genz熱潮是甚麼？Z世代時尚趨勢全攻略：美妝配件成大熱|時尚解碼

最新時尚潮流大公開！隨著社交媒體的興起，時尚熱潮不再像以往般固定。來到Y2K世代，不僅是明星藝人，就連KOL或YouTuber亦能掀起一股時尚風潮，想知道時下熱門潮流？以下為你齊聚多個genz 流行時尚潮流，讓大家可以握緊潮流尾巴。



時尚趨勢日新月異，衍生出不同的術語，如早年流行色彩的多巴胺，其後回到舒適的美德拉、靜奢和老錢風等，亦有優雅的芭蕾舞風和Blokette，風格多樣令人快要分不清！「01女生」逐一拆解這些流行的時尚術語！

genz潮流｜大腸髮圈

近年主打綁髮造型，除了複雜的髮型外，想快速點綴平日造型，可以使用造型感強烈、方便攜帶的大腸髮圈，不僅能夠隨時紮起和放下，更避免頭髮出現紮痕，影響外觀。

除了顏色鮮艷的大腸髮圈，近期更流行絲質蝴蝶結的髮帶、 巨大化Scrunchie 髮圈以及怪奇款式內褲形狀的，除了能夠展現個性，更具有修飾臉型的作用！韓國女生會將髮圈調側，盡量讓正面亦可以看到，不單能讓縮少頭部，就連臉型亦能相對縮小！

genz潮流｜大腸髮圈（IG@j876my）

genz潮流｜配件熱潮

如果要簡單總結Z世代時尚，可以說是「極繁主義」，從頭到腳每處穿搭都充滿心思，單單只是頭飾，由髮夾、髮圈、頭巾到帽款都有！如果擔心不會搭配件而變得老氣，可以先從頸巾、頸帶或領呔著手。

genz潮流｜絲襪穿搭

除了經典的「黑絲」造型，近期亦興起彩色絲襪的造型，偏好玩味感的話可以搭配激短褲或三角內褲，營造出時尚又俏皮的造型。另外，亦可以利用印花襪褲或透膚彩色絲襪作裙褲疊穿搭配，能夠減低露膚的性感度，同時不會過於誇張。

genz潮流｜腳趾鞋熱潮

早前Jennie所穿著的五趾鞋引來一陣討論熱潮，其實這個顛覆性的怪奇潮流並非新興產品，只是從分趾鞋變成五趾鞋，從小眾變得主流。

腳趾鞋款早於80年代已經誕生，早前因Jennie穿著而引來腳趾鞋熱潮（gettyimages）

genz潮流｜實用手機殼

一物多用已經成為潮流賣點！自拍已經是genz 新世代的代名詞，手機、CCD相機、菲林相機等不單是他們紀錄生活的工具，更是他們穿搭的其中一環。除了能夠展現個性的卡通或金句手機殼，Hailey Bieber的個人美妝品牌rhode skin 所打造的收納型手機殼亦掀起一陣風潮，讓大家亦紛紛為手機「穿上」美妝或可愛小物。

genz潮流｜手袋吊飾

隨著Y2K熱潮興起，可愛的手袋吊飾（Bag Charm）亦成為不可或缺的造型元素，由卡通公仔、造型小物到縮小化美妝，就連奢侈品牌都推出屬於自己的吉祥物，可以說是夢回童年，仿如大家都回到為自己背包、筆盒瘋狂裝飾的年代。