外賣優惠2022｜7大外賣下午茶推介　留在家也能歎半島酒店三層架

外賣下午茶優惠2022｜放假想跟閨蜜好友來個小聚會，High Tea 打卡絕對是不二之選！但因疫情關係想減少外出又可以怎樣做？多間酒店、餐廳推出了外賣下午茶服務，讓大家留在家中也能歎到三層架下午茶。《01女生》記者為大家整合7大外賣下午茶優惠，最平只需人均 $174 就能享用，部分更會由專人送上門，大家趧快約同閨蜜在家歎茶打卡吧！



外賣下午茶優惠2022｜香港文華東方酒店 「文華下午茶」外賣自取套餐 $898／2位用

以高質下午茶而聞名的文華東方酒店推出「文華下午茶」外賣自取套餐，只需人均 $496 就可以品嚐到文華餅店一系列法式甜點、三文治及英式鬆餅，人氣度極高的玫瑰花果醬也包括在內。下午茶以「文華高帽禮盒」盛載，即使是外賣也不失典雅氣派！

外賣下午茶優惠2022｜香港文華東方酒店 「文華下午茶」外賣自取套餐 $898／2位用（kkday 官網）

地址：中環干諾道中5號文華餅店

取貨時間：每日上午10時至晚上6時

電話：2825 4008



外賣下午茶優惠2022｜香港瑰麗酒店 The Butterfly Patisserie 精緻下午茶 $850／3位用

尖沙咀五星級酒店 Rosewood 瑰麗酒店推出外賣下午茶！要提早最少一個月訂位，可說是「一位難求」的 Rosewood The Butterfly Room，現在留在家中也能吃到了！The Butterfly Patisserie 精緻下午茶價錢為 $850，可供 2至3 位享用，下午茶包括4款三文治（蟹肉牛油果、火腿軟芝士、煙熏三文魚配魚子醬及松露蛋）、4款每日精絰甜點、2件招牌大溪地雲呢拿千層酥、4件英式鬆餅配2款果醬及濃縮忌廉，以及2款茶包。大家可選擇外賣自取或另加費用享用送貨服務。

外賣下午茶優惠2022｜香港瑰麗酒店 The Butterfly Patisserie 精緻下午茶 $850／3位用（香港瑰麗酒店 官網）

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店2樓

取貨時間：每日早上11時至晚上8時

電話：3891 8732



外賣下午茶優惠2022｜四季酒店 雙人下午茶外賣自取套餐 $698／2位用

四季酒店推出的外賣下午茶連精緻四層架，即使外賣回家也一樣 IGable，用作打卡一流啊！外賣下午茶套餐有多項特色鹹甜點，包括風乾火腿水牛芝士番茄卷、野菌慕絲牛肝菌迷你撻、日本味噌焦糖朱古力撻等等，更有齊配上了自家製野莓果醬、燈籠果杏桃醬及傳統英式忌廉的四季鬆餅，讓大家留在家中也能品嚐到四季酒店的經典英式下午茶。

外賣下午茶優惠2022｜四季酒店 雙人下午茶外賣自取套餐 $698／2位用（香港四季酒店 官網）

自取地址：中環金融街8號四季酒店大堂樓層餅店

取貨時間：每日上午10時至晚上8時

電話：3196 8159



外賣下午茶優惠2022｜香港 JW 萬豪酒店 JW 外賣下午茶 $798／2位用

JW 萬豪酒店這個粉紅下午茶超夢幻，少女感十足，跟閨蜜們聚會時享用就最適合不過了！這個外賣下午茶為女生們提供多款精緻鹹點、甜品，例如西班牙黑毛豬火腿配無花果布里芝士麵包、焦糖香梨撻等等。飲品方面，除了會有兩款精選 Tea WG 茶包，更會配上一支法國 Whispering Angel 粉紅玫瑰酒。粉嫩色調的葡萄酒，配以淡淡果香，為妳的閨蜜小聚增添格調，讓妳度過一個寫意的假日。

外賣下午茶優惠2022｜香港 JW 萬豪酒店 JW 外賣下午茶 $798／2位用（JW MARRIOTT Hong Kong 官網）

自取地址：金鐘金鐘道88號香港JW萬豪酒店大堂樓層Dolce 88

取貨時間：每日下午12時至下午5時

電話：2810 8366



外賣下午茶優惠｜香港君悅酒店 茶園 Grand Hyatt Tiffin 下午茶外賣 $499／2位用

香港君悅酒店推出茶園下午茶外賣自取套餐，下午茶以寶盒造型盛載，提供多款精緻法式點心，包括自家製鵝肝慕絲、鮮蝦紅椒酥皮盒、招牌朱古力撻等等，配上特式冧酒提子英式鬆餅配檸檬忌廉、高脂忌廉及士多啤梨果醬，讓妳留在家中也能品嚐到五星級酒店的經典下午茶。

外賣下午茶優惠2022｜香港君悅酒店 茶園 Grand Hyatt Tiffin 下午茶外賣 $499／2位用（Grand Hyatt Hong Kong 官網）

自取地址：香港港灣道1號香港君悅酒店茶園

取貨時間：每日下午12時至下午5時

電話：2584 7744



外賣下午茶優惠｜香港半島酒店 半島經典下午茶外賣 $380／1位用

半島酒店的經典英式下午茶一向聞名遐邇，現在不用排隊就吃到，更有專人速遞送到家中！半島外賣下午茶有齊多款特色鹹甜點，包括意式香草包配巴馬火腿及意大利軟芝士、意大利芝士餅、聖若瑟泡芙配酒釀車厘子等等，當然也不少得下午茶必備的英式烘葡萄乾鬆餅配奶油忌廉及士多啤梨果醬吧！下午茶有一人份量及二人份量可供選擇，想一個在家 High Tea 也沒問題！而且只需人均 $380 就吃到，簡直令人無法抗拒啊！

外賣下午茶優惠2022｜香港半島酒店 半島經典下午茶外賣 $380／1位用（香港半島酒店 官網）

供應時間：每日下午12時至下午6時

電話：2696 6700



外賣下午茶優惠2022｜DK Cuppa Tea 主題下午茶外賣 $348／2位用

一向以精美 High Tea 而聞名的上環 DK Cuppa Tea 推出主題下午茶外賣優惠，而且有兩個主題可供選擇，包括「飄雪樂園」及「粉鳥伊人」。兩款下午茶也別具特色，大家可按自己喜好揀選一款。 DK Cuppa Tea 提供的下午茶隨身行套裝可讓妳隨時隨地享用，下午茶更會配上三層架，超級 IGable！餐廳亦有提供送貨服務，大家可另加運費，就會有專人將下午茶送到你家中！

外賣下午茶優惠2022｜DK Cuppa Tea 「飄雪樂園」主題下午茶外賣 $348／2位用(DK Cuppa Tea Sheung Wan@FB)

外賣下午茶優惠2022｜DK Cuppa Tea「粉鳥伊人」主題下午茶外賣 $348／2位用(DK Cuppa Tea Sheung Wan@FB)

自取地址：香港上環新街市街19號地下

取貨時間：每日下午12時至下午6時

電話：2386 3588

