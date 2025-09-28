巴黎時裝周｜7個香港品牌將登上國際舞台：展現本地設計師創造力

巴黎時裝周｜全球矚目的巴黎時裝周將於明日（29/9）正式展開，期間眾著名品牌會發表全新2026 春夏系列（SS26）產品。值得留意，除了眾享譽國際的時尚品牌外，今年亦有7個香港女裝品牌踏上巴黎時裝周舞台，包括AENRMOUS、IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO、JESSE LEE、KINYAN LAM、SELFFAB.、SWEETLIMEJUICE 及 REVERIE BY CAROLINE HÚ，將向大眾展示香港設計師的創造力與實力。



香港7個本地時尚品牌登上巴黎時裝周舞台

Fashion Farm Foundation自2013年起積極推動國際時裝項目HKFG，今季HKFG SS26繼續獲得法國高級定製和時尚聯合會（FHCM）認可，並再度被納入由 FHCM 主導的「Welcome To Paris」項目。踏上巴黎時裝周舞台的7個香港女裝品牌，其中KINYAN LAM 及 SWEETLIMEJUICE將於9月30日以時裝演示形式發表2026春夏系列；而REVERIE BY CAROLINE HÚ則將於10月1日舉行獨立演示會。7個品牌亦獲贊助於巴黎時裝周展示廳展出其設計，讓更多人認識到香港設計。

認識7個香港本地品牌的SS26系列

巴黎時裝周｜香港本地時尚品牌1. KINYAN LAM：雨後夏日氛圍

KINYAN LAM SS26 系列紀念那些珍貴的童年夏日記憶。這個系列旨在捕捉那種無憂無慮的夏日氛圍。系列使用透氣的面料，如亞麻、苧麻和棉，搭配各式寬鬆的剪裁、手工刺繡和自然色彩。無論是靜靜地待在家中，還是外出探索，都能享受一個慵懶的夏天。

巴黎時裝周｜香港本地時尚品牌1. KINYAN LAM：雨後夏日氛圍（品牌提供）

巴黎時裝周｜香港本地時尚品牌2. REVERIE BY CAROLINE HÚ：類人類行為

透過模仿人類行為來表達情感，卻依然感到受限與不被認同。REVERIE BY CAROLINE HÚ這季新系列的靈感來自設計師的伴侶，她稱之為 「類人類行為」。他在社交場合常常感到不安，為了融入那些所謂的規則或周圍環境，他會嘗試去觀察、模仿身邊的人，好讓自己在人群中顯得更自然。

巴黎時裝周｜香港本地時尚品牌2. REVERIE BY CAROLINE HÚ：類人類行為（品牌提供）

巴黎時裝周｜香港本地時尚品牌3. SWEETLIMEJUICE：溫柔的反叛

SWEETLIMEJUICE 全新SS26系列「POINT OF GRACE」，靈感源自城市公園中那些帶有隔離意味的鐵欄——人們為其賦予另一層溫柔意義，在尖刺上放置水果餵飼鳥兒，無意間成就了一場滋養生命的無聲對話。這正是系列想詮釋的溫柔反叛：當防衛的稜角轉化為饋贈的載體，珠寶便成為矛盾美學的比喻。

新一季作品遊走於柔軟與鋒利、保護與誘惑之間。系列將珠寶想像成護身符與盔甲的結合——那些優雅弧線與尖銳稜角，彷彿在耳邊輕語著每日的幸運。因為幸運從來不是偶然，而是意念蕩漾的漣漪。

巴黎時裝周｜香港本地時尚品牌3. SWEETLIMEJUICE：溫柔的反叛（品牌提供）

巴黎時裝周｜香港本地時尚品牌4. AENRMOUS：永恆低語樹

AENRMOUS 2026春夏 1805 第二部系列圍繞「永恆低語樹」展開，這棵神聖的樹體現了永恆的本質，其金色果實反映了無數聲音的低語，指引迷失之人，並在成長與智慧的循環中團結活著的生命。永恆低語樹的每一顆金色果實都閃耀著生命的承諾。每一件作品，包括展品和獨特面具都體現了永恆的精神，提醒我們，它存在於土壤中，並在他們的創作中活著。

巴黎時裝周｜香港本地時尚品牌4. AENRMOUS：永恆低語樹（品牌提供）

巴黎時裝周｜香港本地時尚品牌5. IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO：未來花序

IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO的 SS26系列「未來花序」是一場探索生物如何在科技驅動下重組進化的視覺敘事。生命體不再只是有機產物，而是由基因工程、人工智能與仿生義體交織設計出的新物種。他們不僅感知世界，還能連接至集體意識，主動設計與重建自我。在這個世界裡，自然與科技早已融為一體，演化不再被時間主導，而由人類與機械共同書寫。

巴黎時裝周｜香港本地時尚品牌5. IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO：未來花序（品牌提供）

巴黎時裝周｜香港本地時尚品牌6. JESSE LEE：Nine Lives Odyssey

JESSE LEE的「Nine Lives Odyssey」是一場愛德華時代的優雅與叛逆未來主義的超現實融合通過可持續創新與流動性別設計的稜鏡，重新詮釋了路易斯．韋恩那些充滿奇思妙想的迷幻貓咪插畫。從韋恩擬人化的貓科藝術與愛德華時代精緻運動服飾中汲取靈感，本系列將結構化的剪裁與玩味的解構手法相糅合，讓傳統與天馬行空的幻想激烈碰撞。

巴黎時裝周｜香港本地時尚品牌6. JESSE LEE：Nine Lives Odyssey（品牌提供）

巴黎時裝周｜香港本地時尚品牌7. SELFFAB.：文化混種

SELFFAB.的「文化混種」重寫身份規則，穿出自我語言。這是一個無法回到「純粹文化」的時代。我們穿上的，不是來自單一國界的象徵，而是來自多重記憶與文化片段的重組制服。服裝由記憶構成：球衣、迷彩、遺落的國族符號，被剪裁、碰撞、重製，成為一代人的文化盔甲，這是一場身份規則的重寫。

巴黎時裝周｜香港本地時尚品牌7. SELFFAB.：文化混種（品牌提供）

巴黎時裝周｜HKFG 香港本地時尚品牌詳情

日期：2025年9月30日（星期二）

地點：法國巴黎－163 Rue Saint Maur, 75011 Paris

時間：14:00 – 16:30（巴黎時間，GMT +1）



HKFG SS26—時裝演示（巴黎時裝週官方日程）

參與品牌：KINYAN LAM、SWEETLIMEJUICE



HKFG SS26—展示會暨交流活動

參與品牌：AENRMOUS、IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO、JESSE LEE、KINYAN LAM、PONDER.ER、REVERIE BY CAROLINE HÚ、RHYZEM、SELFFAB.、SWEETLIMEJUICE、THE WORLD IS YOUR OYSTER

