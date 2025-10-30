韓星秋冬穿搭中找靈感！2025值得關注的時尚單品：皮褸、高領毛衣

【秋冬穿搭】近日氣溫開始下降，是時候要整理衣櫃了！冬季服飾普遍較厚，所以衣櫃中每一個位置都相當珍貴，一些經典、百搭以及流行趨勢的衣物，都是組成衣櫥的基礎。這次「01女生」整理了2025年秋冬值得關注的時尚單品，幫大家以簡單百搭又緊貼潮流的單品，輕鬆營造保暖又好看的秋冬衣櫥。



2025秋冬穿搭時尚單品1. 皮革外套

皮革外套絕對是今年的焦點，無論是短版騎士外套還是中長版修身款式，皮革外套都能為任何造型注入一股不費力的型格感覺。假如內搭仙氣十足的白色長洋裝或紗裙，創造出硬與柔的對比，展現甜酷時尚感。今季除了經典的黑色，還可留意混搭麂皮、絨先等材質的外套，可帶來溫柔知性的風格。

LE SSERAFIM成員Kazuha演繹皮革外套（IG@zuhazana）

i-dle成員MINNIE演繹皮革外套（IG@min.nicha）

2025秋冬穿搭時尚單品2. 針織單品

針織單品可說是冬天常見服飾﹐包括毛衣、開襟衫、針織背心、針織裙等，材質從保暖的羊毛到輕薄的細針織都有﹐從內搭到保暖外套﹐能提供多樣的穿搭造型。 近年更出現了只有袖子的針織外套，不會擋著內裡衣服的設計，又能營造層次感穿搭。

LE SSERAFIM 洪恩採演繹針織穿搭（IG@hhh.e_c.v）

2025秋冬穿搭時尚單品3. 高領毛衣（Col roulé）

高領毛衣（Col roulé）是歷久不衰的時尚單品，尤其選擇貼身剪裁、材質輕薄或中性色調的款式，能達到優雅與舒適的平衡，同時可完美地襯托各種外套。不僅能作為完美內搭，於室內單穿時也能透過簡單飾品搭配，像是疊搭多條細項鍊，可營造時尚又前衛的穿搭。

aespa成員KARINA演繹高領毛衣（IG@katarinabluu）

2025秋冬穿搭時尚單品4. 短版羽絨外套

羽絨外套不僅是實用保暖的衣服，透過穿搭或廓形的選擇，同樣可以營造時尚造型。今年大家可以特別注意短款設計和低調色調的款式，短款設計能修飾比例，更顯腿部線條，視覺上顯得高挑。短版羽絨外套還可各種下身單品搭配，如緊身褲、牛仔褲、長裙等，輕鬆搭出不同風格的造型。

aespa成員KARINA演繹短版羽絨外套（IG@katarinabluu）

2025秋冬穿搭時尚單品5. 頸巾

冬季頸巾可說是必需品，同時透過不同材質、顏色、款式和綁法，展現時尚品味。今年大家可特別留意羊毛或絨毛材質的頸巾，簡單搭配同色系的外套或毛衣，就能瞬間提升整體造型的層次感。在綁法上，簡單垂掛或疊繞式就已經很好看，假如手巧的話，可綁特別的頸巾造型，提升精緻度。

i-dle成員舒華頸巾不同頸巾戴法（IG@yeh.shaa_)