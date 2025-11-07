聖誕禮物2025｜$4000內的輕珠寶推薦：Swarovski、Monica Vinader

【聖誕首飾｜$4000以下】又到了歲末時，逐漸瀰漫著浪漫的聖誕氣息。想要為自己、閨蜜或摯愛挑選一份得體又充滿心意的聖誕禮物，「輕珠寶」是不錯的選擇，既有珠寶的精緻質感與設計，價格卻更為親和，非常適合作為日常點綴。「01女生」精選了多款預算在$4,000元以下的精緻首飾，從點綴鎖骨的細緻項鏈、閃爍的耳環到手鏈，每一件都蘊藏著巧思。



聖誕禮物2025｜首飾推薦1. DIOR Petit CD 雙環手鏈 HK$3,900

DIOR的這款 Petit CD 手鏈，以金色飾面金屬精製而成，雙層設計飾以 CD 標誌，並配以由白色水晶綴鑲而成的幸運星，設計典雅而時尚，以不張揚的方式為日常造型注入高級感。

聖誕禮物2025｜首飾推薦1. DIOR Petit CD 雙環手鏈 HK$3,900（圖片來源：DIOR官網）

聖誕禮物2025｜首飾推薦2. PRADA 編織納帕軟皮手鏈 HK$3,850

PRADA的編織納帕軟皮手鏈，閃由納帕織皮製成，結合標誌性的幾何形狀和符號，呈現出充滿活力的現代設計。手鏈上飾有纖細配飾，分別是品牌標誌性圖案和搪瓷金屬三角標誌裝飾，時尚型格。

聖誕禮物2025｜首飾推薦2. PRADA 編織納帕軟皮手鏈 HK$3,850（圖片來源：DIOR官網）

聖誕禮物2025｜首飾推薦3. Monica Vinader Nura Wrap Diamond Medium Hoop Earrings HK$3300

Monica Vinader的這款耳環，採用18K鍍金工藝打造，靈感源自光影變幻的迷人節奏，設計知性優雅，適合任何場合或配搭不同造型。耳環上鑲嵌璀璨奪目的實驗室培育鑽石，閃爍動人，更添珍貴絢麗風采。

聖誕禮物2025｜首飾推薦3. Monica Vinader Nura Wrap Diamond Medium Hoop Earrings HK$3300（圖片來源：DIOR官網）

聖誕禮物2025｜首飾推薦4. Swarovski Magic 手鏈 HK$1,100

Swarovski 的Magic 手鏈以燦爛的切割面風格，精巧捕捉雪花的神韻，充滿節日氣氛。手鏈採用鍍銠設計點綴藍色Swarovski 鋯石，在精緻的鏈條上形成五個冬日圖案，並配備可調式滑動鎖扣，設計貼心，是送禮的完美選擇之一。

聖誕禮物2025｜首飾推薦4. Swarovski Magic 手鏈 HK$1,100（圖片來源：Swarovski官網）

聖誕禮物2025｜首飾推薦5. Sachelle Collective Isla Teardrop Baroque Pearl Choker Necklace HK$1,127

Sachelle Collective這款 Isla 水滴形巴洛克珍珠項鏈，採用手工精選的天然淡水水滴形珍珠精心打造，巴洛克珍珠獨特的形狀不僅為任何裝扮增添一絲魅力，能為整體造型增添優雅。珍珠項鏈可單獨佩戴，亦可其他項鏈疊戴，打造百搭造型。

聖誕禮物2025｜首飾推薦5. Sachelle Collective Isla Teardrop Baroque Pearl Choker Necklace HK$1,127（圖片來源：Sachelle Collective官網）

聖誕禮物2025｜首飾推薦6. Crudo Leather Aurora 鑽石長條項鏈 HK$1,760

Crudo Leather所推出的Aurora 鑽石項鏈，以絢麗的極光幻彩為靈感，設計猶如極光星夜，幻彩交織共舞。項鏈由多顆大小不一的鑽石排列成方條，閃耀猶如極光的奢華光芒，適合女生日常配戴。項鏈所採用的鑽石為實驗室培育鑽石，閃爍動人。

聖誕禮物2025｜首飾推薦6. Crudo Leather Aurora 鑽石長條項鏈 HK$1,760（圖片來源：Crudo Leather官網）