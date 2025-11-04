11月美妝快訊｜G-Dragon聯名系列不容錯過！各品牌紛推出節日彩妝

11月美妝快訊｜隨著氣溫下降，聖誕氣氛也隨之日漸濃厚。大家開始為了年尾盛大節日開始做準備，像是物色交換禮物、家居佈置、聖誕派對等，為此夢幻節日增添儀式感。這次「01女生」為大家集合了不同的美妝護膚品購物優惠、聖誕禮物靈感，以及今個月最不容錯過的美妝新品。



11月美妝快訊1. SOGO Thankful Week 2025優惠

SOGO今年感謝祭已於10月17日展開，部分優惠活動會在網站率先進行獨家預購，而實體店亦在10月24日至11月23日，分別發售超多減價貨品，各大品牌都會提供不同的限時折扣優惠，當中不少品牌更會於指定日子推出特別優惠。「01女生」將會為大家持續更新優惠資訊，各位小資女千萬不要錯過！

>>>SOGO Thankful Week 2025優惠合集（持續更新）<<<

11月美妝快訊2. 實用交換禮物推薦：$39.9起情侶／朋友／同事適用

聖誕節集合了節日的溫馨、與親友享受相聚的時光、充滿氛圍的節日佈置，以及為摯愛準備禮物的喜悅，都讓人感受到幸福！「01女生」就為大家準備了2025年聖誕禮物提案，從不同價位精選出最實用、高質感的禮物，一起為身邊最重要的人選出一份最窩心的禮物！

>>>實用聖誕交換禮物：$39.9起情侶／朋友／同事適用<<<

11月美妝快訊3. 2025聖誕彩妝率先看！充滿節日氣息：Dior金光閃爍、NARS限定聯乘

雖然距離聖誕節還有一段時間，但是不少美妝已率先預告今年的聖誕彩妝限定系列，光看圖片已感受到濃厚的節日氣息，讓人期待節日的到臨。「01女生」率先為大家精選了多個美妝品牌的節日限定系列，款款都讓人想立即入手。

>>>2025聖誕彩妝率先看！充滿節日氣息：Dior金光閃爍、NARS限定聯乘<<<

11月美妝快訊4. 聖誕倒數月曆2025：Sabon／Dior／Diptyque等20+推介

2025聖誕倒數月曆每每充滿驚喜！迎接今個聖誕，不少人都會購買各樣倒數月曆，不僅價錢親民，而且充滿驚喜。「01女生」持續更新及整理美妝品牌的2025年聖誕倒數月曆，若想購買自用或送人的話，不妨參考後再做選擇。

>>>聖誕倒數月曆2025：Sabon／Dior／Diptyque等20+推介<<<

11月美妝快訊5. ZO&FRIENDS 與美妝品牌rom&nd推出聯名系列

由G-Dragon親自創作的角色「ZO&FRIENDS」，與韓國美妝品牌rom&nd推出聯名彩妝系列，於2025年11月1日正式發售，絕對是GD粉絲和美妝控一大喜訊！這次聯名彩妝系列，包裝上充滿了ZO&Friends元素，像是小肉球、小花以及ZOA的代表色灰色。

目前所推出的彩妝，包括：4色眼影盤、10色眼影盤、唇彩、胭脂、氣墊粉餅等，款款都相當實用，加上親民的價格，讓人想通通入手。