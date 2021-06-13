運勢預測｜日本瘋傳「手機號碼占卜法」　秒知人緣戀愛運勢凶吉

撰文：林珈希
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運勢預測運勢｜手機號碼測吉凶，真的準確嗎？日本節目邀請風水占卜師Shiuma（シウマ）分享「電話號碼占卜法」，預測愛情、事業、健康等運勢，會否有上天眷顧？又或者將有橫財降臨？節目主持人直呼：好準！大家不妨試試！
你的電話號碼後4位數字中和是甚麼？（《愛的迫降》劇照）
日本「電話號碼占卜」 36個數字你的命運是如何？
日本的心測、占卜類型多不勝數，有出生日期、365日誕生花等，深受大眾歡迎；日本風水占卜師Shiuma（シウマ）精通顏色心理學及數象學占卜。日本節目《バイキングMORE》邀請他分享手機號碼占卜法。
方法簡單，只要將手機號碼最後４個數字相加，並找出相對應數字的解說，便可得知你個性，以及今年的愛情、事業、健康等運勢預測；節目主節試過後直呼：好準！大家不妨試試！
▼▼▼【按圖即看手機號碼測運勢】將手機號嗎最後４個數字相加，你今年運勢會是…▼▼▼
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▼▼▼同場加映：【按圖看】日本網站curazy分享過一個選粉紅色的心理測驗，在6種不同粉紅色中，憑直覺挑選你最喜歡的一種粉色，便可知道你的愛情觀，以及哪類情人最適合你。以下6種不同的粉紅色，你又最喜歡哪一種？（延伸閱讀）▼▼▼
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▼▼▼同場加映：【按圖看】心理測驗｜透過最先所選的海洋生物，就可揭視出你對愛情的渴望與角色。（延伸閱讀）▼▼▼
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