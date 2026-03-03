背負傷痛仍能愛！《孔雀舞曲》共鳴金句:如果沒有愛不要隨意靠近

【孔雀舞曲/netflix影集】曾有人說過「每個人都像是一座孤島」，特別是身處電子世代，人與人的關係更是日漸疏離，大家習慣了快速節奏，失去了溝通交流的耐心。近日上架NETFLIX的《孔雀舞曲》，改編自韓國作家樸敏圭的小說《為逝去公主而作的孔雀舞曲》，以三個各自背負傷痛、心底裏並不喜愛自己的主角，因工作相識相知從而拯救彼此，從而探索「社會性隱身」、「情緒冷漠」與「身份認同」等議題。



異於一般愛情作品，《孔雀舞曲》保留原著文學的細膩憂鬱感，一語雙關的片名（Pavane），呼應古典樂曲《悼念公主的帕凡舞曲》（Pavane: For A Dead Princess）。以百貨公司作為人生縮影舞台，燈光與場口細節緩慢拉開這場故事舞曲，三個同樣孤單的主角相遇，相互扶持下治癒彼此的靈魂，再重新面對曾經放棄的人生與夢想，只是一曲終結後，餘下的不再是落幕的黑暗。

《孔雀舞曲》金句｜「自以為的善意、廉價的同情、還有用完即丟的關懷，不要因為可憐人家就拿你的心去戳她，她已經遍體鱗傷，光是活著就已經夠辛苦了，對她這種人來說被人同情最傷，如果沒有愛就不要隨意靠近」

當「 慶祿」在百貨公司地庫初碰見女主角「美貞」後，向前輩「約翰」打聽她的消息，被前輩誤以為他像其他人，懷著惡意的好奇接近他人的一番說教。正正點出如今世代的相處問題，不少人難以掌握善意的尺度，把自以為的好意強加於他人身上，暗地裡是高人一等的計算，無法真正了解與尊重對方。

《孔雀舞曲》金句｜「自以為的善意、廉價的同情、還有用完即丟的關懷，不要因為可憐人家就拿你的心去戳她，她已經遍體鱗傷，光是活著就已經夠辛苦了，對她這種人來說被人同情最傷，如果沒有愛就不要隨意靠近」（《孔雀舞曲》劇照）

《孔雀舞曲》金句｜ 「我過去交往的對象都有種為了交往而交往的感覺，但跟那個人在一起的時候，我變得坦率，平時話少的我，不知不覺就打開了話匣子。只要待在那個人身邊，就覺得自己彷彿一切都變好了。」

由看似陽光帥氣的「慶祿」所分享的愛情觀，除了是表明與「美貞」的相遇，不是單純的玩笑，更是一場看見彼此、因靈魂相見而生的愛。每個看似正常的人，也許背負著一絲未被看見的孤獨，暗地裏可能是因環境壓力、或受過情感傷害，主動選擇在情感上封閉自己，其實心底裏仍會想碰到被擁抱、被接納的愛，仍想擁有能夠讓自己放下心防、變得輕鬆的海灣。

《孔雀舞曲》金句｜ 「我過去交往的對象都有種為了交往而交往的感覺，但跟那個人在一起的時候，我變得坦率，平時話少的我，不知不覺就打開了話匣子。只要待在那個人身邊，就覺得自己彷彿一切都變好了。」 （《孔雀舞曲》劇照）

《孔雀舞曲》金句｜ 「我一直以為只有我自已才是真實的，別人看起來都好虛假，可是不知從何時開始，我懷疑會不會其他人才是真實的，我才是那個虛假的人」

當「慶祿」與「美貞」以專屬的傳呼機，在公司保持微妙交流當中出現的自白對話，「慶祿」的生活態度，相信亦勾起現今不少人的共鳴，追逐夢想、社會化的過程中總會有迷失的一刻，從相信自己到懷疑自己，點出年輕人對自我價值、身份認同的迷茫。

《孔雀舞曲》金句｜ 「我曾經以為只有我才是真實的，漸漸的開始懷疑，除了我以外，他人才是真實的」（《孔雀舞曲》劇照）

《孔雀舞曲》金句｜ 「 你不要再幻想自己有多特別」

當「 慶祿」與「美貞」相處漸多， 「美貞」亦開始放下昔日的陰沉與自卑，再次面對較她光鮮的百貨同事嘲諷時，她再也沒有逃避，反而選擇正面而對。除了是一種角色心態轉變，從以往被眾人嫌棄的「恐龍妹」因愛重新點亮人生，重拾自己名字的改變，更是影射小眾價值正面挑戰主流的時刻，沒有誰比誰高貴。

《孔雀舞曲》金句｜ 「 你不要再幻想自己有多特別」（《孔雀舞曲》劇照）

《孔雀舞曲》金句｜ 「自從前輩試圖自殺後，我又重新思考「黑暗」這件事，那些內心深處懷有黑暗的人，終究是無法逃脫出來的吧？關上心門躲起來對我來說反而輕鬆，在無人造訪的黑暗中，我像個不存在的人一樣活著」

「美貞」發現自己與「慶祿」心生嫌隙、漸行漸遠之際，「美貞」 彷彿預知到這段感情將要走到盡頭，毅然選擇不辭而別。看似留住感情僅剩的美好，其實是一種消極的逃避心態，亦是日常關係中迴避型依戀者普遍採取的冷處理手段，故意製造距離而減少不必要的失望和恐慌。

《孔雀舞曲》金句｜ 「自從前輩試圖自殺後，我又重新思考「黑暗」這件事，那些內心深處懷有黑暗的人，終究是無法逃脫出來的吧？關上心門躲起來對我來說反而輕鬆，在無人造訪的黑暗中，我像個不存在的人一樣活著」 （《孔雀舞曲》劇照）

《孔雀舞曲》金句｜ 「那種感覺消失時才是最折磨人的，讓人痛到要死」

人就是一種矛盾而會重複犯錯的物種，一但失去才會懂得珍惜，偏偏疲倦時首要選擇亦是放下愛。當「美貞」不辭而別後，「慶祿」才發現自己的一部分亦跟從「美貞」而去，久違重拾的舞蹈熱愛、開展新關係亦無法填補心中那個有如貝果的空洞，就如一曲終結，休止符落下後，再無法激起靈魂的共舞。

《孔雀舞曲》金句｜ 「那種感覺消失時才是最折磨人的，讓人痛到要死」 （《孔雀舞曲》劇照）

《孔雀舞曲》金句｜ 「所有的愛都是一場誤會和想像」

「愛是甚麼」的提問貫穿整套影集，從「慶祿」與「約翰」續攤時一面倒的分享、「慶祿」擁有自我解釋，到最後「美貞」翻開「約翰」著作尾章結語。愛的面貌到底是什麼？也許正如村上春樹所語「愛與被愛如同從兩個不同側面感受太陽 」，亦可能正如佛教所言「愛欲是煩惱的根本」。

說到底，一百種人就有一百種愛，愛的存在意義只有接受者與付出者才能共感。沒有誰能始終為你負重前行，但愛包含的重量，亦是不幸的救贖，當中既包括如何愛己、如何愛人，也包括如何去愛、如何被愛。相信愛之前，請先要相信自己。

《孔雀舞曲》金句｜ 「所有的愛都是一場誤會和想像」（《孔雀舞曲》劇照）

▼▼▼【按圖看更多】《孔雀舞曲》共鳴金句▼▼▼