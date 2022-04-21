香港SPA推介｜5大打卡按摩店！必試排毒足浴桶　牛奶SPA極級享受

【SPA香港／按摩店推介／按摩店重開】大家居家抗疫了幾個月，戲院、美容院、健身室、按摩店等終於在今日（4月21日）重開！不少女生近幾個月WFH都造成腰酸背痛等問題，趁著按摩店重開不如去按摩鬆一鬆吧！《01女生》為大家精選5大特色按摩店，每間都各有特色，有文青打卡位，部分更有花茶、芒果糯米飯提供，讓大家好好放鬆！



【SPA香港／按摩店推介】梔 Zi Massage & Wellness

每次都泰國旅行都會去按個摩鬆一鬆，遠近馳名的泰式按摩，加上按摩後芒果糯米飯的招待，別有一番泰式風味！位於旺角的「梔 Zi Massage & Wellness」採用文青簡約風，一走進店就帶給客人柔和舒適感！按摩療程由港幣$98至$1088不等，這裡的技師全都是泰國人，讓大家享受正宗泰式按摩，推介泰式草球按摩感受泰式風情，以及女生必試的「女士身心呵護及胸部保養」療程，一個價錢就能享受胸部穴位按摩、芳香有機精油全身按摩及全身熱石能量導入護理，性價比高而且對女生有益！

【SPA香港／按摩店推介】梔 Zi Massage & Wellness（梔 Zi Massage & Wellness＠FB）

【SPA香港／按摩店推介】位於旺角的「梔 Zi Massage & Wellness」採用文青簡約風，一走進店就帶給客人柔和舒適感！（梔 Zi Massage & Wellness＠FB）

按摩店貼心地提供了表格讓客人在按摩前先填寫，客人可按個人喜好選擇力道與精油種類，不太受力的女生們也可在表格中跟按摩師反映！另外，梔 Zi 是泰式Fusion菜Morokok的姐妹店，客人按摩後職員會送上芒果糯米飯配斑蘭茶，猶如置身泰國按摩一樣，大家趕快預約吧！

梔 Zi Massage & Wellness

地址：旺角登打士街56號家樂坊21樓2103室



【SPA香港／按摩店推介】SOOCO 日式水療美體館

位於尖沙咀的日式水療美體館「SOOCO」全新開幕，專門為女生提供按摩、水療、纖體一站式服務。SOOCO引入了「6星級水療按摩池」，按摩池對正九龍公園噴水池遠景，讓大家一邊欣賞窗外美景，一邊享受水療按摩，超寫意！另外必試「日本溫熱沙浴池」，有助女生去水腫。如果想享受水療之餘，又可以打個卡，推介大家一試「海洋忘憂花香浴」及「貴族牛奶嫩膚浴」，拍下氣質滿滿打卡照！

【SPA香港／按摩店推介】SOOCO 日式水療美體館（SOOCO）

【SPA香港／按摩店推介】推介大家一試「海洋忘憂花香浴」及「貴族牛奶嫩膚浴」，拍下氣質滿滿打卡照！（SOOCO）

為慶祝SOOCO新開業，店舖特意推出六星級美體療程新張優惠，可以優惠價港幣$1788任選3個或港幣$1288任選2個SPA、人氣按摩或人氣美體項目，不過新張優惠隨時完結，有興趣的女生們就趕快購買了！

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SOOCO 日式水療美體館

地址：尖沙咀海防道35-37號海利行13樓全層



【SPA香港／按摩店推介】Once massage 一沐

位於尖沙咀K11 Musea商場的「Once massage 一沐」最近在銅鑼灣也開設了分店，給港島區的女生們也有多個按摩好選擇！一沐採用了舒適簡約的室內設計，以木調為主，為客人帶來舒適放鬆感。場內按摩師經驗豐富，並為客人提供多個按摩療程選擇，致力為客人提供最好的按摩服務。一沐主打遠紅外線汗蒸排毒足浴桶，有助速進血液循環，幫助排毒！

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Once massage 一沐

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea 2樓208號舖

銅鑼灣利園三期3樓321號舖



【SPA香港／按摩店推介】Omm Massage 放 · 空

位於旺角的「Omm Massage 放 · 空」主打古法坐骨療及足療。按摩店採用純白色裝修，帶給客人舒適柔和感。店內設有2人為一組的梳化座椅，讓大家可跟閨蜜一同前往，一邊按摩一邊閒聊！按摩店為客人提供台灣自家調配的養生花茶及點心招待，讓客人除了享受按摩服務外，更能養生、養心，亦有5至6款花茶可供客人選擇，服務很貼心！按摩療程由港幣$98至$888不等，亦設有多個懶人包套餐，一個價錢可享有多個的按摩享受！

Omm Massage 放 · 空

地址：香港九龍旺角山東街82號



【SPA香港／按摩店推介】Hygge Spa

Hygge Spa在銅鑼灣與尖沙咀都有分店，Hygge Spa採用簡約大自然風，店內擺放了不少植物擺設，再配合日光，一踏進按摩店已感受到舒適的氛圍，猶如走進了秘密花園，除了能享受按摩服務外，更是女生們的打卡好去處！Hygge Spa提供泰式香薰舒緩按摩、古法淋巴排毒按摩、Hygge複合式舒緩按摩等按摩療程供客人選擇，另外女生必試香薰精油牛奶浸浴、背部深層清潔美白護理，養成美白滑嫩肌！

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Hygge Spa

地址：銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心18樓

加拿芬廣場8樓

