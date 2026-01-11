單身即地獄5成員職業、IG：田徑界Karina、曾有男生為她起爭執

單身即地獄5｜Netflix話題綜藝《單身即地獄》第5季將於今個月15日首播，除了帶來令人怦然心動的火辣情節，節目內的俊男美女參加者，在預告播出後，都引來大批討論，不僅有被稱為「田徑界Karina」的運動員，也有韓國小姐及歌手權志龍（G-DRAGON）曾經的緋聞對象，為節目更添趣味，觀眾們不妨準備爆谷。今次參加者至少14位，以下整理當中公開的5位成員身份、背景和Instagram帳號。



單身即地獄5｜成員身份、背景、IG：金珉志 - 田徑界Karina

Instagram：arb0r_day

粉絲追蹤數目（截至1月21日）：48.9萬

出生年份：1996年

職業：田徑運動員



新一季最為人熟悉的參加者，便是被稱為「田徑界Karina」的金敏智，為現役田徑400米跨欄選手，曾在第100屆全國體育大會中，以56.02秒跑出400米成績。她擁有甜美的長相，以及結實的身材線條，未參與節目前已坐擁不少追隨者，在Instagram中有逾45.7萬位粉絲。她不時分享運動場上和健身室內的運動照片，亦喜歡泡浸冰浴，以舒緩運動後肌肉痠痛。

單身即地獄5｜金敏智 - 田徑界Karina (IG@arb0r_day)

單身即地獄5｜成員身份、背景、IG：金高恩 - 曾與GD傳緋聞

Instagram：goxnniee

粉絲追蹤數目（截至1月21日）：6.6萬

出生年份：2000年

職業：模特兒



另一話題成員便是金高恩，父親為前韓國國家足球隊中後衛、現擔任足球教練的金鉉洙（Kim Hyun Soo）。她擁有一雙炯炯有神的大眼，看來充滿獨立率性，曾在2022年參與韓國小姐競選，贏得「美」的頭銜，其後亦曾接下Dior Beauty及Calvin Klein的廣告。

她曾在2023年被記者拍到，與G-DRAGON一同出席日本大阪舉辦的巴黎聖日耳曼（PSG）足球賽，因而傳出緋聞。不過，男方所屬公司其後澄清，兩人僅為「有共同朋友的親近後輩」。

單身即地獄5｜金高恩 - 曾與GD傳緋聞 (IG@goxnniee)

單身即地獄5｜成員身份、背景、IG：崔美娜秀 - 韓國小姐

Instagram：minadori222

粉絲追蹤數目（截至1月21日）：8萬

出生年份：1999年

職業：大學生



從社交媒體已可看到，崔美娜的好動活潑個性。她在參選韓國小姐時，獲得「善」的頭銜，翌年挑戰全球性的地球小姐選舉（Miss Earth），最終贏得冠軍。除了各地遊歷，她亦熱愛海洋，精通游泳及潛水，並曾以地球小姐的身份，在菲律賓海龜群島及新加坡東海岸沙灘清理海洋垃圾，盡顯愛心。

她曾在美國伊利諾大學香檳分校（University of Illinois at Urbana‑Champaign），修讀傳播學，能以韓文、英文及中文溝通，加上選美經驗，氣質滿分。

單身即地獄5｜崔美娜 - 韓國小姐 (IG@minadori222)

單身即地獄5｜成員身份、背景、IG：朴喜珗 - 行走的「三步迷魂丹」

Instagram：heesunrose

粉絲追蹤數目（截至1月21日）：3.74萬

出生年份：2003年

職業：未公開



曾在2024年參選韓國小姐，並獲得「善」的頭銜。個性積極進取，想達到的目標一定要成功，平日熱愛跳舞，在中學時期曾為啦啦隊成員。她對戀愛方面充滿信心，在節目中自言「平時走在路上，每走三步就有人來搭訕」，但從沒對異性傾心。

單身即地獄5｜朴喜珗 - 行走的「三步迷魂丹」(《單身即地獄5》劇照)

單身即地獄5｜成員身份、背景、IG：咸譽真 - 擅長眼神說話

Instagram：x_jinii__

粉絲追蹤數目（截至1月21日）：3.46萬

出生年份：1996年

職業：自由主播



擁有一雙精靈清晰大眼的咸譽真，個性可愛坦率，自言很會撒嬌，很懂得使用眼神說話。她亦是位專業認真的自由主播，會為商業機構播報市政新聞，間中亦會擔任主持人，擁有與外表相反的魅力。

