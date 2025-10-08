巴黎時裝周｜浪漫又實用？Cecilie Bahnsen展現可拆式機能少女風

【巴黎時裝秀/春夏時裝秀2026】 提起Cecilie Bahnsen，不難會聯想起充滿女性特質，極具辨識度如娃娃裙、泡泡袖和荷葉裙襬等設計細節。來到品牌第十年週年，Cecilie Bahnsen先在8月於自己的家鄉哥本哈根舉行十週年紀念秀，其後於巴黎時裝秀中展示品牌最新春夏之作。



Cecilie Bahnsen春夏時裝秀2026｜焦點1. 第三度聯乘The North Face

今次的春夏系列亮點，必不可少的是與 The North Face 的第三次合作，完美結合品牌招牌的柔軟輪廓，與The North Face 的機能技術細節。整個系列洋溢少女感，同時不失實用性，服飾會隨著動作而改變輪廓形態，根據用家穿法而切換成面貌，兼顧戶外需求與美觀性。

Cecilie Bahnsen春夏時裝秀2026 (IG@ceciliebahnsen)

Cecilie Bahnsen春夏時裝秀2026｜焦點2. 可拆式設計巧思

除了輕盈、快乾且透氣材質外，Cecilie Bahnsen更選擇以拉鍊與設計打造巧思，以設計與輪廓去模糊浪漫與戶外服飾的界線。整個系列先以白色調單品開啟時裝秀的序幕，其後粉調、橄欖綠以及黑色單品加入，最後以桃紅色單品作結。飄逸的花卉元素、蓬鬆裙擺與寬大的袖子，不單可以透過拉鍊拆卸，層次亦能自主控制，用家能夠選擇最合適自己需求，玩味又實用的機能少女風格。

Cecilie Bahnsen春夏時裝秀2026｜焦點3. 聯乘鞋履即將登場

除了與 The North Face 的服飾合作，季場上亦揭示了四款不同的聯名鞋款：以The North Face 經典的 Base Camp Duffel 為靈感，混合涼鞋與鞋款的「Shandal」、三款與ASICS的全新聯名運動鞋。所有鞋款延續了品牌標誌性的花卉主題，減輕鞋履重量同時增添了層次感與設計感，營造出百搭且獨特感覺。