求婚鑽戒推薦｜不同預算求婚戒指選擇：入門級培育鑽戒/輕珠寶戒

【求婚鑽飾/戒指戴法/戒指意義】如果想與另一半步入人生另一階段，除了愛的承諾，一隻充滿誠意的求婚戒指亦少不免。求婚戒指普遍用作訂婚戒指，另外亦會出現在訂婚儀式中。當求婚時，一方表達與另一方共度一生的心意時，送予配戴的戒指。如果你仍在觀望合適的求婚鑽戒，不妨先從預算、材質、切割設計與款式中著手，又或者參考以下的求婚戒指推薦，輕鬆入手夢中情戒。



如何入手求婚戒指？

想給予對方最好的安排當然是人之常情，婚戒鑽飾包括求婚戒指、結婚對戒與結婚套戒，選求婚戒指一般以鑲有單鑽的戒指為主，較特別、誇張的款式亦會有不同的價位差別：

入門級求婚戒指

預算有限的話，其實萬元內亦不少戒指選擇，可以選擇培育鑽石、fashion jewelry（時裝珠寶），需要更經濟實惠亦可以選擇純銀、合金或鍍金戒指。

中階級求婚戒指

相信不少人都會選擇中階級求婚戒指，一萬到三萬的價位已經能夠選擇鑽石，同時擁有精緻的設計。入手G顏色等級以下的鑽石、輕珠寶（Semi-Fine Jewelry） 或時尚品牌的簡單款戒指亦是個熱門選擇。

高階級求婚戒指

如果預算並不是個限制，數萬至十多萬戒指亦是你的考慮範圍的話， 選材上可以選擇「4C標準」中較高的選擇：克拉重量、顏色、淨度高的鑽石，又或者選擇頂級珠寶（Fine Jewelry），亦可以選擇加入專屬刻字，讓整個求婚體驗更為昇華。

求婚鑽戒推薦｜ Cartier Love 單鑽戒指

提到Cartier，當然不能錯過品牌經典的 Love設計，橢圓形配合螺絲設計，已成為完美愛情宣言的化身。 這款結合明亮式切割圓鑽與 Love設計的單鑽戒指，可自主選擇重0.23至1.15克拉的鑽石，讓這份愛更具意義。

求婚鑽戒推薦｜CHAUMET Joséphine Amour d'Aigrette 1 克拉單鑽戒指

想要具有設計感的求婚鑽戒的話，這款結合了兩種珠寶樣式的鉑金單鑽戒指或能滿足你，鑽冕設計輕盈動感、花紋交錯，鋪鑲51顆 VS+級明亮式切割鑽石 ，中央配合五指造型鑲托的單顆明亮式切工鑽石，整體華麗且不失時尚度。

求婚鑽戒推薦｜CHAUMET Joséphine Amour d'Aigrette 1 克拉單鑽戒指 價格根據要求 （CHAUMET官網）

求婚鑽戒推薦｜ MESSIKA Fiery 戒指 €3,300（折合約HK$29,994）

這款來自 Fiery 系列的戒指，鑲鑽配合極具女性化氣息的梨形切割，中央鑽石更有漸變密鑲，能夠修飾手指，同時展現視覺份量感，無論是襯托日常造型或是特殊場合都同樣滿足到。

求婚鑽戒推薦｜ Swarovski Eternity 單鑽戒指 HK$20,000

追求克拉值愈高的話，不妨選擇與天然鑽石相同的成分，價錢則更具吸引力的培育鑽石。這款來自Swarovski Created Diamonds首飾系列的Eternity 單鑽戒指，密鑲配合中央飾有一顆圓形培育鑽石，主石的重量與火彩兼備，色彩達至G+，更重1.33 克拉，絕對是第一次選購鑽石的不二之選。

求婚鑽戒推薦｜Tiffany & Co. Bird on a Rock by Tiffany Bird 鉑金和18k黃金鑲鑽石和藍寶石戒指

如果想要特殊設計的話，不妨大膽一點，挑選對方喜愛的元素或鑽石揉合不同的材質。這款來自全新珠寶系列Bird on a Rock by Tiffany的戒指，不單捕捉了栩栩如生，充滿生命力鳥兒飛行的模樣，鉑金配合18K黃金，羽毛層疊上更以手工鑲滿璀璨鑽石，展現出細膩且充滿象徵性的美感。