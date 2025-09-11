短靴推薦2025｜$1,000以下時尚款式：不撞款襪靴、兼顧舒適及優雅

【短靴｜中筒靴推薦】靴子，不僅是秋冬穿搭必備單品，更能幫助營造出色的時尚造型。其中短靴和中筒靴，能搭配西裝外套或裙裝等，有助正式、休閒、優班的不同風格的展現。而且很適合身材嬌小的亞洲女生，有著拉長腿部比例效果。這次「01女生」為大家精選了多款短靴及中筒靴，都是很適合秋冬穿搭。



短靴、中筒靴推薦1. CHARLES & KEITH Lando金屬釦切爾西靴-深咖啡 HK$669

CHARLES & KEITH的Lando切爾西靴以深咖啡色展現沈穩風格，皮革質感與鬆緊側帶打造經典廓型。短靴採用厚底設計增強支撐感，同時強化整體份量，很適合搭配九分西裝褲或秋冬長裙，展現率性中性的風格。

短靴、中筒靴推薦2. ZARA 真皮高跟限量版長靴 HK$999

ZARA的真皮高跟限量版長靴採用柔軟絨面真皮製成，質感優秀。其側邊拉鍊設計讓穿脫極為方便，而最大的亮點則在方形鞋楦鞋頭，能為前鼎掌提供更寬敞舒適的空間，配合5cm高跟，帶來了身形提拉效果，在修飾比例同時減輕行走負擔。無論搭配牛仔褲或裙裝都很適合，是秋冬日常必備靴款。

短靴、中筒靴推薦3. H&M 踝靴 HK$349

H&M的這款靴子設計非常俐落，鞋面的綁帶除了能微調鬆緊確保貼合腳型外﹐更增添了個性。而緞面內裡提升了穿著的舒適度，配上3.5cm的低跟，既有修飾腿形效果，同時即使走一整天也不會累，很適合喜歡型格又注意舒適度的女生。

短靴、中筒靴推薦4. Grace Gift 百搭方頭素面車線中跟襪靴 HK$453

Grace Gift的百搭方頭素面車線中跟襪靴，採用柔軟微彈力皮製作而成，能如襪子般完美貼合腳型，非常適合日常長時間穿著。而以時尚的方頭設計結合素面車線，簡約俐落，又有延伸腿部線條的效果。這款襪靴以側邊拉鍊作穿脫，非常方便。配合5cm的中粗跟及柔軟鞋墊，大大提高行走的穩定性與舒適度。

短靴、中筒靴推薦5. FAIR LADY 襪套感瑪莉珍短靴 焦糖棕 HK$867

FAIR LADY瑪莉珍短靴充滿復古優雅感，以獨特的襪套設計搭配經典瑪莉珍款式，不僅修飾腳型，更能打造出顯瘦比例。而且加上溫暖的焦糖棕色，非常適合各種秋冬穿搭。短靴更是以後拉鍊設計，使穿脫更加輕鬆便捷，配上5cm的鞋跟設計，行走舒適，同時可增添優雅氣質。