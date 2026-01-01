張學友任賢齊走紅幕後推手　張曼娜36年造星學：在羊群中找出猛虎

「從無到有的發想和創意，把不可能變成奇蹟！或許你早已不記得藝人說過什麼話，但會記得他的作品。」



36年的藝人包裝術，張曼娜成功打響林慧萍首張專輯《往昔》的知名度，她是少女團體「城市少女」誕生的幕後推手，也是一位資深的經紀人，簽下了還未當兵前的任賢齊戲劇合約，用一首〈心太軟〉讓他紅遍中國大陸。面對這些傲人的成績，她雲淡風輕地說：

我喜歡找人的工作，完成我想要完成的每一件事。

成為藝人經紀，張曼娜說是意外的插曲，卻讓她與生俱來的天賦得以發揮。她就讀世界新聞專科學校報業行政科（世新大學傳播管理學系前身）時，直屬學姐是張瓊姿、李烈，「畢業後要做什麼？」的想法始終縈繞於心，「我對廣告有興趣、喜歡行銷」的念頭不時浮現，於是她在暑假期間到「新藝城」電影公司打工，希望能夠早日圓夢。

雖是打雜性質，卻受到主管的賞識，主管問她要不要去廣告公司試試？她一口應允，「當時公司的兩大客戶是新藝城和歌林唱片，專案部負責和歌林接觸，每次到歌林開會，鳳飛飛、江玲就在我旁邊。」

造星法則一：放大個人最強特質

電視上的巨星就在身旁，她掩不住內心的喜悅和悸動，做起事來更有勁，「我記得第一個工作是負責鳳飛飛的《鳳情千千萬》演唱會，鳳姐在高雄楠梓加工區演出，萬人空巷的場面我牢記心裏。」歌林唱片欣賞張曼娜的工作能力，邀請她加入團隊，由她接手金瑞瑤《飛向你飛向我》首張專輯的發行宣傳。專輯的大賣，讓張曼娜更具信心，卻碰上主管離職，必須獨攬大局，投入林慧萍的首張專輯企宣。

張曼娜於30年前曾擔任張學友《穿過你的黑髮的我的手》MV的女主角，至今仍保養得宜。

張曼娜回憶，當時唱片圈流行的是青春偶像、動感歌舞路線，只能靜靜唱歌的林慧萍並非市場主流，該如何異軍突起？「她有演唱實力，就放大她的實力！」她讓林慧萍自彈自唱，再幫她找搭檔，以類樂團的模式出擊，在只有老三臺的年代，張曼娜幫林慧萍排上60個綜藝節目的通告。

「那時候快過年了，林慧萍慢版抒情的歌聲傳遍大街小巷，非常異類，這個宣傳策略果然奏效，一舉登上由張小燕主持的指標性綜藝節目《綜藝100》的排行榜冠軍寶座，那是我的第一個驕傲，隨即就有其他唱片公司來挖角，出高價要我跳槽。」

面對連自己都難以想像的挖角，張曼娜有些驚喜：「我被看見了。」她很感謝廣告公司給予的磨練，

在廣告公司我接觸到各行各業的人，人是有溫度的，給了我扎根的空間，讓我了解到「人」的商品該如何包裝。

這概念讓她在日後的每一次唱片製作上，都有新的建樹，如歌手何春蘭，就是她從無數的應徵試唱卡帶和照片中挑選出來的，「她長得非常清新脫俗，讓我有想像空間，是可以栽培的。」

造星法則二：慧眼識明星

刀越磨越光越利，張曼娜再度被其他公司所器重，這次是國際唱片公司「寶麗金」，她信心滿滿地說：「我就等這一天的到來。」

寶麗金的旗下歌手包括有劉文正、歐陽菲菲、費翔、黃鶯鶯等人，她負責張學友的企宣，那時張學友仍算是新人，張曼娜選擇複製林慧萍的成功模式：「當時張學友在香港剛得獎，慢版情歌唱很棒，我特別安排他到張小燕的節目中唱現場，贏得小燕姐的誇獎。」果然張學友的《遙遠的她 AMOUR》專輯大受歡迎，順利打開他在臺灣唱片市場的知名度。

