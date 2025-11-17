聖誕交換禮物｜$200內實用抽獎禮物指南： Venchi、優獸大都會2

【聖誕禮物推薦2025/聖誕交換禮物推薦】準備步入聖誕節，當然不少得入手實用又具有儀式感的禮物，特別當聖誕聚會、派對連連，要為同事、一大班好友準備聖誕禮物，以下的聖誕交換禮物指南就能助你一臂，預算不多亦能入手心儀的抽獎禮物！



一大班人交換禮物時，想迎合全部人的口味與喜好，選擇大家都不能拒絕的巧克力就不怕買錯！這款來自摩洛哥傳奇咖啡品牌 Bacha Coffee的節日小禮物，咖啡豆外層裹上牛奶和黑朱古力，外盒蓋更綴以緞帶蝴蝶結裝飾，小巧且具儀式感。

提到聖誕節，當然不少得聖誕樹的存在！今個聖誕，Market Place及Oliver’s The Delicatessen合作打造一系列聖誕好物，其中這款來自丹麥的「迷你聖誕樹」，能夠為家居點綴聖誕獨有的森林香氣，而且30cm十分不會太過浪費家居空間。

想送上實用的聖誕禮物，不妨選擇日常可用的護理系列，配上聖誕限定包裝，實用與儀式感兼備！Caudalie今個年末，與法國新晉藝術家Léa Morichon攜手打造的限定聖誕系列，外盒結合法式浪漫與紅色、粉色作主調，便攜套裝更結合品牌皇牌的活性爽膚水與排毒面膜，隨時都能輕鬆護理。

來到乾燥的秋冬時份，當然要用上滋潤的潤唇膏！韓國香氛品牌NONFICTION今個聖誕更推出護理單品，這款以草本成分的高保濕配方成份的純素潤唇膏，配合玫瑰香氣，提升唇部彈潤、光澤同時令雙唇回復自然紅潤。

今個聖誕，Venchi邀請了瑞士藝術家Alice Bureau繪製插圖，打造一系列聖誕限量系列，以「魔法與藝術」為主題，將節慶的歡樂感注入包裝當中。這款具有兩種顏色的星形禮盒，內裡盛載4款聖誕限量版巧克力，由內到外都充滿節日驚喜！

事隔接近十年，超人氣的迪士尼影集《優獸大都會》（ Zootopia）回歸了！為慶祝《優獸大都會2》 上架，LOG-ON更會優先發售一連串《優獸大都會2》 聖誕限定產品，其中這款主角阿力與朱迪的大頭咕𠱸，可愛又舒適，在家中或辦公室中陪伴大家任何時刻！

一年四季中，防曬都是不可忽視的重要一環！這款JUNGSAEMMOOL BEAUTY的防曬霜，質地清爽，防曬與妝前二合一，能夠輕鬆貼合肌膚，更不會影響後續的上妝與護理。