Estée Lauder 與Puig正洽談合併 全球美妝市場或迎來「三分鼎立」

近日美妝界又傳來重大消息，The Estée Lauder Companies Inc.（雅詩蘭黛公司）正在與西班牙美妝集團Puig 洽談業務合併，需尚未作出最終決定。但假如正式落實，將可能是全球美妝市場格局大洗牌，尤其是香水版塊。不少猜測指，是次合併舉動是為了提升Estée Lauder於高端香水市場的地位，畢竟Puig 旗下有不少為人熟悉的香水品牌，將可能會為Estée Lauder於香水版圖上更添完整。



Estée Lauder 擬與Puig 合併：以擴大高端香水市場佔有率（Getty images）

Estée Lauder 擬與Puig 合併：以擴大高端香水市場佔有率

Estée Lauder 是位於美國紐約的全球第二大化妝品公司，僅次L'Oréal集團，致力於生產及銷售高端護膚品、彩妝、香水及護髮產品，業務遍布全球約150個國家和地區。旗下品牌眾多，包括Estée Lauder、La Mer、Clinique、M·A·C、Bobbi Brown、Origins、Tom Ford Beauty、The Ordinary等。

而集團旗下香水品牌，除了自有品牌Estée Lauder 的Luxury Fragrance Collection 外，還有Jo Malone London、Le Labo、Frédéric Malle、AERIN Beauty、Kilian Paris以及Tom Ford Beauty的香水線。與早已擁有豐富的香水品牌的L'Oréal集團，及以高階香氛為核心的Puig相比，於高端香水市場有點競爭力不足。

Puig 於高端香水市場擁有極強的市場控制力，如Penhaligon's（Getty images）

Puig 於高端香水市場擁有極強的市場控制力

Puig 是成立於1914年，位於西班牙巴塞隆納的頂級美容與時裝集團，是一家百年歐洲企業。當中以高階香氛為核心業務，佔了總營收70%以上。旗下擁有眾多知名香水品牌，主要包括：Byredo、Penhaligon's、L'Artisan Parfumeur、Prada Beauty、Nina Ricci 等香水品牌。

其中Jean Paul Gaultier的 Le Male已躋身全球前三大男香；Carolina Herrera的 Good Girl 女香是全球第2暢銷香水，不管是高端香水市場佔有率，還是其地位都是不容小覷。

Puig近年收購了彩妝品牌 Charlotte Tilbury，但彩妝市場的影響力仍相較不足（Getty images）

Puig彩妝市場影響力相較不足

近年Puig先後收購了天然護膚品牌Apivita，和彩妝品牌 Charlotte Tilbury，以及於2018年起為Christian Louboutin Beauty的美妝產品線進行設計、開發和銷售。雖然開始涉獵護膚與彩妝品牌，但相較L'Oréal與Estée Lauder的經營歷史較短，但其增長速度極快，品牌知名度也高，在高端彩妝市場同樣具一定影響力。

假如Estée Lauder與Puig合併成功 全球美妝市場將迎來大轉變（Getty images）

假如合併成功 全球美妝市場將迎來大轉變

Estée Lauder與Puig 的合併計畫，目前處於洽談階段，不難猜是為了強化各自的高端香水及彩妝版圖。尤其近年Estée Lauder受到不同的外部因素，導致業績不佳，急需透過合併為業務帶來增長及拓展版圖，亦為抗衡L'Oréal 勢力的帶來新力量。

雖雙方未透露具體細節，但可預視若合併成功，Estée Lauder可快速擴大其高端香水市場份額；Puig 的香氛產品亦能借助Estée Lauder全球銷售渠道，擴大營銷市場。兩家美妝巨頭將會是實現優勢互補，合作共贏，而全球美妝市場格局亦將迎來「三分鼎立」的格局。