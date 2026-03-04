DISNEY+ 10部值得重溫的劇集及電影：驚悚／浪漫治癒／懸疑推理

DISNEY+ 3月片單｜之前在2月記下的片單都趁著假期追完了嗎？DISNEY+ 除了不斷上新的作品外，其實還有不少值得重溫的劇集及電影，這次就來看看DISNEY+ 值得重溫的作品，包括：《美麗毒素》、《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》、《心理追兇》等﹐每一套都是劇情緊湊且很作高水準。



DISNEY+ 3月片單｜1. 《美麗毒素》（The Beauty）

《美麗毒素》以極度大膽的世界觀突破影集尺度：神秘「美人針」讓人體瞬間「進化」，猶如經歷蝴蝶般的完全變態，破繭而出，蛻變成近乎完美的夢幻肉體；過程中肢體扭曲、皮肉撕裂、令人不寒而慄，而進化成功的型男美女更可能因體溫飆升而自體爆炸、血肉四散。

國際超模接連以駭人聽聞的詭異方式慘死，FBI Cooper Madsen和Jordan Bennett奉命前往巴黎揭開真相。隨著深入調查，他們發現一種透過性接觸傳染的病毒，能將凡人變成外貌完美的尤物，但代價卻是令人髮指的恐怖後果。背後真相竟指向並意外揭發出自神祕的科技富豪「公司」他們秘密研發出名為＂The Beauty＂的奇蹟藥物；為了守護這座價值上兆美元的欲望帝國，他不惜派出致命『刺客』，剷除所有擋路者。

DISNEY+ 3月片單｜1. 《美麗毒素》（The Beauty）（品牌提供）

DISNEY+ 3月片單｜2. 《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》

由金牌製作人 Ryan Murphy 操刀的全新影集《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》將鏡頭帶回優雅的 90 年代，將前美國總統之子John F. Kennedy Jr.與當代時尚女王 Carolyn Bessette 從相遇、相愛到殞落的轟動過程，鉅細無遺地完美呈現在觀眾面前。全球矚目的「金童玉女」在浪漫神話背後，承受著常人難以想像的巨大壓力。影集深入挖掘那段在閃光燈與命運捉弄下，既絢爛奪目，卻又令人心碎的悲劇愛情，帶領觀眾見證一段被公眾目光所吞噬的淒美愛情史。

DISNEY+ 3月片單｜2. 《愛情故事：甘迺迪與貝塞特》（品牌提供）

DISNEY+ 3月片單｜3. 《9-1-1》第９季

口碑載道的《9-1-1》現已來到了第９季。在Ryan Murphy領軍下，將救援舞台直接轉移到外太空！處於高壓前線的警察與消防員，換上太空衣再一次挑戰體力與意志力的極限。劇集不僅有令人屏息的千鈞一髮場面，更深入細膩地刻畫了這群無名英雄在救人與自救之間的心理掙扎。

DISNEY+ 3月片單｜3. 《9-1-1》第９季（品牌提供）

DISNEY+ 3月片單｜4. 《潛能探案組》第2季

《潛能探案組》第2季再次帶領觀眾進入腦力激盪的破案領域！由Kaitlin Olson飾演破案從不按常理的天才辣媽Morgan，與循規蹈矩的資深警探 Karadec 再度組成屢破奇案的歡喜冤家。本季的挑戰遠不止兇案本身：隨著新角色強勢加入，為警局帶來全新規章， Morgan 跳脫的查案風格將面臨考驗。她將展現獨有的破案天賦解決連環危機，為團隊及觀眾帶來種種驚喜！解謎過程驚心動魄，絕對是刑偵劇迷的必追之選！

DISNEY+ 3月片單｜4. 《潛能探案組》第2季（品牌提供）

DISNEY+ 3月片單｜5.《醫人當自強》 第22季

跨越超過二十載的經典醫療美劇《醫人當自強》正式邁入第22季，再次將生命重量與情感糾葛推向新巔峰。經歷上季醫院爆炸事故洗禮，這群共同進退的戰友建立了更動人的連結，卻也面臨更艱難的抉擇與考驗。人性光輝與專業精神，始終是需要維護的最後防線。

DISNEY+ 3月片單｜5.《醫人當自強》 第22季（品牌提供）

DISNEY+ 3月片單｜6.《醫院狂想曲》

《醫院狂想曲》全新一季由原班人馬 J.D. (Zach Braff 飾)、Chris Turk (Donald Faison 飾) 及Elliot Reid (Sarah Chalke 飾) 重返醫院，必定勾起無數回憶；而新一代的熱血實習生，需應對比以往更棘手的生存考驗，並在前輩們的毒舌洗禮中碰撞成長。無論是追隨多年的忠實劇迷，還是尋求療癒笑料的新觀眾，均絕對不容錯過！

DISNEY+ 3月片單｜6.《醫院狂想曲》（品牌提供）

DISNEY+ 3月片單｜7.《心理追兇》第1- 18季

《心理追兇》故事圍繞著 FBI 行為分析部展開，頂尖的心理分析專家不依賴傳統的指紋或 DNA 證據，反而透過研究罪犯的行為模式與心理特徵，預判下一次罪行如何發生。劇集帶領觀眾走進連環殺手與重刑犯的內心世界，每一集都是燒腦心理戰！

DISNEY+ 3月片單｜7.《心理追兇》第1- 18季（品牌提供）