單身即地獄5｜咸譽真 - 擅長眼神說話 (IG@x_jinii__)

單身即地獄5｜成員身份、背景、IG：李株榮 - 自信的藝術家

Instagram：2zzoo0

粉絲追蹤數目（截至1月21日）：3.3萬

出生年份：2000年

職業：工藝家



李株榮是位在藝術方面擁有天賦的女生，會製作多樣形成的作品，亦懂得跳芭蕾舞。在個性方面更自信爆燈，在節目中表示「從出生就很受歡迎」，是學校的「三大女神」之一，「曾有男生為我在廁所起爭執。」

單身即地獄5｜李株榮 - 自信的藝術家 (IG@2zzoo0)

單身即地獄5｜成員身份、背景、IG：宋承一 - 小狗相

Instagram：thdtmddlf

粉絲追蹤數目（截至1月21日）：8.2萬

出生年份：2001年

職業：時尚行銷專員



現時擔任模特兒的宋承日，擁有高挑和健碩的倒三角身形，加上如小狗般的外貌，形成強烈的反差，令人印象深刻。他在節目中自言不喜歡輸，並稱擁有「追求別人零失敗」的紀錄。

單身即地獄5｜宋承日 - 小狗相 (IG@thdtmddlf)

單身即地獄5｜成員身份、背景、IG：尹賢堤 - 好勝心強

Instagram：presentuhee

粉絲追蹤數目（截至1月21日）：4,580

出生年份：未公開

職業：未公開



節目中首位出現的參加者，表示想體驗內心的悸動感覺，因而報名參加。他喜歡開朗及清純的女生，而且好勝心強，指直至最後都會展開熱烈追求。

單身即地獄5｜尹賢堤 - 好勝心強 (IG@presentuhee)

單身即地獄5｜成員身份、背景、IG：申玹宇 - 姐姐殺手

Instagram：/

粉絲追蹤數目（截至1月21日）：/

出生年份：未公開

職業：未公開



他在節目中自言常得到比其大的姐姐們，稱讚他可愛，而且非常相信命運，希望透過節目找到對象。

單身即地獄5｜申玹宇 - 姐姐殺手 (Netflix)

單身即地獄5｜成員身份、背景、IG：金載真 - 既不懂事又很成熟

Instagram：jae________jin

粉絲追蹤數目（截至1月21日）：1.3萬

出生年份：1998年

職業：專業舞者、導師



在節目首次投票中，獲選為最想一起去天堂島的男性成員。他表示，部分人會認為他不懂事，但同時另一部分則覺得他成熟，是位能夠展現兩面反差個性的人。他認為自己溫柔及幽默，精通現代舞，現時是位舞者及舞蹈導師。

單身即地獄5｜金載真 - 既不懂事又很成熟 (IG@jae________jin)

單身即地獄5｜成員身份、背景、IG：禹盛閔 - 助參加者「帶眼識人」

Instagram：tjd_min1230

粉絲追蹤數目（截至1月21日）：2,153

出生年份：1996年

職業：配鏡師



自言經常被搭訕，而且職業是位專業的配鏡師，表示家人長期都在經營眼鏡店，自己因而投身這個職業，主要負責配製、加工和販售眼鏡。他認為自己個性，就像朋友般輕鬆自在，並跟珉志表示日後可幫助檢查視力，非常親切。

單身即地獄5｜禹盛閔 - 助參加者「帶眼識人」(IG@tjd_min1230)

單身即地獄5｜成員身份、背景、IG：林琇濱 - 超似宋仲基的前棒球手

Instagram：/

粉絲追蹤數目（截至1月21日）：/

出生年份：未公開

職業：前棒球投手、模特兒



被指外貌似宋仲基，是位前職業棒球手，擔任投手的位置，但因傷轉投模特兒行列，並每日持續運動。他的個性內向，MBTI為INTJ，表示從未試過一見鍾情。

單身即地獄5｜林琇濱 - 超似宋仲基的前棒球手 (《單身即地獄5》劇照)

單身即地獄5｜成員身份、背景、IG：李省勳 - 可愛貓相

Instagram：/

粉絲追蹤數目（截至1月21日）：/

出生年份：/

職業：/



現時居住美國紐約，擁有可愛的貓相，個性友善，指自己說韓文時常被讚可愛。