮相，包括三款軟雪糕及兩款奶昔，以LABUBU的活潑形象與幽謐的童話森林作為設計靈感，以創意巧妙地融入GODIVA經典巧克力口味，以醇香四溢的可可綻放多層次口感。為此聯乘特別設計的GODIVA X Labubu 軟雪糕不銹鋼茶匙，以GODIVA品牌色為主色調，展現出Labubu的精緻造型，提升奢華享受的體驗。