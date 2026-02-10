2026情人節蛋糕推薦｜讓節日浪費升溫：香港瑰麗酒店、La Famille

情人節蛋糕2026｜一個甜入心的情人節蛋糕，可使節日甜蜜升溫，帶來幸福感和難忘的回憶。今個不少品牌都紛紛推出不同主題、造型和口味的情人節蛋糕，以傳達愛意，包括：香港瑰麗酒店、Lafamille、Nina Patisserie等，讓這個浪漫的日子充滿溫馨和甜蜜。



2026情人節蛋糕推薦1. 香港瑰麗酒店 白茶荔枝番石榴蛋糕 HK$428

香港瑰麗酒店所推出的白茶荔枝番石榴蛋糕，創意結合荔枝的香甜滋味、番石榴的鮮明濃郁果香與白茶的細膩幽香，每一口也滋味無窮，充滿驚喜。蛋糕以鬆軟濕潤的覆盆子瑪德蓮海綿蛋糕為基底，每一層也塗滿濃郁絲滑的白茶慕斯，入口即融，令人一試難忘。蛋糕塗上香甜的番石榴醬，並以精緻的荔枝肉點綴，帶來視覺與味覺的雙重享受。

2026情人節蛋糕推薦1. 香港瑰麗酒店 白茶荔枝番石榴蛋糕 HK$428（品牌提供）

2026情人節蛋糕推薦2. La Famille「Pink Romance」日本淡雪白桃戚風蛋糕 13cm HK$298

La Famille 擷取了最溫柔的色調，注入蛋糕的每一個細節，推出情人節夢幻之作——「Pink Romance」日本淡雪白桃戚風蛋糕。蛋糕頂端選用日本淡雪士多啤梨作為視覺焦點，其淡雅粉嫩的色澤與清甜細緻的果香，彰顯珍貴質感；配以手工製作的白色蝴蝶結與粉嫩愛心朱古力點綴。內層以柔軟的粉色士多啤梨戚風蛋糕為基底，夾入自家製玫瑰士多啤梨醬，酸甜馥郁，並融合清新白桃果蓉，帶來層次分明而輕盈的口感。

2026情人節蛋糕推薦2. Lafamille 「Pink Romance」日本淡雪白桃戚風蛋糕 13cm HK$298（品牌提供）

2026情人節蛋糕推薦3. 更紗制菓 SARASEI 戀香草莓・玫瑰慕絲蛋糕 13cm HK$210

更紗制菓 SARASEI今年推出了以經典粉紅愛心造型的情人節蛋糕，更綴以輕盈鮮忌廉與翩翩蝴蝶，獻上最深情的甜蜜告白。蛋糕表面飾以鮮忌廉擠花，點綴著寓意比翼雙飛的蝴蝶朱古力和心形朱古力。以清爽的乳酪慕絲蛋糕為基底，中間包裹著酸甜迷人的士多啤梨玫瑰慕絲與品牌自家熬製的士多啤梨果醬，宛如戀愛中悸動與驚喜交織的滋味，讓愛意融化於心。

2026情人節蛋糕推薦3. 更紗制菓 SARASEI 戀香草莓・玫瑰慕絲蛋糕 13cm HK$210（品牌提供）

2026情人節蛋糕推薦4. Pandan Man 紅緞帶開心果班蘭蛋糕 HK$880起

在愛意瀰漫的季節，Pandan Man特別策劃兩款極具儀式感的甜品，陪伴愛侶共度浪漫時刻。紅緞帶開心果班蘭蛋糕（Red Ribbon Pistachio Pandan Cake）巧妙結合品牌自家製開心果抹醬與香脆開心果碎，並以鮮甜紅桑子點綴班蘭戚風蛋糕，層次豐富且細膩，每一口皆是甘甜迴響。

2026情人節蛋糕推薦4. Pandan Man 紅緞帶開心果班蘭蛋糕 HK$880起（品牌提供）

2026情人節蛋糕推薦5. 香港半島酒店 La Fleur De Saint-Valentin 情人節蛋糕 180克 HK$300

香港半島酒店所推出的La Fleur De Saint-Valentin情人節蛋糕，是由酒店西式糕點行政主廚黎仲恒悉心創作的情人節蛋糕，為摯愛送上甜蜜心意。蛋糕以朱古力絲慕斯、拖肥忌廉、榛子醬脆脆及朱古力蛋糕製作而成，更可刻上情侶的名字作個人化訂製，份量正正適合兩位享用。

2026情人節蛋糕推薦5. 香港半島酒店 La Fleur De Saint-Valentin 情人節蛋糕 180克 HK$300（品牌提供）

2026情人節蛋糕推薦6. 香港嘉里酒店 朱古力紅桑子蛋糕 兩位用 HK$188

香港嘉里酒店於今個情人節推出了一系列情人節限定蛋糕，其中朱古力紅桑子蛋糕，以濃郁黑朱古力交織紅桑子，融合黑朱古力海綿蛋糕與幼滑甘納許，綴以酸甜紅桑子果醬與新鮮莓果，口感細膩而平衡，完美演繹愛意中甜蜜與微酸的動人韻味。

2026情人節蛋糕推薦6. 香港嘉里酒店 朱古力紅桑子蛋糕 兩位用 HK$188（品牌提供）

2026情人節蛋糕推薦7. Nina Patisserie 黑朱古力慕絲蛋糕 1磅 HK$398

Nina Patisserie 的情人節限定蛋糕系列-黑朱古力慕絲蛋糕，頂層以鮮紅玫瑰點綴，外型高雅奪目。內層是香濃幼滑的黑朱古力慕絲，配合軟滑焦糖忌廉的細膩甜香，層次豐富、口感柔滑，啖啖都是甜蜜滋味。與摯愛一同分享，正好甜入心扉，成就情人節最動人的時刻。