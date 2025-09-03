掀起手機美妝熱潮｜5精緻實用推薦：Rhode、心型磁吸唇釉、AUMES

【韓系美妝｜唇釉】美妝吊飾，不再滿足只掛於手袋。最近於韓國女生間流行去以磁吸方式，將唇釉放於手機後，不僅可以隨時隨地補塗，更不會忘帶唇膏出門，非常方便！隨著趨勢，不少品牌紛紛推出這種手機外置的美妝，款式獨特，產品實用性高，成為人氣時尚小物之一。這次「01女生」精選了5款手機美妝，款款都是精緻又實用。



手機美妝推薦1. Rhode Peptide Lip Treatment 多肽潤唇蜜

Rhode的Peptide Lip Treatment 多肽潤唇蜜，可說是最早將唇蜜放在手機殼中，並由Hailey Bieber掀起這個熱潮。這款唇蜜結合護唇與潤色效果，質地輕盈，上唇後不黏膩，且有著水潤光澤，像是護唇精華般滋養，很適合嘴唇容易乾燥的女生。

手機美妝推薦1. Rhode Peptide Lip Treatment 多肽潤唇蜜（IG@rhode）

手機美妝推薦2. BE ON TIME Vegan Fluffy Plumper 唇釉吊飾

BE ON TIME的 Vegan Fluffy Plumper唇釉吊飾，可說是韓版「Rhode唇蜜」。產品採用純素配方，並添加芒果籽油、檸檬酸等滋潤成分，有著唇部抗老化、保濕以及淡化唇紋效果。唇釉共推出4色，可達到護唇同時潤色。唇釉搭配著同色系編織繩結及精緻銀飾，可掛在手機殼或手袋上，方便隨時變換。

手機美妝推薦2. BE ON TIME Vegan Fluffy Plumper 唇釉吊飾（IG@beontime.official）

手機美妝推薦3. VARELI Heart Bling Tok Glossy Tint 心型磁吸唇釉

韓國美妝品牌VARELI所推出的愛心磁吸唇釉，造型小巧可愛，唇掃以扭螺絲方式抽出﹐非常有趣。唇釉搭配Megsafe磁吸貼紙，可吸附在手機殼上，隨時隨地補唇妝。這款心型磁吸唇釉，目前共推出5款色調，讓女生們更讓找到心儀色號。

手機美妝推薦3. VARELI Heart Bling Tok Glossy Tint 心型磁吸唇釉（IG@vareli_kr）

手機美妝推薦4. AUMES POWDER LIP & CHEEK 兩用唇頰霜

AUMES的POWDER LIP & CHEEK 兩用唇頰霜，採用EVE純素認證成分及蘊含護膚成分，不易乾燥且滋潤。唇頰霜是帶有光澤的質地，易推開，適用於唇部、臉頰和眼部。加上每個唇頰霜都帶有鑰匙圈和夾子，可飾在手袋或手機殼，更便於隨時隨地補妝。

手機美妝推薦5. Tony Moly 雙色唇蜜胭脂膏

Tony Moly的雙色唇蜜胭脂膏，一盒就備有水潤及柔霧兩種質地的彩妝，適用於唇部和臉頰，並搭配專屬矽膠唇掃，小小一盒就有多種用途。Tony Moly早前分享了如何將唇蜜胭脂膏改造成手機配飾，只需簡單加上磁吸貼紙，即可變成「手機彩妝」，女生們還可貼上心儀圖案貼紙或珍珠蝴蝶結，使手機變得更精緻。