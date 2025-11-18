聖誕蛋糕2025｜6大充滿節日氣氛款式推薦：聖誕樹造型、樹頭蛋糕

聖誕蛋糕2025｜想為聖誕節增添節日氣氛，與家人或好友一同享用聖誕蛋糕是不錯的選擇。一個精緻的聖誕蛋糕，能烘托出濃厚的喜悅，同時有著甜蜜分享的意義，是聖誕派對必不可少的元素！這次「01女生」精選了多款聖誕蛋糕，包括：香港喜來登酒店、LUCULLUS龍島、Cupping Room等，款款都設計精美、甜蜜及充滿節日氣氛。



聖誕蛋糕2025｜推薦1. 香港喜來登酒店 喜嚐CAKE & WINE SHOP 柚子柑橘朱古力樹頭蛋糕 700克 HK$498

香港喜來登酒店 喜嚐CAKE & WINE SHOP的麵包及糕點部行政總廚陳淦森師傅與團隊，悉心打造全新聖誕節日蛋糕及節慶特選禮品系列。其中柚子柑橘朱古力樹頭蛋糕慶祝聖誕節，餡料用上70%朱古力慕斯、絲滑雲呢拿香橙忌廉、加上酥脆的榛子薄片，味道層次分明，頂層放上柚子與柑橘蜜餞作點綴，甜而不膩。

聖誕蛋糕2025｜推薦1. 香港喜來登酒店 喜嚐CAKE & WINE SHOP 柚子柑橘朱古力樹頭蛋糕 700克 HK$498（品牌提供）

聖誕蛋糕2025｜推薦2. 九龍香格里拉 Baked By Shangri-La 朱古力聖誕樹 HK$480

九龍香格里拉Baked By Shangri-La 特別為聖誕節推出了一系列精緻甜點，一同踏上聖誕甜蜜之旅。其中朱古力聖誕樹宛如一件高級精品擺設，以香醇黑朱古力打造成立體聖誕樹，並以可愛的聖誕信件朱古力裝飾作點綴，為節日餐桌增添一抹奢華氣息。

聖誕蛋糕2025｜推薦2. 九龍香格里拉 Baked By Shangri-La 朱古力聖誕樹 HK$480（品牌提供）

聖誕蛋糕2025｜推薦3. LUCULLUS龍島 抹茶朱古力百香果慕絲蛋糕 6吋 HK$528

LUCULLUS龍島所推出的抹茶朱古力百香果慕絲蛋糕，有著極具節日氣氛的聖誕樹造型。蛋糕外層鋪滿柔滑的抹茶白朱古力忌廉，飾以朱古力與金粉更顯精緻，蛋糕內部是多層次的驚喜，鬆軟的朱古力海綿蛋糕搭配濃郁的黑朱古力慕絲與酸甜清新的百香果吉士忌廉，帶來豐富而愉悅的味覺體驗。

聖誕蛋糕2025｜推薦3. LUCULLUS龍島 抹茶朱古力百香果慕絲蛋糕 6吋 HK$528（品牌提供）

聖誕蛋糕2025｜推薦4. Driscoll’s x Cupping Room 冬日紅莓樹幹蛋糕 HK$68

新鮮莓果品牌 Driscoll’s與精品咖啡烘焙店 Cupping Room合作推出節日限定菜單「Berrylicious!」，以 最優質的紅桑子和黑莓作為靈感，為甜點及飲品注入馥郁風味及節日色彩。其中冬日紅莓樹幹蛋糕以濃郁的朱古力忌廉和酸甜的紅桑子果醬夾心，層疊於鬆軟的海綿蛋糕之上，面層再奢華地鋪滿了如紅寶石般的新鮮紅桑子作點綴 。

聖誕蛋糕2025｜推薦4. Driscoll’s x Cupping Room 冬日紅莓樹幹蛋糕 HK$68（品牌提供）

聖誕蛋糕2025｜推薦5. 夿萐咖啡 Bacha Coffee 香梨黃金朱古力脆餅蛋糕 HK$200

Bacha Coffee今年推出了兩款節日咖啡蛋糕，為咖啡迷帶來與眾不同的選擇。其中香梨黃金朱古力脆餅蛋糕，呈現水果與奶油細膩而微妙的完美平衡，成熟啤梨的細緻甜味配搭焦糖般的濃郁牛奶朱古力，最後搭以香料餅乾的酥脆，散發迷人的節日香氣。

聖誕蛋糕2025｜推薦5. 夿萐咖啡 Bacha Coffee 香梨黃金朱古力脆餅蛋糕 HK$200（品牌提供）

聖誕蛋糕2025｜推薦6. 香港置地文華東方酒店 LMO Freshly Baked 雲朵樹幹蛋糕 HK$718

香港置地文華東方酒店 LMO Freshly Baked的行政糕點主廚Carles Codina為普天同慶佳節，設計了多款節日新品。其中「雲朵樹幹蛋糕」，夢幻呈現雲呢拿法式杏仁蛋糕，配搭法式焦糖燉蛋與夏威夷果仁榛果醬，包裹上輕盈的雲呢拿慕絲，綻放濃郁浪漫節日氛圍。