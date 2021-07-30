鄭欣宜《先哭為敬》奪冠軍歌　曾被嘲航空母艦：總會有人不喜歡你

鄭欣宜（Joyce）繼歌曲《@princejoyce》在樂壇獲得亮麗成績後，她新歌《先哭為敬》推出後反映熱烈，更接二連三奪得三個樂壇流行榜的冠軍。今年樂壇成績彪炳的鄭欣宜，更破記錄成為一年內同時憑兩首歌贏得五台冠軍的歌手，嬌人成績更有望力拼獲得容祖兒（Joey）去獲得女歌手金獎。



音樂事業獲亮麗成績的鄭欣宜，卻曾因外型備受haters批評而患上驚恐症。(princejoyce@IG)

音樂事業獲亮麗成績的鄭欣宜（Joyce），卻曾因外型備受haters批評而患上驚恐症，而背著星二代頭銜的她，更需要比起別人更為努力擺脫抨擊。不過，現時30+的鄭欣宜已不再糾結於身材的批評，反倒活得自在，成為「全新的人」，繼續在舞台上發光發亮。

34歲的鄭欣宜（Joyce）早已不是樂壇的新人，2016年《女神》一曲唱得街知巷聞，歌曲中的一句歌詞更彷彿是鄭欣宜的心聲：「不要低頭光環會掉下來；你是女神，不要為俗眼收斂色彩。」鄭欣宜在歌唱及演藝事業愈戰愈勇，更藉本年推出的第二首新歌《先哭為敬》，連續在「勁爆本地榜」、「903專業推介」、和「Chill Club推介榜」等，獲得樂壇流行榜的冠軍，而氣勢如虹的欣宜聯同歌手梁嘉茵（Serrini）推出新的合唱版。

我亦唔覺得我做到一個有用嘅人⋯但我一定有努力。i’m trying.. i’m on my way there... 你教我的我都記得。請放心。 鄭欣宜（Joyce）

鄭欣宜不但在樂壇有亮麗成績，前年亦憑著電影《29+1》獲提名「最佳女配角」。(princejoyce@IG)

近年來努力活出屬於自己的人生的鄭欣宜，可說是努力做到亡母沈殿霞（肥姐）口中叮囑所說「有用的人」。鄭欣宜不但在樂壇有亮麗成績，前年亦憑著電影《29+1》獲提名「最佳女配角」。此外，她亦進軍YouTube界成為網紅KOL，不時分享與網民分享日常點滴、化妝技巧、生活智慧亦深受網民喜愛。

但現時30+的鄭欣宜不但勇敢面對批評，亦不再為外型去束縛自己去迎合他人，面對haters對身型的抨擊亦來坦然面對，從荊棘滿途的路上成長，造就現今活得精彩自信的她。

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曾捱餓扣喉極減肥失健康反思人生：我要做回鄭欣宜

當年欣宜推出的《我的減肥日記》更被指大賣15萬本，成績驚人。(princejoyce@IG)

鄭欣宜（Joyce）自小便遺傳沈殿霞（肥姐）的肥胖基因，有指體重最達235磅，那時欣宜為了入行，不但成為瘦身代言人，更施展渾身解數，據悉一年內要成功減去100磅。當時欣宜推出的《我的減肥日記》更被指大賣15萬本，成績驚人。

我始終係人嚟㗎嘛。即使我食得咸魚抵得渴，但係我都會hurt或者唔舒服。 鄭欣宜（Joyce）

那時鄭欣宜（Joyce）縱然減肥「成功」，但身型亦不是世俗所認定「瘦」，她依舊因體重與身型被haters評撃，名字總離不開「航空母艦」、「終極豬扒」和「死肥婆」等惡評代名詞，當年她在兒歌頒獎典禮上扮演白雲公主輕吻吳卓羲面頰的一幕，更被網民稱為「死亡之吻」。

「身體已經習慣了減肥生活，不論怎麼吃藥、忌口，甚至運動，胃痛都如影隨形。」面對近10年營營役役的減肥之路， 鄭欣宜（Joyce）的外型的確是瘦了，但惡評依舊沒有減少之外，而持續捱餓、扣喉的不良減肥方法亦為她帶來健康問題，不單止時常胃痛，更有無數個夜晚也都失眠無法安睡。

要跨出呢一步去面對、去承認；每一個造型都係我，少一個都唔會有今日嘅鄭欣宜。 鄭欣宜（Joyce）

鄭欣宜（Joyce）走過荊棘滿途的路，終活出自信的自己。(princejoyce@IG)

而鄭欣宜（Joyce）的乾哥張學友曾寫給鄭欣宜以下的寄語：「不管她（欣宜）是瘦、是胖，還是一樣從未改變。我看到了她背後的毅力、決心和對自己理想的那份堅持。」外表與減肥與否一直都成為她成長的限制，但何需要因別人的目光而否定自己？鄭欣宜（Joyce）從跌跌撞撞中學會欣賞自己，肯定自己的價值，那些惡意的評論再也不能左右她。

【按圖看】「開心果」鄭欣宜在圈中原有也如母親沈殿霞（肥姐）一樣，擁有好人緣？▼▼▼

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鄭欣宜曾患驚恐症與抑鬱症悟「主動」：我不會再沉默

現時34歲的鄭欣宜（Joyce）不再糾結於體重身材，反而活得開心自在。(princejoyce@IG)

曾在訪問自言性急、是追求完美主義的鄭欣宜（Joyce），曾有一段時間，面對排山倒海的壓力、惡評也令她一度患上驚恐症，最後更不自覺地陷入抑鬱症當中，外表硬朗像母親般的「開心果」形象，更成為她停滯不前的阻力。

我不會再沉默，你要去教導別人如何對待你，不能再容忍有人欺負你。

鄭欣宜（Joyce）接受訪問時提到：「絕對不會因為肥或者瘦而影響到我演出，所以多謝大家繼續討論我。(princejoyce@IG)

近年鄭欣宜（Joyce）已學會主動回應haters的批評，但她只會用高EQ又不失禮貌地回應對方，更笑言：「連劉德華都有人不喜歡他的時候，自己又算是甚麼呢？」她也曾在訪問中坦言：「其實我並不是不介意，而是不由得我介意，難道我找膠紙封住他們的嘴巴嗎？」

拋開外形的沉重包袱，鄭欣宜亦學懂求救：「求救未必代表你脆弱，亦都不是一件壞事，在適當時候向適當的人求救，其實是需要一種智慧才能夠做到。」主動尋求幫助，豁然看待批評，與友人傾訴，放開自己也是拯救自己的方法。人無完美，鄭欣宜學會「主動」回應惡評，為自己的自信美麗而發聲，做自己的「女神」。

【按圖看】34歲的鄭欣宜（Joyce）不再為別人目光而否定自己，展現自信美▼▼▼

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同場加映：【按圖看】近日傳出陳慧珊在深圳的英語培訓機構任職英文老師，而陳慧珊淡出娛樂圈經歷離婚、再婚覓真愛丈夫當人生導師陪伴走過低潮的自強再婚故事，相當幸福。▼▼▼

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同場加映：【按圖看】美國歌手Halsey因與防彈少年團（BTS）合唱歌曲而爆紅，在舞台上發光發亮的Halsey曾三度流產，甚至為順利舉辦演唱會而忍受流產之痛上台演出，亦曾陷入窘境險成妓女。而Halsey遭性侵情路曲折後，但仍信愛更學會承受悲痛而懂世故。▼▼▼