張學友的重情意，張曼娜感受於心。

與此同時，公司準備籌畫一個全新的女子團體，張曼娜從數萬捲卡帶和照片，找到況明潔等三人組團訓練，最後因故只剩下況明潔和黃雅珉兩人，成為日後臺灣大眾熟悉的「城市少女」，一曲〈年輕不要留白〉讓她們迅速走紅歌壇。

從本土到國際公司，張曼娜在職場路上不斷轉換，她有感而發：「和大牌交手，有著獨一無二的歌藝和氣度，你在他們身旁才會知道什麼叫做天王、天后，那是與生俱來的特質。」雖然環境會改變、人選各不相同，「找尋藝人與企宣的方向」卻是萬本歸宗。

「我一直很喜歡找人的工作，也一直在這個崗位打拚，一位素人有沒有星味？值不值得投資？在你看過的第一眼，就得拿捏個八九成，再來就是各方面的修整。」回憶起這段往事，張曼娜卻也有些感慨地說：

長期做這樣的工作，不斷地要求別人、挑剔別人，想想還滿討厭自己的。

造星法則三：為藝人創造出路

張曼娜在唱片圈大放異彩，她既感欣慰也有點躊躇，「經過這些年後，我開始有了『這沒什麼了』的念頭。會有這樣的感覺，並非自滿，而是能不能再接觸些新的東西？」正好她在唱片公司的工作之一，是和戲劇製作公司洽談片頭、片尾曲的播放，因緣際會下和當時規模很大的「映畫」製作（映畫傳播事業股份有限公司）老闆會面，她中肯提出建言。

「你們公司默默地做節目（當時有《鑽石舞台》、《黃金劇場》等大型節目），為何不找人來包裝宣傳？」她的獻計贏得了轉職的機會，並在進入公司後直言：「我們應該要跟藝人簽約，否則會被其他節目簽走。我們有自己的藝人，可以上自己的節目，也可去其他節目演出。」於是，她成立了經紀部門，開始招兵買馬、運籌帷幄。

當時的「映畫經紀部」可說是巨星雲集，金素梅、蕭薔、岳翎、張晨光、任賢齊等人都是旗下藝人。簽約任賢齊前，張曼娜特地到劇組遞名片，告訴任賢齊她的來意，甚至在他當兵時，每個月照常撥發零用金，讓他無後顧之憂，不必擔心經濟問題。「當時小齊有股憨味，很善良、重情義，是可造之材。」果然，任賢齊日後在中港臺三地都大受歡迎。

慧眼識英雄的她說：

素人或新人放在路上，要能辨識他是不是一群羊中的一頭猛虎，如果是，就去捕獵他！

這是她選人的不二法門。對人的敏感度，讓她事半功倍，「藝人要有星味，那是明星的特質，是一種感覺。」

我要看出他可能欠缺什麼、要知道能如何補強他。用角色去包裝藝人會更好，是仙女就是仙女、是佛地魔也成不了仙，而不是如同模特兒走秀，只是外在穿了一件好看的衣服，卻沒有靈魂。」伯樂識中千里馬，只是發掘的開端，整個幕後團隊的齊心打造，則是過程和永續，環環相扣、缺一不可。

她的「經驗」，正是那套精準識人術的養分，也讓她在藝人經紀的現場，懂得靈活應對。有一次，她遇上道上兄弟開口要「借」藝人的時間出席活動，態度強硬卻不得不應對。她只能盡力婉拒：「請你體諒，如果能挪開，我會努力去執行，但我真的沒有這個能力。」那場壓力巨大的周旋，讓她一度陷入情緒陰影。「我這保母當得心驚膽戰！」她笑說，如今回想，雖然仍餘悸猶存，但也成了職涯裏的驚險插曲。

「我不後悔，又很開心！」一句話，總結了張曼娜過去 36 年來，從廣告公司、唱片公司到製作公司負責藝人經紀、參與戲劇節目的製作、晉身成製作人並且入圍金鐘獎的全部經歷。她喜歡做，更樂在其中。

