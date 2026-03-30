夏日護膚｜以韓國水乳濕敷法養出韓劇女主透亮肌膚！6大注意事項

【夏天護膚法｜韓國水乳濕敷法】在夏天護膚時要注意的地方，與秋冬有所不同。前者要更需留意夏日「水油平衡」，補水同時兼顧要鎖水，尤其是時常進出冷氣空間。韓國近幾年流行起一種護膚方法，是以3天為一個周期，配合化妝水與乳液混合濕敷，為肌膚迅速補水並回復水潤透亮。一起來看看「韓式水乳濕敷法」是怎麼做、有甚麼好處以及注意事項。



「韓式水乳濕敷法」5步驟（FREEPIK）

「韓式水乳濕敷法」做法：

步驟1. 清潔肌膚：溫和潔面後，可先用爽膚水輕擦拭全臉，有著二次清潔肌膚及提升含水量的功效。

步驟2. 爽膚水濕敷：選擇成分單純的化妝水，包括無酒精、無香料、無防腐劑、低刺激的產品，像是含有玻尿酸、神經醯胺、薏仁、積雪草等保濕修護成分的化妝水，可加強保濕效果。然後沾濕化妝棉，再一片一片敷上肌膚，建議敷約5分鐘，為後續打好底。

*建議敷在額頭、兩頰、下巴等乾燥位置，停留約5–10分鐘，切勿敷過長時間。

步驟3. 水乳混和濕敷：接著不用拿下化妝棉，直接於化妝棉上均勻塗抹乳液或精華，產品成分同樣建議選擇較單純的。可依個人膚況添加護膚油，以提升護膚效果，但建議先進行局部（如頸部）測試。

步驟4. 鎖水與按摩：最後，可先將化妝棉翻面，利用以沾有乳液的那一面繼續敷約10分鐘，讓有效成分更深入滲透。濕敷結束後，可以輕輕按摩肌膚幫助吸收。最後別忘了塗抹一層鎖水面霜，鎖住水分。持續3天，即可明顯感受肌膚狀況改善。

不只「韓式水乳濕敷法」，韓國女生還很喜歡敷不同功效棉片（IG@xeesoxee）

「韓式水乳濕敷法」好處：迅速補水、改善暗啞、達至水油平衡

這種濕敷法，相較於普通的爽膚水濕敷，加入了乳液能形成密封層，可提升肌膚滋潤度，特別適合急救護膚和乾肌。此外，持續3天以此方法濕敷，還能高效代謝老廢角質，提亮膚色及改善暗啞，打造水光肌。

而且於夏天更需要注意肌膚水油平衡，此方法可減少油脂過剩，進而降低閉口粉刺與暗瘡的形成。

「韓式水乳濕敷法」6大注意事項（FREEPIK）

「韓式水乳濕敷法」注意事項：

注意事項1. 不論是爽膚水、乳液、護膚精油等產品，都應避免使含酒精、果酸、水楊酸、高濃度維他命C等功能性或刺激性成分，以出現因長時間接觸而刺激肌膚，引起肌膚敏感。

注意事項2. 必須完全浸濕化妝棉，而非只表面濕潤，否則容易變成抽乾肌膚水分。

注意事項3. 若超過指定濕敷時間，化妝棉水分蒸發反而會「倒吸」肌膚水分，變成越敷越乾。

注意事項4. 對於敏感肌或油性肌而言，過度濕敷可能引發過度水合、長出粉刺等問題，濕敷時間及天氣要因應肌膚狀況調整。

注意事項5. 此方法適合乾性肌膚作為急救保養使用，不建議長時間天天進行。

注意事項6. 如感不適應立即停止：若皮膚出現刺痛、紅腫，應立即停止濕敷並洗淨臉部。