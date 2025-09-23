2026春夏倫敦時裝周精華：H&M群星陣容揭幕、抬棺秀、Crocs新聯乘

【倫敦時裝週/倫敦時裝秀/春夏時裝秀2026】 為期五天的春夏倫敦時裝周經已迎來閉幕，緊接其後的便是米蘭與巴黎時裝周！雖然近年多個時尚品牌均轉投米蘭和巴黎，讓大家焦點不免轉移較後的時裝周，儘管挑戰重重，倫敦時裝周所力推的NEWGEN項目，仍吸引不少時尚新力軍加入。而今季倫敦時裝周亦有不少值得紀念的時刻：Conner Ives首次登上9月份倫敦時裝週日程、Erdem創立20週年、David Koma創立15週年、H&M回歸等，就讓我們一同重溫今季倫敦時裝周精華。



倫敦時裝周特色？

相較商業導向重，聚焦成衣市場的紐約時裝周；倫敦時裝周以鼓勵新銳設計師大膽創新聞名，風格極為多樣，從高級時裝到街頭風格都有，大多都以前衛、藝術性強烈以及挑戰傳統時尚美學為主。

2026春夏倫敦時裝周精華｜可持續時裝繼續大熱

綠色時尚已是時裝界中的常駐議題，以可再生、可持續的材料和生產技術，表達愛護環境與時尚的關連。可持續時裝亦踏足倫敦時裝周數季，今季亦有為時裝周「打頭陣」eBay 充滿活力的「Endless Runway」秀， Vinted與Oxfam聯手打造的「Style for Change」，秀上更是星光熠熠，歌、藝及文化代表均化身成模特登場。

2026春夏倫敦時裝周精華｜H&M群星陣容重返倫敦

時裝周首日除了綠色時尚外，更有H&M的回歸亮相！久違七年，品牌以「The London Issue」為主題，重塑70和90年代的時尚元素，打造出與平日速食時裝截然不同，揉合北歐與英倫文化的2025秋冬系列。話題焦點之一，當然是台上的星二代模特兒們，包括碧咸（David Beckham）的次子Romeo Beckham、英國知名型男演員Jude Law與女演員兼設計師Sadie Frost之女 Iris Law、傳奇超模Kate Moss之女 Lila Moss等現身，可以說是點燃了整個社交平台。

2026春夏倫敦時裝周精華｜叛逆DNA！焦點T台回顧

時裝周橫跨整個九月，除了新品發佈，為了搶盡先機爭奪那個「成名15分鐘」，各大品牌都絞盡腦汁突圍而出。

來到以叛逆見稱的倫敦秀，大家更是為其注滿奇趣、狂歡與自我主張，先有H&M的時裝結合夜店形式的盛宴、NATASHA ZINKO春夏時裝秀以瘋狂派對，致敬混亂又真實的青春歲月、PROTOTYPES 時裝秀期間的「抬棺材」場景，再到令人振奮的造型單品：Chopova Lowena春夏系列中的暗黑「Cheerlore」、ASHLEY WILLIAMS的幽默廁紙形手鐲、YUHAN WANG的鎧甲晚禮服等，連Burberry春夏系列亦一改過往，破格以搖滾為設計靈感，為單品注入鮮活圖案與濃烈色彩！

2026春夏倫敦時裝周精華｜Simone Rocha再度與Crocs聯乘

繼兩大品牌於2024年春季首次合作後，今次再度於時裝季中宣告全新鞋款：一雙是結合瑪莉珍厚底跟鞋與鏤空設計的「Ballerina Platform」，另外則是延續浪漫格調的升級厚底鞋與機能風的Trailbreak 球鞋，讓人不禁期待推出日期！

2026春夏倫敦時裝周精華｜亞洲設計力量蓬勃增長

今季倫敦時裝周中擁有多彩的亞洲設計力量，除了有以柔美夢幻設計聞名的 YUHAN WANG、由 Yasuko Furuta 主理的日本品牌 TOGA、以結構設計和創新材料聞名的 SUSAN FANG與融合東西方美學見稱的 HUISHAN ZHANG等品牌。

台灣更首度以國家隊亮相，包括多樣化針織技藝見稱的APUJAN、主打機能性，一衣多穿的INFDARK、專注於探索性別流動時尚的新銳品牌 Ray Chu、充滿實驗性的 JENN LEE等4大品牌登場。