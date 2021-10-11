馬達・蓮娜｜周秀娜飾演悲劇角色演技獲讚　入行13年曾飽受負評？

馬達・蓮娜｜由周秀娜、張繼聰主演的愛情電影《馬達・蓮娜》，將於10月28日上映，並釋出最終預告片。雖然電影未正式上映，口碑與評價已不俗，不但入圍「遠東電影節」的競賽電影，更獲選為今年「香港亞洲電影節」的開幕電影。

周秀娜與張繼聰再電影中演繹兩個城市「邊緣人」之間愛恨糾纏的故事，題材沉重與過去輕鬆搞笑形象截然不同，細膩又深刻的演技向觀眾展示另一面。成功轉型為實力派演員的周秀娜，2018年曾憑電影《29+1》入圍金像獎，今次演技再獲肯定的她，有望再度衝擊影后殊榮？



電影《馬達・蓮娜》由周秀娜、張繼聰主演。（《馬達・蓮娜》@facebook）

由周秀娜、張繼聰主演的愛情電影《馬達・蓮娜》近日連獲喜訊，繼早前獲邀成為第23屆意大利烏甸尼「遠東電影節」競賽電影後，近日更被選為「香港亞洲電影節2021」的開幕電影，口碑與評價甚佳。

周秀娜今次挑戰新角色，飾演單親勞工「蓮娜」，張繼聰則飾演失婚的士司機「馬達」，流連於社會邊緣的兩個寂寞靈魂，在澳門這個彈丸之地相遇相知，展開甜蜜又苦澀的愛情故事。光從預告片便能深深感受二人所碰撞出的激烈感情，讓觀眾更為期待電影正式上映。

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與張繼聰拍大膽親熱戲感自在

周秀娜與張繼聰今次再度合作，展現十足默契，她接受訪問時形容拍攝過程「多波折」，由於題材偏沉重，兩人演繹各種情緒，需要基於兩位演員的互相信任及交流，還有在車廂中的大膽親熱戲，周秀娜感慨對方讓自己「放心」，整個合作過程感到愉快。由於今次題材與過往截然不同，周秀娜與張繼聰都落力交戲，將情感起伏在短時間內傾力釋放，張繼聰盛讚周秀娜「好戲」：「Chrissie（周秀娜） 在電影中演得很好，希望更多人見到她的努力。」

渴望演技受認同衝擊影后

周秀娜今次飾演悲劇角色，演技再有新突破，感情拿捏收放自如。周秀娜於2018年也正是周秀娜入行十週年，她曾憑電影《29+1》入圍香港電影金像獎「最佳女主角」提名，被問及是否再有信心爭奪影后殊榮，周秀娜坦言渴望拿下獎項，希望得到其他人的認同，不過強調自己「拍戲不是為了拿獎」，更享受演戲所帶來的滿足感。

周秀娜演技再獲肯定。（《馬達・蓮娜》@facebook）

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36歲周秀娜蛻變之路艱辛 花10年轉型成功

提及周秀娜，許多人的印象仍停留在她「𡃁模」時期，樣貌甜美、身材火辣的印象，初出道時周秀娜就有「翻版樂基兒」之稱，靠豐滿上圍、火辣誘人的身材，大膽性感的形象迅速上位，周秀娜於2009年推出個人首本寫真集《Kissy Chrissie》掀起性感旋風，成功突圍而出成為一代「性感女神」。不過迅速成名的背後，也伴隨不少批評聲音，周秀娜曾被指刻意靠「走光」及賣弄性感搏出位，質疑聲不絕於耳。

周秀娜初出道時就被封為「性感女神」，昔日形象濃艷又性感。（《絕代雙嬌》劇照）

周秀娜中五畢業自認無墨水 曾當街被斥胸大無腦

年紀輕輕便成名的周秀娜，學歷資質都備受質疑，她自認自己中五畢業沒有墨水，靠工作累積經驗及學習，有指曾經當街被路人斥「胸大無腦」，而出名情商高的周秀娜面對批評聲只是風輕雲淡地帶過，十年磨一劍，她決心要做好自己。

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剛出道時周秀娜雖然是宅男女神，然而負評聲音也不絕，極具話題性的性感作風也讓她極速躥紅。不過，由始至終周秀娜的入行目標就是做一名演員，離開寫真界由性感模特兒轉型為演員，「𡃁模」出身的周秀娜自轉戰影視圈，為演員之路努力拼搏，慢慢洗脫「花瓶」形象，出演多部影視作品磨練演技，出道超過十年的她終於靠實力證明自己做演員的決心，堅韌精神獲得肯定。

周秀娜一開始大多出演性感角色。（《小男人週記3》劇照）

十年前我還是模特兒，生活、收入都不穩定，曾經掙扎是否應該放棄，但我很想拍電影，問我最大的興趣真的就是演戲。 周秀娜

渴望演戲的周秀娜曾分享做過等待12個小時卻只拍攝一個鏡頭的臨時演員，她仍享受其中。踏上演員之路扭轉大眾對她的刻板印象並不容易，一開始出演的角色大多設定性感，但她仍不放棄，雖然很多作品只是做配角，也並沒有令她大紅大紫，但是周秀娜出演的角色漸漸出現改變，變得有血有肉，不再是賣弄身材的「花瓶」角色。

周秀娜旨在做演員以實力證明自己決心。（chrissienana@IG）

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周秀娜終獲提名影后 用演技實力證明自己

周秀娜憑電影《29+1》中「林若君」一角演技大爆發，沒有性感裝扮也沒有濃妝艷抹，周秀娜單憑演技演繹出邁入30歲的輕熟女心聲，實力終獲肯定，獲提名第37屆香港電影金像獎「最佳女主角」，用演技實力證明自己的努力與蛻變，讓「演員周秀娜」深入人心。今次憑《馬達・蓮娜》演技再獲肯定的她，相信有望再度衝擊影后殊榮。

周秀娜在電影《29+1》展現另一面讓觀眾刮目相看。（《29+1》劇照）

除了《29+1》之外，我也很想有另外的一些代表作，讓觀眾看見原來我也可以做到其他角色，讓大家記得。 周秀娜

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