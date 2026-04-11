4月美妝快訊｜張員瑛演繹Miu Miu新香水、MEOVV ANNA成肌研代言人

美妝控要留意！今個月正式踏入夏季，許多彩妝、護膚和香水品牌紛紛推出全新產品，或是將人氣產品推出全新升級版，為女生帶來更適合夏日美妝。以下將大家精選了不能不知的美妝快訊，以及多個品牌出色的新品，包括：IVE成員張員瑛出任Miu Miu Beauty日本及韓國品牌大使、MEOVV成員ANNA田中杏奈成為Hada Labo亞太區代言人、shu uemura 推出全新精華唇油等等，每一項都非常值得留意。



4月美妝快訊1. Miu Miu Beauty 推出全新女士香氛 Miutine香水；宣布韓國人氣女團 IVE 成員張員瑛出任日本及韓國品牌大使

Miu Miu 推出全新女士香氛 Miutine（繆斯）香水，創作以「為自己而存在」為概念，呈現私密而富個性的感官體驗。香氣展現出 Miu Miu女孩的獨特本質——叛逆、充滿活力，為取悅自己而生的率性、不羈的個性。香水盛載於太妃糖色調的菱形格紋玻璃瓶中，以經典 Chypre 西普香調為基礎，巧妙糅合果香與甜品氣息的俏皮韻味。

Miu Miu Beauty 宣布韓國人氣女團IVE成員張員瑛出任日本及韓國品牌大使，並同時演繹品牌全新女性香氛 Miutine。張員瑛作為新生代極具影響力的代表人物之一，她以自信鮮明的個人風格與現代女性魅力，完美呼應品牌自由不羈且富玩味的精神。

4月美妝快訊1. Miu Miu Beauty 宣布韓國人氣女團 IVE 成員張員瑛出任日本及韓國品牌大使（IG@for_everyoung10）

Miu Miu Beauty 推出全新女士香氛 Miutine香水（IG@for_everyoung10）

4月美妝快訊2. 韓國人氣女團MEOVV成員 ANNA 成為肌研 Hada Labo 亞太區最新代言人

肌研 Hada Labo近日正式宣布委任韓國新生代女團MEOVV 日籍成員ANNA 田中杏奈成為品牌亞太區最新代言人，並釋出全新廣告企劃。品牌先以預告片打頭陣，讓粉絲搶先感受 ANNA 的多變造型與全天候水潤光采，之後由ANNA 領銜主演的MV式廣告片以及絕密幕後花絮陸續推出。

ANNA 展現出不張揚卻耀眼的個人魅力，以及自然透亮的好膚質與由內而外散發的自信，與品牌理念不謀而合。而且她在舞台上與鏡頭前所展現的光芒，源自健康穩定的肌膚底氣，更是品牌「不多不少」護膚哲學的最佳寫照。

4月美妝快訊2. 韓國人氣女團MEOVV成員 ANNA 成為肌研 Hada Labo 亞太區最新代言人（品牌提供）

4月美妝快訊3. THE WHOO 全新 奢耀透亮無瑕精華妝前乳 30ml HK$410 4月1日正式推出

韓國高端護膚品牌THE WHOO於夏天來臨之際，推出了具備SPF 50+ PA++++ 的高防曬力產品-奢耀透亮無瑕精華妝前乳。產品集提亮、修飾、防曬三重功效於一身，配方富含70%以上的護膚成份，可在打造透亮底妝同時滋養肌膚。妝前乳設有粉色、粉色兩款色號，迎合不同膚色需要。

4月美妝快訊3. THE WHOO 全新 奢耀透亮無瑕精華妝前乳 30ml HK$410 4月1日正式推出（品牌提供）

4月美妝快訊4. shu uemura 全新絹感潤護水光精華唇油 HK$330 4月正式推出

shu uemura 今個月推出了全新 kinu care cc oil絹感潤護水光精華唇油，採用專為亞洲唇色而設的3合1即時校正唇色配方。精華唇油蘊含93%護唇基底配方，提供長達24小時的全天候補水效果，發揮溫和的豐唇效果。質地如果凍般的細滑，輕易滑動於唇上，散發柔和的綠茶清香，全新雙面刷頭讓上妝更快速、舒適且不黏膩。全新系列提供8種色調選擇，有助中和唇色不均，為唇部上色，平衡原生唇色的色素沉澱，提升整體臉部妝容的和諧。

4月美妝快訊4. shu uemura 全新絹感潤護水光精華唇油 HK$330 4月正式推出（品牌提供）

4月美妝快訊5. fresh 全新推出黃糖潤色唇部護理霜 12ml HK$210 4月8日於全線Sephora門店及官網率先發售

fresh全新推出黃糖潤色唇部護理霜，擁有著超透潤奶油質感，融入夏日水果香氣，只需輕輕一抹，即時為雙唇注入果汁般的豐盈水潤感，舒適潤澤。全新配方揉合馬鞭草植萃胜肽與透明質酸微球，再加上品牌唇部系列的核心成分 — 活性糖，三者完美協同，締造絲滑透亮並不黏膩的質感，緊貼雙唇，同時強化唇部屏障，深層保濕修護，紓緩乾燥雙唇。

4月美妝快訊5. fresh 全新推出黃糖潤色唇部護理霜 12ml HK$210 4月8日於全線Sephora門店及官網率先發售（品牌提供）

4月美妝快訊6. PAUL & JOE BEAUTÉ 推出2026夏季彩妝系列「Savor The Color」 4月正式推出

PAUL & JOE推出2026夏季彩妝系列「Savor The Color」，品牌以精準調配色彩與光感，讓唇色與眼妝在陽光下呈現自然透亮、Juicy爆水果汁的視覺效果，打造夏日限定水漾果汁妝。該系列新品包含全新3色的豐盈水漾唇蜜與3款全新的限量雙色眼影E。

產品以豐盈水漾唇蜜延續Glossy Rouge 系列的亮澤基調，靈感來自新鮮水果與花卉，帶出果汁般飽和且水潤的唇色，瞬間提升唇部豐潤感及光澤，質地輕盈不黏膩。而限量雙色眼影E 採用清透且帶光澤的夏季色系，結合霧光與珠光或偏光細粉，單色用與混色疊塗，從自然日妝到派對亮眼妝都能輕鬆駕馭。