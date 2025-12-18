聖誕禮物｜$200交換實用禮物推薦：CROCS/The Ordinary/Caudalie

【聖誕禮物推薦2025/聖誕交換禮物推薦】準備步入聖誕節，當然不少得入手實用又具有儀式感的禮物，特別當聖誕聚會、派對連連，要為同事、一大班好友準備聖誕禮物，以下的聖誕交換禮物指南就能助你一臂，預算不多亦能入手心儀的抽獎禮物！



聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. CROCS Spongebob 5pack HK$175

要點綴造型，當然不能落下鞋履的部分！今個聖誕，CROCS再度推出《海綿寶寶》聯乘，今次除了「派大星」外，更有一班驚嚇和好奇的好朋友加入，充分捕捉當中的色彩和歡樂，《海綿寶寶》粉絲切勿錯過！

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. Lush 聖誕老人禮盒 Secret Santa Gift HK$150

提到節日活動，不論外遊、Staycation或是居家me time，當然都少不免療癒的浸浴。這款Lush的聖誕老人禮盒，內含充滿節日氣氛的聖誕老人汽泡彈與馴鹿寶貝汽泡彈，十分適合作為節日驚喜之用。

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. Lush 聖誕老人禮盒 Secret Santa Gift HK$150（Lush官網）

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. XPower MINI POCKET Type-C 10000mAh PD+PPS迷你移動電源 節日優惠價HK$130

移動電源可以說是外遊與日常必用的單品，XPower這款迷你電源，10,000mAh大容量電池加上內置2條充電線，鋁合金外殼但相當輕便，只有176g重量，尺寸更可媲美紙巾或信用咭，那怕是小廢包亦能輕鬆收納。

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. XPower MINI POCKET Type-C 10000mAh PD+PPS迷你移動電源 節日優惠價HK$130（品牌提供）

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. DOIY Rodeo Cowboy Boot Candle Holder HK$140

這款來自西班牙設計品牌DOIY，品牌主打幽默與可愛設計，讓日常變得更具玩味。這款宛如一頂牛仔帽的陶瓷燭台，正面飾有格子圖案和笑臉，趣味與實用兼備，為家居增添活潑俏皮感。

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. DOIY Rodeo Cowboy Boot Candle Holder HK$140（LANE CRAWFORD）

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. fwee Jelly Pot閃亮聖誕禮盒 HK$158

如果是女生之間的交換禮物，送上內含多用途彩妝絕對是不出錯之選！韓國人氣彩妝品牌fwee今個聖誕推出了不少聖誕禮盒，其中這款Jelly Pot閃亮聖誕禮盒，內含一款人氣兩用果凍膏Jelly Pot以及果凍膏分裝鎖匙扣，讓大家可以隨時隨地感受多用途彩妝的魅力。

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. fwee Jelly Pot閃亮聖誕禮盒 HK$158（品牌提供）

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. STANLEY Café-To-Go Travel Mug 8oz — Hydrangea HK$150

聖誕交換禮物不時都會出現保溫杯，如果想送上實用又美觀的保溫杯，不妨選擇當紅的STANLEY吧。STANLEY這款Café-To-Go，便攜又輕盈，雙層杯蓋設計可供單獨使用上蓋，或以蓋上蓋的形式使用，輕鬆控制飲用速度又防漏。

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. STANLEY Café-To-Go Travel Mug 8oz — Hydrangea HK$150（LANE CRAWFORD）

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. SAICHO 氣泡茶品嚐套裝 HK$190

派對聚會中當然不少得飲品美酒的存在，如果另一半或朋友對酒精不耐受的話，不妨選擇有如香檳般細滑，但不含酒精的氣泡茶吧。SAICHO這款氣泡茶品嚐套裝，當中包含大吉嶺、焙茶和茉莉花三種氣泡茶口味，能與各種美食搭配，滿足不同需求的人。

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. SAICHO 氣泡茶品嚐套裝 HK$190（Joyce）

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. BLINGTOY《反斗奇兵》30 週年香薰吊飾盲盒 HK$128/盒

喜愛Toy Story的話切勿錯過！本地盲盒配飾品牌 BLINGTOY以《反斗奇兵》為主題，推出四款主角的香薰吊飾盲盒，包括三眼仔(Aliens) 、牛油仔(Buttercup) 、翠絲(Jessie) 與勞蘇(Lotso) ，每款角色設計更有兩種不同色調選擇，從香味到外觀都好好治癒大家。

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. BLINGTOY《反斗奇兵》30 週年香薰吊飾盲盒 HK$128/盒（品牌提供）

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. F.a.d Winkle Beanie HK$199

提到冬日時尚配件，當然不少得冷帽！韓國設計品牌F.a.d，深受韓國藝人愛戴，連BLACKPINK的Jisoo、LE SSERAFIM成員采源、Red Velvet成員Seulgi以及權恩妃等人都是品牌愛好者。這款來自品牌的冷帽，具有兩色，當中的針織布料結合精密的提花針織工藝，親膚、容易配襯又有品味。

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. F.a.d Winkle Beanie HK$199（品牌提供）

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. SHIMBI METHOD 30% B3全方位逆齡精華 30mL HK$159

如果要挑選一份適合不同年齡與性別的護膚好物，除了補濕外，能夠促進膠原蛋白以及抗氧化的精華亦是個不出錯之選。來自日本的SHIMBI METHOD，專注打造專業級 成分美容產品，這款蘊含史上最高濃度煙酰胺成分的精華，容易吸收且輕鬆滲透肌底層，能夠提升肌膚支撐力與撫平皺紋，同步解決延緩老化。

