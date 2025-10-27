CORTIS｜BTS、TXT師弟？怪物新人男團的魅力：全員GENZ、成員資料

近期最火熱的話題，必定是剛出道數月的男團CORTIS（코르티스 ）！CORTIS由 James（趙雨凡）、金主訓、Martin、嚴成玹與安乾鎬五位成員組成，出道不久已旋風式佔據大大小小的社交平台，無論是thread（脆）、Instagram或YouTube上都充斥著他們的身影，甚至角逐今屆MAMA2025的新人獎項！到底CORTIS 有甚麼魅力，能夠在如此短時間就收服全球粉絲歡心？



CORTIS 是誰？

擁有「怪物新人男團 」之稱的五人團隊CORTIS，是Bighit Music時隔多年推出的全新男團，CORTIS 於2025年8月18日發行主打歌〈What You Want〉正式出道。團體名字源自短語「Color Outside The Lines」，從中不規則地擷取出的六個字母，象徵他們跳脫世俗框架、自由思考的形象。

搞怪真實不做作 全方位男團收服民心

自Bighit Music 8月釋出成立消息後，CORTIS已經引來莫大的關注度，因他們更是自TXT 出道六年後首次推出的男子組合。雖然背負一定的壓力，他們卻以不做作的態度證明自我。無論是社交平台片段、私下片段或宣傳活動，五人都以青澀且真實的形象示人，無論是人格魅力或唱作實力，都全方位收服民心。

CORTIS全員解碼

CORTIS 出道後不足一月，更立即發行首張迷你專輯 《COLOR OUTSIDE THE LINES》，專輯發行首週銷售已突破43萬張，創下2025年新人組合紀錄，並登上Billboard 200第15名！另外，今月更在衝出韓國，於全球超級粉絲平台 Weverse 上舉辦一場名為「GO!」的舞蹈工作坊，致力於以創新的方式與世界各地的粉絲建立聯繫。

CORTIS全員解碼 ｜隊長朴宇宙（Martin)

作為隊長的朴宇宙（Martin) ，接近190CM的高挑身高完全看不出他只得17歲！擁有加拿大與韓國混血血統的Martin，3月20日出生的他是個雙魚座，MBTI 是INFP（調停者），而他更擁有超強的音樂才華，出道前已經是位作品豐富的音樂製作人，曾參與製作過 TXT 的《Dejavu》、《Beautiful Stranger》、Illit 的《Magnetic》，以及 Enhypen 的《Outside》等。

CORTIS全員解碼 ｜前「Trainee A」成員 趙雨凡（James）

身為香港與泰國混血的趙雨凡（ James ），竟是團內最大年紀的一員？10月14日出生的他是位天秤座 10月14日，MBTI是 INTP（邏輯學家），外表有點冷酷的他擁有高強的運動細胞，舞蹈能力十分好之餘，更會跆拳道黑帶與冰上曲棍球。

雖然James 於2022年參與Trainee A並未出道成功，但那時則為他種下豐富的創作和舞台經驗 ，為前輩田柾國擔任伴舞，亦參與了 Illit 的大熱歌曲《Magnetic》製作及編舞，並負責《Cherish》、《Tick-Tack》等歌曲的編舞與舞蹈指導。

CORTIS全員解碼 ｜金主訓（Juhoon）

兒童模特出身、外表有點像小狗溫婉可愛的金主訓（Juhoon），擁有極多的拍攝經驗，曾客串 VIXX、Zion.T 等前輩的 MV。1月3日出生的他是位摩羯座，MBTI 是 ISFP （探險家 ），擅長英、日、韓三語，學習能力亦非常強。

CORTIS全員解碼 ｜ 「迷人小酒窩」嚴成玹（SeongHyeon）

被網民戲稱「延長線」的嚴成玹（SeongHyeon），同是1月出身的摩羯座與INTP（邏輯學家），雖然只得16歲，卻擁有相當扎實的唱功與練習生實力。

擁有開朗笑容的成玹，更是個學霸實力派！在五年的練習生生涯中，他曾多次考核第一名的成績，更在那段時期創作了100首歌曲，展現出超乎年齡的創作力。

CORTIS全員解碼 ｜ 忙內「小車銀優」 安乾鎬

出生在情人節的安乾鎬（KEONHO），擁有陽光笑容與精緻五官，更被網友封為「小車銀優」 ！作為隊內最小的忙內，乾鎬天然呆且搞怪的個性圈粉不少，而他出道前更是位游泳運動員，據他訪問分享當時游泳結束後，因星探發掘才入行發展。