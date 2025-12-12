聖誕蛋糕2025｜10+充滿節日氣氛款式推薦：聖誕樹造型、樹幹蛋糕

聖誕蛋糕2025｜想為聖誕節增添節日氣氛，與家人或好友一同享用聖誕蛋糕是不錯的選擇。一個精緻的聖誕蛋糕，能烘托出濃厚的喜悅，同時有著甜蜜分享的意義，是聖誕派對必不可少的元素！這次「01女生」精選了多款聖誕蛋糕，包括：香港喜來登酒店、LUCULLUS龍島、Cupping Room等，款款都設計精美、甜蜜及充滿節日氣氛。



聖誕蛋糕2025｜推薦1. 香港喜來登酒店 喜嚐CAKE & WINE SHOP 柚子柑橘朱古力樹頭蛋糕 700克 HK$498

香港喜來登酒店 喜嚐CAKE & WINE SHOP的麵包及糕點部行政總廚陳淦森師傅與團隊，悉心打造全新聖誕節日蛋糕及節慶特選禮品系列。其中柚子柑橘朱古力樹頭蛋糕慶祝聖誕節，餡料用上70%朱古力慕斯、絲滑雲呢拿香橙忌廉、加上酥脆的榛子薄片，味道層次分明，頂層放上柚子與柑橘蜜餞作點綴，甜而不膩。

聖誕蛋糕2025｜推薦2. 九龍香格里拉 Baked By Shangri-La 朱古力聖誕樹 HK$480

九龍香格里拉Baked By Shangri-La 特別為聖誕節推出了一系列精緻甜點，一同踏上聖誕甜蜜之旅。其中朱古力聖誕樹宛如一件高級精品擺設，以香醇黑朱古力打造成立體聖誕樹，並以可愛的聖誕信件朱古力裝飾作點綴，為節日餐桌增添一抹奢華氣息。

聖誕蛋糕2025｜推薦3. LUCULLUS龍島 抹茶朱古力百香果慕絲蛋糕 6吋 HK$528

LUCULLUS龍島所推出的抹茶朱古力百香果慕絲蛋糕，有著極具節日氣氛的聖誕樹造型。蛋糕外層鋪滿柔滑的抹茶白朱古力忌廉，飾以朱古力與金粉更顯精緻，蛋糕內部是多層次的驚喜，鬆軟的朱古力海綿蛋糕搭配濃郁的黑朱古力慕絲與酸甜清新的百香果吉士忌廉，帶來豐富而愉悅的味覺體驗。

聖誕蛋糕2025｜推薦4. Driscoll’s x Cupping Room 冬日紅莓樹幹蛋糕 HK$68

新鮮莓果品牌 Driscoll’s與精品咖啡烘焙店 Cupping Room合作推出節日限定菜單「Berrylicious!」，以 最優質的紅桑子和黑莓作為靈感，為甜點及飲品注入馥郁風味及節日色彩。其中冬日紅莓樹幹蛋糕以濃郁的朱古力忌廉和酸甜的紅桑子果醬夾心，層疊於鬆軟的海綿蛋糕之上，面層再奢華地鋪滿了如紅寶石般的新鮮紅桑子作點綴 。

聖誕蛋糕2025｜推薦5. 夿萐咖啡 Bacha Coffee 香梨黃金朱古力脆餅蛋糕 HK$200

Bacha Coffee今年推出了兩款節日咖啡蛋糕，為咖啡迷帶來與眾不同的選擇。其中香梨黃金朱古力脆餅蛋糕，呈現水果與奶油細膩而微妙的完美平衡，成熟啤梨的細緻甜味配搭焦糖般的濃郁牛奶朱古力，最後搭以香料餅乾的酥脆，散發迷人的節日香氣。

聖誕蛋糕2025｜推薦6. 香港置地文華東方酒店 LMO Freshly Baked 雲朵樹幹蛋糕 HK$718

香港置地文華東方酒店 LMO Freshly Baked的行政糕點主廚Carles Codina為普天同慶佳節，設計了多款節日新品。其中「雲朵樹幹蛋糕」，夢幻呈現雲呢拿法式杏仁蛋糕，配搭法式焦糖燉蛋與夏威夷果仁榛果醬，包裹上輕盈的雲呢拿慕絲，綻放濃郁浪漫節日氛圍。

