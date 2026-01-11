單身即地獄5｜5位成員背景、IG公開：田徑界Karina、曾與GD傳緋聞

單身即地獄5｜Netflix話題綜藝《單身即地獄》第5季將於今個月15日首播，除了帶來令人怦然心動的火辣情節，節目內的俊男美女參加者，在預告播出後，都引來大批討論，不僅有被稱為「田徑界Karina」的運動員，也有韓國小姐及歌手權志龍（G-DRAGON）曾經的緋聞對象，為節目更添趣味，觀眾們不妨準備爆谷。今次參加者至少14位，以下整理當中公開的5位成員身份、背景和Instagram帳號。



單身即地獄5｜成員身份、背景、IG：金敏智 - 田徑界Karina

Instagram：arb0r_day

粉絲追蹤數目（截至截稿日）：45.7萬



新一季最為人熟悉的參加者，便是被稱為「田徑界Karina」的金敏智，為現役田徑400米跨欄選手，曾在第100屆全國體育大會中，以56.02秒跑出400米成績。她擁有甜美的長相，以及結實的身材線條，未參與節目前已坐擁不少追隨者，在Instagram中有逾45.7萬位粉絲。她不時分享運動場上和健身室內的運動照片，亦喜歡泡浸冰浴，以舒緩運動後肌肉痠痛。

單身即地獄5｜金敏智 - 田徑界Karina (IG@arb0r_day)

單身即地獄5｜成員身份、背景、IG：金高恩 - 曾與GD傳緋聞

Instagram：goxnniee

粉絲追蹤數目（截至截稿日）：3.9萬



另一話題成員便是金高恩，父親為前韓國國家足球隊中後衛、現擔任足球教練的金鉉洙（Kim Hyun Soo）。她擁有一雙炯炯有神的大眼，看來充滿獨立率性，曾在2022年參與韓國小姐競選，贏得「美」的頭銜，其後亦曾接下Dior Beauty及Calvin Klein的廣告。

她曾在2023年被記者拍到，與G-DRAGON一同出席日本大阪舉辦的巴黎聖日耳曼（PSG）足球賽，因而傳出緋聞。不過，男方所屬公司其後澄清，兩人僅為「有共同朋友的親近後輩」。

單身即地獄5｜金高恩 - 曾與GD傳緋聞 (IG@goxnniee)

單身即地獄5｜成員身份、背景、IG：崔美娜 - 韓國小姐

Instagram：minadori222

粉絲追蹤數目（截至截稿日）：6.8萬



從社交媒體已可看到，崔美娜的好動活潑個性。她在2021年參選韓國小姐，獲得「善」的頭銜，翌年挑戰全球性的地球小姐選舉（Miss Earth），最終贏得冠軍。除了各地遊歷，她亦熱愛海洋，精通游泳及潛水，並曾以地球小姐的身份，在菲律賓海龜群島及新加坡東海岸沙灘清理海洋垃圾，盡顯愛心。

她曾在美國伊利諾大學香檳分校（University of Illinois at Urbana‑Champaign），修讀傳播學，能以韓文、英文及中文溝通，加上選美經驗，氣質滿分。

單身即地獄5｜崔美娜 - 韓國小姐 (IG@minadori222)

單身即地獄5｜成員身份、背景、IG：具敏哲 - 傳為海軍特戰隊出身

Instagram：hodohodopo

粉絲追蹤數目（截至截稿日）：1.5萬



至於男性參加者背景則較神秘，當中較多人認識的具敏哲，有指為海軍特戰隊出身，並曾參演真人實境節目《鋼鐵部隊》第二季。他曾在2022年被傳與歌手Jamie（Jimin Park）拍拖，女方更曾大方分享兩人的甜蜜擁吻照，不過兩人最後戀情告終。

單身即地獄5｜具敏哲 - 傳為海軍特戰隊出身 (IG@hodohodopo)

單身即地獄5｜成員身份、背景、IG：宋承日 - 小狗相模特兒

Instagram：thdtmddlf

粉絲追蹤數目（截至截稿日）：4.6萬



現時擔任模特兒的宋承日，擁有高挑和健碩的倒三角身形，加上如小狗般的外貌，形成強烈的反差，令人印象深刻，令人好奇他將在節目中，會有怎樣的表現？