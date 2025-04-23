金像獎2025｜衛詩雅競逐最佳女主角　曾狂考專業牌：演藝沒安全感

衛詩雅在第43屆香港電影金像獎中，憑電影《破·地獄》競逐「最佳女主角」，不知在年初結婚後，她會否好事成雙呢？現年40歲的衛詩雅，入行已經17年，曾經歷很長時間的事業浮沉，直至近年獲大眾關注，無論各方面都開始轉運。她的個性也直率樂觀，堅毅和隨心的人生觀，更為她抓住成功的機會。



衛詩雅在第43屆香港電影金像獎中，憑電影《破·地獄》競逐「最佳女主角」。(IG@hongkongfilmawards)

現年40歲的衛詩雅，入行已經17年。(IG@hongkongfilmawards)

現年40歲的衛詩雅在今年2月結婚。早於去年衛詩雅在社交媒體上，分享戴巨型鑽戒和收花的照片，並配上文字「日後，風雨同路，感恩遇上你。我願意（I Do）」，公開表示男友求婚成功。衛詩雅的未婚夫為圈外人，早年在中環開設大型醫美中心並執業，與衛詩雅拍拖一直保持低調。而衛詩雅過去亦曾表示不恨嫁，甚至對婚姻存恐懼，現時終於衝破心魔，相信對方在背後給予她很大的安全感。

衛詩雅憑香港愛情電影《不日成婚2》，曾在第42屆香港電影金像獎裡，首度入圍競逐影后。當時入行16年的衛詩雅終捱出頭，經歷過默默無名、拮据的日子，在娛樂圈浮浮沉沉的打拼之路頗為坎坷，卻從不放棄，積極自我開發的態度值得女生學習。

《不日成婚》系列將「港式愛情」以喜劇片呈現，描繪時下港男港女面對結婚生子的現實問題，衍生出不少笑料，贏得口碑。

39歲衛詩雅主演愛情電影《不日成婚》登上大熒幕。（《不日成婚》劇照）

▼▼▼【《不日成婚》衛詩雅、陳家樂拍床戲零避忌傳緋聞？】▼▼▼

+ 3

衛詩雅入行以來曾零收入：窮到要借錢回家

在外界看來明星總是光鮮亮麗、衣食無憂，然而40歲衛詩雅入行多年來卻並非如此。衛詩雅2008年出道，入行以來雖不是大紅大紫，但仍為港人所熟知，堅持追尋「演員夢」的她出演過大大小小的影視作品，包括《前度》、《囡囡》、《失眠》等，在觀眾心目中留下深刻印象。

衛詩雅熱愛演戲，她於2008年出道。（michellewsn@IG）

衛詩雅：明星不代表有錢 曾與陳家樂互相借錢度日

然而褪去明星華麗的裝束，留下的是衛詩雅在娛樂圈掙扎打拼的身影，她曾為慶祝入行10年而拍攝個人紀錄短片，片中她向觀眾揭露了自己的真實生活：電話壞了就拿去修不會買新的、很少外出用餐多在家吃飯、工作可以借衣服穿、游泳沒有錢就去沙灘游、有錢就去游泳池游……

衛詩雅坦言入行後收入不穩定，所以平時自己十分「慳家」，剛入行時因沒有太多工作，她渡過了一段艱辛拮据的日子。衛詩雅透露曾試過長達兩、三個月的時間零收入，只能用預支薪水過活。與陳家樂更是窮困潦倒時的「好戰友」，衛詩雅回憶道與陳家樂入行第一天就相識，兩人關係親密如家人，她感歎：

我們那時候沒錢到互相問對方借錢回家，今日他借一百給我，明天我借給他一百元，吃飯錢也沒有，所以我們都知道現在得到的一切有多重要。 衛詩雅

衛詩雅入行後曾走過一段辛苦的日子。（michellewsn@IG）

衛詩雅善用時間考10多個牌照

勤儉持家的衛詩雅將工作辛苦賺來的錢積攢下來，留著慢慢用，除了演藝工作外，她的個人生活同樣豐富多彩。為了生計衛詩雅考了數10個牌照，例如船牌、救生員牌、潛水牌、導遊牌、中醫、甚至是寵物傳心術，衛詩雅認為：「做這一行是沒有安全感的」，為了不浪費時間她積極學習各種各樣的新鮮事物。

其實我什麼牌都有的原因，是因為一有時間，如果不去做一些事，就很浪費，所以考牌最實際。 衛詩雅

衛詩雅堅持追夢對家人感愧疚：覺得自己很沒用

回想自己的娛樂圈生涯，衛詩雅曾接受訪問時表示：「根本沒有人討論我」，人氣沒有水漲船高，她表示最對不起的是家人，當初自己堅持入行，如今依然會讓家人操心，對此她潸然淚下，哽咽說道：「我覺得自己很沒用。」

▼▼▼【衛詩雅入行辛酸10年自爆很窮？】▼▼▼

+ 5

衛詩雅年過35歲卻不恨嫁 衛詩雅：我對婚姻很恐懼

踏入30歲不少人面對被催婚的問題，然而，面對結婚，衛詩雅卻不疾不徐，甚至有些恐懼。衛詩雅曾接受訪問時表達對結婚的看法，她表示：「結婚某程度來說是失去自由」，她分享自己談過最長的一次戀愛是5年，因自己多變的性格，她無法想像與一個人一生一世。

我見過很多結婚多年的夫婦經常吵架，我不想這樣，為什麼要跟一個常吵架的人一起？這讓我很害怕！ 衛詩雅

正如電影《不日成婚》所刻劃的那樣，「結婚」是每個人都必須經歷的人生議題，同時也是一種選擇，而女人的出口不一定是結婚，重要的是知道自己想要什麼和怎麼做，找到適合自己的生活。衛詩雅隨緣做自己的愛情觀，反而為她贏得幸福婚姻。

衛詩雅不恨嫁，過自己喜歡的生活。（michellewsn@IG）

▼▼▼同場加映：【周秀娜近年收起性感，不再是賣弄身材的「花瓶」更得人心？==>同場加映：太平紋身店|周秀娜曾被斥胸大無腦 花10年成功洗底 只為終極目標?】▼▼▼

+ 6

▼▼▼【有指張瑪莉6歲時遭雙親拋棄慘變孤兒 曾露宿街頭蛻變成「傳奇港姐」==>同場加映：張瑪莉年幼被拋棄成孤兒 「傳奇港姐」已放下怨恨：愛自己很重要】▼▼▼