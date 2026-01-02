婚禮籌備｜10種情況成親友話柄？司儀教化解：開席延誤/座位安排

婚禮是人生重要時刻，更是與親朋好友分享快樂、共同創造回憶的盛會。不過，即使新人已經用心籌備，有時難免因忙碌或經驗不足，忽略了換位思考與細節照顧，令賓客感到招呼不周，甚至出現「黑面」情況。「01女生」特別邀請資深婚禮司儀Kenneth，拆解婚禮常見盲點與危機，並提供貼心提醒及具體做法，助新人精準傳遞心意，妥善安排每個細節，避免被人暗地記上一筆。



籌備婚禮需要處理大小事務，新人都希望做到盡善盡美，但忙亂之中容易出錯，或無意間忽略細節，導致誤會。親朋好友可多予包容，最重要是享受婚禮的喜慶氣氛，真心送上祝福。為助各位準新人能順利地籌備，Kenneth 綜合了多年的工作經歷，為大家列出十大婚禮盲點，各位不妨多加留意！

(圖片由受訪者提供)

婚禮盲點/危機1. 座位安排不妥善

座位安排容易出現令人尷尬的情況及導致延遲開席：座位表欠缺清晰、本應同桌的群組被分配到各處、主家席超出12人、長輩不熟場地找位困難、部分外國或內地親友言語不通不識位置而亂坐、關係差的親友被安排同桌。

建議化解方法：新人可在入口處設座位表，並安排兄弟姊妹團主動帶位；事先了解親友關係，避免將有矛盾者安排同桌，必要時將主家席由兩張改成四張；部分場地每圍能容納至13人，甚至改以24人桌；台卡或指示牌應以群組名稱標示，如「新娘親戚桌」、「新郎朋友桌」。



婚禮盲點/危機2. 設增自費項目

婚禮是喜事，不想產生誤會或成為賓客茶餘飯後話題，這些細節要多加注意及考量：現金抽獎環節的資金來源、海外婚禮的酒店住宿安排及費用承擔、兄弟姊妹團婚禮當天膳食安排及費用承擔。

建議化解方法：為賓客增設娛賓活動或相關安排，其實都是出於新人的細心，不妨將謝意明確表達。抽獎環節金額及小禮物由新人承擔；海外婚禮可視親疏程度安排當地交通或住宿，邀請時清楚交代婚禮形式與預期安排，減少賓客疑慮；兄弟姊妹團如曾代墊婚禮相關費用，應盡快結清，避免誤會。



婚禮盲點/危機3. 新人和賓客互動不足

相信曾參與婚禮的人士，都會聽過「招呼唔到」這句說話，事實上新人在大日子當天需要參與事務繁多，包括：基本婚禮儀式、轉換妝容、更換禮服、拍攝工作等，全晚難以一見或無法逐桌打招呼亦實屬正常，不過此舉亦令賓客容易感到被忽略。

建議化解方法：婚紗禮服不宜多於3套，若需4套以上，需事先與化妝師溝通妝容時間，例如送客時僅換服裝；亦需預先安排逐桌敬酒及合照時段，盡量預留時間和賓客互動，特別照顧遠道而來的朋友。



婚紗禮服不宜多於3套 (freepik)

婚禮盲點/危機4. 邀請方式欠缺誠意

婚禮瑣碎事繁多，加上賓客人數眾多，為求便捷，不少新人會透過群發訊息、公式化地邀請親朋好友，甚至是臨近婚期才通知或邀請多年未聯絡的舊友，容易讓人感到沒有誠意，引來不滿。

建議化解方法：獲邀出席賓客應以「近年仍有互動」為主，而不論電子或實體邀請，內容中應寫上賓客稱呼及專屬問候語，如場地屬偏遠地區應附上地圖及交通資訊；適時發出「Save the date」訊息或親口通知，讓賓客提早預留時間。



婚禮盲點/危機5. 時間延誤

婚禮當天的時間極為緊湊，一旦部分環節稍有超時，連鎖導致整體延誤。

建議化解方法：與婚禮司儀或統籌團隊溝通預留緩衝時間，協助時間管理；在喜帖清楚列明各儀式、雞尾酒及開席時間，讓賓客心中有數；情況許可的話設置輕食飲品區、影相攤位、娛賓耍樂區等等打發時間。



情況許可的話設置輕食及飲品區，為賓客提供甜蜜消遣的時間和空間。 (freepik)

婚禮盲點/危機6. 天氣不似預期

所謂「天有不測之風雲」，婚禮當天亦有機會出現很多無法預料的情況，特別是戶外婚禮遇上炎熱、驟雨或冬天寒風等，均會令賓客不適。

建議化解方法：提前與場地及司儀確認惡劣天氣應變計劃，例如：夏季提供帳篷、天幕、小風扇、冷飲；冬季準備毛毯、暖爐、暖飲及暖包；戶外婚禮準備雨傘、蚊怕水等。活動節奏適中，避免賓客長時間暴露於烈日或寒風中。



婚禮盲點/危機7. 交通問題

假如婚禮地點位於偏遠地區，加上停車位不足或前住方法複雜，容易為賓客帶來不便。

建議化解方法：安排旅遊巴或接駁車，事先統計停車位。在信息或喜貼之中，列明交通指示，如附近車場資訊、泊車優惠、地鐵站出口、巴士路線等，亦可安排兄弟姊妹團協助年長親友。



婚禮盲點/危機8. 食物質素或份量不足

婚宴場地菜式味道失準、份量不足，菜單忽略素食或清真需要，甚至是出菜過早過遲，都有機會影響賓客體驗。

建議化解方法：除了親自試菜，確認份量與口味之外，亦可提前收集餐飲需求準備專屬餐單，如素食、清真或過敏，當天可安排一位兄弟姐妹與場地確認侍應比例及出菜節奏。



提前收集餐飲需求準備專屬餐單 (freepik)

婚禮盲點/危機9. 安排過於冗長

婚禮儀式流程繁多，特別是一些「為做而做」或與新人無關的環節，內容會令現場情況變差，例如：冗長致辭、來賓即興才華表演、開席前超過十分鐘成長片等等。

建議化解方法：所有影片、環節事前設定明確時限。假如自行統籌婚禮的話，建議參考多個流程表，以便掌握確實時間安排，不論是舞台儀式、播放片段時間或活動流程，都盡可能確保準時。假如預算許可，則可交由專業統籌人士設計活動流程。



婚禮盲點/危機10. 忽略特殊需要

婚禮事務繁瑣，或多或少新人會遺漏某些特別需求的細節，如嬰兒高餐椅安排、兒童餐、無障礙通道等。

建議化解方法：預早確認場地設有嬰兒餐椅、兒童餐具、兒童餐，了解輪椅通道及洗手間配套，事前與司儀溝通，預先設計應對方案。