聖誕蛋糕2025｜推薦7. La Famille 櫻桃開心果樂園 15cm HK$448 / 17cm HK$588 / 20cm HK$728

La Famille所推出的櫻桃開心果樂園蛋糕，有著繽紛聖誕飾品點綴的花環造型，洋溢著濃厚的節日 氣氛，頂端的蝴蝶結與聖誕葉片互相映襯，成為亮眼的色彩焦點。蛋糕外層包裹輕盈的開心果鮮忌廉，切開是鬆軟的開心果戚風蛋糕，內層是酸甜櫻桃果醬與絲滑開心果醬的雙重奏，堅果的溫潤香氣與果醬的酸甜滋味完美交融，為味蕾帶來純粹的喜悅與滿足。

聖誕蛋糕2025｜推薦8. 更紗制菓 SARASEI 士多啤梨聖誕樹 13cm HK$279

更紗制菓所推出的士多啤梨聖誕樹蛋糕，造型頂端飾以黃色星星，層層堆疊的士多啤梨點綴雪花造型 白朱古力，中間為柔滑士多啤梨慕絲，散發濃郁莓果香氣。底部為白朱古力雲呢拿慕絲搭配雲呢拿海綿蛋糕，夾層搭配紅桑莓果醬，整體口感層次豐富。

聖誕蛋糕2025｜推薦9. 香港嘉里酒店 士多啤梨雲尼拿蛋糕（6至8人用）HK$488

香港嘉里酒店所推出的士多啤梨雲尼拿蛋糕， 以橄欖油瑪德蓮為基底，夾入草莓果醬與輕盈的雲尼拿慕斯，披上亮澤的草莓鏡面，並以椰子棉花糖點綴，讓節日氣氛滿溢。

聖誕蛋糕2025｜推薦10. GODIVA 聖誕覆盆子巧克力樹幹蛋糕 HK$399

GODIVA 推出由巧克力大師匠心製作的聖誕覆盆子巧克力樹幹蛋糕，向經典聖誕甜品致敬。由70%黑巧克力慕斯、覆盆子醬及柔軟綿密的可可海綿蛋糕組成，底層配以比利時焦糖脆餅及巧克力榛子脆餅，最後以香濃黑巧克力卷及品牌巧克力牌作點綴，層層口感豐富，瀰漫著滿滿聖誕驚喜。

聖誕蛋糕2025｜推薦11. 美心西餅 Hapidanbui香濃朱古力蛋糕 早鳥優惠HK$219.3

Sanrio粉絲切勿錯過！繼Melody、Kuromi後，今次Pochacco、Kerokerokeroppi及Ahirunopekkle齊齊出動跳入蛋糕當中。這款約1.1磅的節日限定蛋糕，具備多層次的朱古力風味，加上酸甜果香夾層啫喱，為絲滑濃郁的朱古力口感加入一抹清新感。

聖誕蛋糕2025｜推薦12. Pandan Man 紅絲絨班蘭蛋糕 HK$520起

喜愛班蘭口味的話，千萬不要錯過這款融入節慶特色的班蘭蛋糕！香氣十足的班蘭，搭配馬六甲椰糖香緹忌廉，加上鮮豔的紅絲絨脆脆與新鮮莓果點綴，整個蛋糕口味新鮮之餘並不會過於誇張，應節同時滿足班蘭控的慾望！

聖誕蛋糕2025｜推薦13. Baking Maniac 熱紅酒朱古力蛋糕 HK$680

提到聖誕又怎能沒有應節的熱紅酒作伴？如果想感受濃厚的節日氣氛，巧克力與紅酒的配搭可以說是絕配！收獲不少好評的人氣烘焙店Baking Maniac，今個聖誕推出熱紅酒朱古力蛋糕，濃郁的巧克力搭配聖誕香料調味，十分適合不太會喝酒的女生淺嚐或聚會分享！

聖誕蛋糕2025｜推薦14. Châteraisé 聖誕件裝款式 HK$33起

如果擔心原個聖誕蛋糕太大負擔，不妨入手迷你或件裝蛋糕和甜點，減輕節日負擔感。Châteraisé 的聖誕件裝款式可以選擇水果蛋糕、千層蛋糕、朱古力甜點與芝士蛋糕等，千萬不要錯過回歸的Mille Crepe千層蛋糕系列。系列從餅皮、內餡到風味結構都得以升級，其中這款宇治抹茶千層蛋糕，宇治抹茶與靜岡縣產「天空之抹茶」搭出雙重茶韻，更是帶來「一口入魂」的療癒感！