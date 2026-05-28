父親節禮物推薦｜$210起實用款式！為爸爸放鬆舒壓、打造時尚品味

父親節禮物推薦｜父親節將至，為答謝父親的關顧，不妨乘著這天，向對方送上溫暖的謝意。如果仍未想到禮物，以下整理12款父親節禮物推薦，可以按預算選擇適合爸爸的單品。



父親節禮物推薦｜HK$1,000或以下

父親節禮物推薦｜1. Châteraisé咖啡朱古力蛋糕（14cm）$225

簡單又甜蜜的慶祝，Châteraisé推出2026父親節限定蛋糕系列，當中咖啡朱古力蛋糕，以朱古力海綿蛋糕為基礎，並疊上忌廉、微苦回甘的焦糖醬、醇厚咖啡忌廉，以及不同種類的堅果，打造出經典濃郁及爽脆的口感。蛋糕面的朱古力帽子，亦象徵如紳士般的父親。

父親節禮物推薦｜Châteraisé咖啡朱古力蛋糕（14cm）(品牌提供)

父親節禮物推薦｜2. Bacha Coffee 夿萐經典咖啡禮盒 HK$442

重視傳統底蘊、匠心工藝及雋永品質，精心培養及挑選每顆阿拉比卡咖啡豆，再經過傳統滾筒烘焙技術，於低溫下小批量慢火烘焙，以保留獨一無二的風味。禮盒包含一套經典帶蓋馬克杯、一把鍍銀咖啡勺，以及親自挑選的掛耳咖啡禮盒。

父親節禮物推薦｜Bacha Coffee 夿萐經典咖啡禮盒

父親節禮物推薦｜3. LUSH 父親節限定系列父親大人禮盒 HK$210

為他們打造的清爽浸浴及淋浴體驗。LUSH今年的父親節限定系列，特別採用洋溢活力的柑橘清香，讓爸爸能夠在浸浴及淋浴的時光中，紓緩疲憊身心，同時透過簡單實用的禮物，向對方加油打氣。

父親節禮物推薦｜Bacha Coffee 夿萐經典咖啡禮盒 (品牌提供)

父親節禮物推薦｜4. SHISEIDO MEN 煥能保濕潔面膏 HK$220

若父親注重容顏和護膚，日常的潔面膏是個不錯的選擇。這款泡沫豐盈，有效去除油脂和污垢，可以保持肌膚潔淨和乾爽。配搭抗氧化成分，同時減少水份流失。

父親節禮物推薦｜SHISEIDO MEN 煥能保濕潔面膏 (品牌官網)

父親節禮物推薦｜5. ghd flight+ 旅行風筒（黑色） HK$995

如果父親經常外出工作，或需一個便攜和早乾的風筒。這款風筒重量輕盈，配備先進的離子技術和強勢風力，很快就能塑造不同的髮型效果。風筒採用摺合式設計，容易放進行李箱內。

父親節禮物推薦｜ghd flight+ 旅行風筒（黑色） (品牌) (品牌官網)

父親節禮物推薦｜6. Noodoll 仲夏假日系列

為父親增添可愛的一面。Noodoll全新仲夏假日系列，以海邊日常和沙灘為靈感，打造出中性和趣致的款式，包括度假中的爺爺、嫲嫲、水手寶寶及鐵勾船長寶寶等，非常適合與家人一起配帶。

父親節禮物推薦｜Noodoll 仲夏假日系列 (品牌提供)

父親節禮物推薦｜HK$5,000或以下

父親節禮物推薦｜7. Montblanc MTB 03入耳式耳機 HK$3,150

一對優質降噪的耳機，讓父親更能享受觀看影片。耳機的設計靈感取自經典Meisterstück系列筆具，以型格的黑色配搭白色標誌圖案，展現出簡約美學。加上能夠提供卓越音質、主動降噪功能與直覺式觸控，同時符合人體工學的設計，收聽時更感舒適自在。

父親節禮物推薦｜Montblanc MTB 03入耳式耳機 (品牌提供)

父親節禮物推薦｜8. Canada Goose Beckley Polo衫 HK$2,300

延續「The Art of Parenting」企劃，透過輕巧的服飾層次結構，呈現父親在城市、家庭與個人生活之間自然切換的狀態。當中Polo恤重新演繹經典輪廓，配搭羅紋領口及側開衩細節，提升穿著時的靈活度與舒適感。而富有質感與結構感的珠地棉面料製作，不僅柔軟親膚，而且強調細膩立體的紋理質感。

父親節禮物推薦｜Canada Goose Beckley Polo衫

父親節禮物推薦｜9. Whiskies & More 香港限定版單一麥芽威士忌 HK$2,880

如果父親是愛酒之人，不容錯過這款由品牌與丹麥Copenhagen Distillery攜手挑選的單一麥芽威士忌。由丹麥酒廠首次專為香港預留，以有機丹麥發芽大麥為基底，從木桶中帶出細緻柑橘油香，並將柔和的植物氣息融入麥芽風味。

父親節禮物推薦｜Canada Goose Beckley Polo衫 (品牌提供)

父親節禮物推薦｜10. Victorinox Alox Nero 隨身袋 HK$1,690**

採用超耐用的ROBIC斜紋尼龍製造，飾以真皮細節，締造時尚和細緻的感覺。手袋輕盈方便，專為城市人而設，以應付不同的行程，同時展現悠閒型格。

父親節禮物推薦｜Victorinox Alox Nero 隨身袋 (品牌提供)

父親節禮物推薦｜11. Maxell IZUMI 往復式刮鬍刀 IZF-E863W-K HK$2,980

運用六片刮刀頭，更能貼合面部輪廓，輕鬆剃除鬍鬚。設有智能AI刮鬍系統，能夠每秒檢測鬍鬚濃密度，從而調整切割速度，而精密刮鬍模式，則會彈出一片刀片，讓人能夠深入狹小區刮鬍。刮鬍刀亦具備電運轉模式，即使電池耗盡，仍可延長約3分鐘時間運用，非常方便。

父親節禮物推薦｜Maxell IZUMI 往復式刮鬍刀 (品牌提供)

父親節禮物推薦｜HK$5,000以上

父親節禮物推薦｜12. RIMOWA Never Still Nylon Flap Backpack Large HK$11,900

適合上班和旅行使用，以全黑的設計打造型格魅力，而且耐髒易搭。背囊容量較大，設有空間擺放16吋手提電腦，兩側亦有拉鏈袋，而背後的橡筋帶更有套在行李箱的手柄位置，非常方便。