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. SHIMBI METHOD 30% B3全方位逆齡精華 30mL HK$159（品牌提供）

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. The Ordinary 經典迷你套裝 HK$163

想送上實用又能符合不同膚質需求的聖誕禮物，比起正裝貨品，包括不同產品的迷你套裝更能讓人驚喜。 這款The Ordinary 的迷你套裝，集合潔面乳、去角質化妝水、臉部精華液、眼部精華液和保濕乳等多款皇牌產品，產品幻化成迷你裝，收益更會捐贈予本地社區的「聖誕老人行動」，送禮同時做善事。

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. The Ordinary 經典迷你套裝 HK$163（品牌提供）

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. Farmacy Double Cleanse Kit 折扣價HK$199.2

不論男女，清潔都是護理中必不或缺的一環。高科技生物活性護膚品牌Farmacy，配方採用農場直送新鮮成分而成，抗氧化之餘亦不易致敏。這款潔面套裝結合熱賣的Green Clean卸妝膏以及維持pH平衡的泡沫潔面乳，一站式解決化妝後與日常護膚需求，清潔毛孔同時維持肌膚水潤平衡。

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. Farmacy Double Cleanse Kit 折扣價HK$199.2 (Sephora)

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. Bacha Coffee 綜合朱古力咖啡豆 80g HK$117

一大班人交換禮物時，想迎合全部人的口味與喜好，選擇大家都不能拒絕的巧克力就不怕買錯！這款來自摩洛哥傳奇咖啡品牌 Bacha Coffee的節日小禮物，咖啡豆外層裹上牛奶和黑朱古力，外盒蓋更綴以緞帶蝴蝶結裝飾，小巧且具儀式感。

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. Bacha Coffee 綜合朱古力咖啡豆 80g HK$117（品牌提供）

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. Market Place及Oliver’s The Delicatessen 迷你聖誕樹 HK$298

提到聖誕節，當然不少得聖誕樹的存在！今個聖誕，Market Place及Oliver’s The Delicatessen合作打造一系列聖誕好物，其中這款來自丹麥的「迷你聖誕樹」，能夠為家居點綴聖誕獨有的森林香氣，而且30cm十分不會太過浪費家居空間。

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. Market Place及Oliver’s The Delicatessen 迷你聖誕樹 HK$298（品牌提供）

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. Caudalie 節日煥膚救星便攜套裝 HK$180

想送上實用的聖誕禮物，不妨選擇日常可用的護理系列，配上聖誕限定包裝，實用與儀式感兼備！Caudalie今個年末，與法國新晉藝術家Léa Morichon攜手打造的限定聖誕系列，外盒結合法式浪漫與紅色、粉色作主調，便攜套裝更結合品牌皇牌的活性爽膚水與排毒面膜，隨時都能輕鬆護理。

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. Caudalie 節日煥膚救星便攜套裝 HK$180（品牌提供）

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. NONFICTION 節日限定 全新HOLIDAY ROSE 深層滋養純素潤唇膏 8g HK$180

來到乾燥的秋冬時份，當然要用上滋潤的潤唇膏！韓國香氛品牌NONFICTION今個聖誕更推出護理單品，這款以草本成分的高保濕配方成份的純素潤唇膏，配合玫瑰香氣，提升唇部彈潤、光澤同時令雙唇回復自然紅潤。

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. NONFICTION 節日限定 全新HOLIDAY ROSE 深層滋養純素潤唇膏 8g HK$180（品牌提供）

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. Venchi x ALICE BUREAU 聖誕限量系列 2025 聖誕巧克力星形禮盒 HK$130

今個聖誕，Venchi邀請了瑞士藝術家Alice Bureau繪製插圖，打造一系列聖誕限量系列，以「魔法與藝術」為主題，將節慶的歡樂感注入包裝當中。這款具有兩種顏色的星形禮盒，內裡盛載4款聖誕限量版巧克力，由內到外都充滿節日驚喜！

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. LOG-ON《優獸大都會2》40cm大頭咕𠱸(朱迪 /阿力) HK$168

事隔接近十年，超人氣的迪士尼影集《優獸大都會》（ Zootopia）回歸了！為慶祝《優獸大都會2》 上架，LOG-ON更會優先發售一連串《優獸大都會2》 聖誕限定產品，其中這款主角阿力與朱迪的大頭咕𠱸，可愛又舒適，在家中或辦公室中陪伴大家任何時刻！

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. LOG-ON《優獸大都會2》40cm大頭咕𠱸(朱迪 /阿力) HK$168（品牌提供）

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. JUNGSAEMMOOL BEAUTY 禦光清透維他命濃縮精華防曬霜 50mL HK$195

一年四季中，防曬都是不可忽視的重要一環！這款JUNGSAEMMOOL BEAUTY的防曬霜，質地清爽，防曬與妝前二合一，能夠輕鬆貼合肌膚，更不會影響後續的上妝與護理。

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. JUNGSAEMMOOL BEAUTY 禦光清透維他命濃縮精華防曬霜 50mL HK$195（JUNGSAEMMOOL BEAUTY官網）

聖誕交換禮物推薦｜$200以下款式. 九龍香格里拉酒店限量版 Edward 及 Ellie 熊貓公仔HK$160

大埔火災事故發生過後，如果仍想傳遞愛與希望，不妨乘著入手聖誕好物時順勢表達對社區的心意。 九龍香格里拉特別推出寓意深遠的限量版 Edward 熊貓及 Ellie 熊貓公仔，所有收益扣除成本後，將全數撥捐至年度慈善項目「聖誕愛心大行動」，支持大埔火災事故及本地社區中有需要的人士。