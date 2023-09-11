拍拖好去處2023｜香港情侶30+好去處/活動/體驗 室內室外浪漫打卡

【拍拖好去處2023】香港情侶有哪些拍拖好去處呢？情侶活動經常不是在室內吃飯便是看電影，就算自己不悶，相信另一半也會覺得悶吧！想要保持熱戀期，需要新鮮感，有助感情升溫，不妨與另一半逛逛香港不同拍拖好去處，參考以下的拍拖好去處2023 推介吧！



拍拖好去處2023｜1. 迪士尼萬聖節2023全新惡人派對

購買詳情：01空間｜Klook

迪士尼萬聖節派對開展了！今年即將會由大反派庫伊拉帶領迪士尼反派角色，聯手佔領了香港迪士尼樂園大搞全新庫伊拉主題萬聖派對，由9月16日至10月31日，除了惡人們外，一眾迪士尼好友們都會換上新裝，舉辦這場最瘋狂、最邪惡的萬聖節派對！現時01空間推出獨家購票優惠，可以最平86折優惠購買各種類門票，大家記緊在迪士尼11月加價前入手！

拍拖好去處2023｜2. TeamLab Future Park 共創！未來園

購買詳情：Trip.com｜KKday

情侶好去處當然少不免將回憶記低的打卡活動，作為光影藝術裝置著名的TeamLab，今次終於來到香港了，展期約半年時間，由2023年7月9日起至2024年1月14日於九龍灣展出。大家可以在佔地逾萬呎的6個不同空間，瘋狂感受科技與藝術完美融合的互動效果，其中空間更有日本、澳門等地都備受好評的「塗鴉自然 ── 鼓動山脈與山谷，紅色名錄」、「光球管弦樂團」等著名作品。

拍拖好去處2023｜TeamLab Future Park 共創！未來園



地址：香港九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox 13樓

展期：2023年7月9日起至2024年1月14日



拍拖好去處2023｜3. 海洋公園「哈囉喂全園祭2023」

購買詳情：01空間｜KKday｜Klook

海洋公園哈囉喂回歸了！海洋公園「哈囉喂全園祭2023」今年以「鬼校輪迴」作主題，由9月15日至10月31日開始一連串哈囉喂盛事。平日合家歡、熱鬧的園區中已換上學校、森林、片場等設施、裝飾背景，10月13日起開放令人心驚膽戰的6大主題鬼屋︰怨靈鬼校、怨靈異域、異度空間、壹捌靈實驗室、妖怪の森、咒偶II。

園內除了凶猛鬼屋、打卡熱點、遊戲攤位外，亦有輕量版活動體驗，讓你游走園區亦同樣感受樂趣。現時01空間更推出獨家門票優惠，入手超優惠，自問喜愛刺激挑戰的你，千萬不要錯過！

拍拖好去處2023｜4. 藍天體育會 橋咀島珊瑚導賞團| 透明獨木舟

購買詳情：01空間

門票資料：

單人票價: HK$690(原價) 01空間特別優惠：HK$599

雙人票價: HK$1,380(原價) 01空間特別優惠：HK$1,099



想捉緊夏天的尾巴，又擔心自己不善水性、不懂潛水就會與大海失之交臂？不妨試試這個以透明獨木舟觀賞海洋風光的導賞團吧。香港看似地方不大，但原來都可以觀賞到水底世界、珊瑚礁以及色彩繽紛的海洋生物景色，不過大家需要注意活動只於星期六、日及公眾假期開放。

拍拖好去處2023｜藍天體育會 橋咀島珊瑚導賞團| 透明獨木舟



地址：西貢沙下路（藍天體育會）



拍拖好去處2023｜5. YOHO MALL X 香港精釀啤酒協會 「頭搖又尾擺節」

提起啤酒，不少人固定印象會是苦澀麥味、很容易頂胃，甚至是「麻甩」代名詞？但其實啤酒都可以清新獨特，更可以人寵共享！若你們是喜愛啤酒、微醺感覺的情侶，就不要錯過YOHO MALL的「頭搖又尾擺節」！由9月29日至10月23日市集將提供近100款不同口味本地手工啤、特色啤酒及寵物啤，不單有型格打卡位、新奇有趣口味的手工啤，場內更有「自釀啤酒工作坊」，讓你又飲又拎，一小時學識自釀手工啤！

拍拖好去處2023｜6. 香港海洋公園水上樂園 哈囉喂 鬼馬水上南瓜祭門票

購買詳情：01空間｜Klook (成人 HK$560 小童 HK$392)

2021 年 9 月正式開幕的香港海洋公園水上樂園，是亞洲首個全年、全天候，水上樂園臨海而建，有五個各具特色的主題區域，合共27 個室內及戶外玩樂設施可供探索、冒險，盡情玩樂一天絕對無問題！

拍拖好去處2023｜ 香港海洋公園水上樂園（ 香港海洋公園）

因應10月萬聖節，水上樂園亦由9月15日至10月31日，水上樂園化身成嘩鬼聖地，瘋狂南瓜遍佈樂園，等你參與這個狂歡濕身派對！

拍拖好去處2023｜香港海洋公園水上樂園

星期一、二 及 星期五至星期日（休園日為星期三至星期四）



香港拍拖好去處2023: 7. 有機菠蘿園

購票方法：01空間

門票資料：

一位原價: $320｜01空間優惠價：一位 (大小同價)：$180 兩位原價: $640｜01空間優惠價：兩位 (大小同價)：$340



喜愛小動物，想近距離接觸、餵飼，又不想只到普通的動物餐廳？不妨到錦田有機薈低碳農莊菠蘿園，近距離接觸、親手餵飼羊駝吧！園中更設有不同景區，大家可以與不同場景、裝置打卡、觀賞植物同時滿足與動物親近的感覺！

香港拍拖好去處2023: 有機菠蘿園詳情



地點：新界元朗錦田錦河路四排石村（西鐵錦上路站A出口，步行約三分鐘）



拍拖好去處2023｜8. 孫中山紀念館

孫中山紀念館有著古典味十足的英式建築外表，亦是香港現存少數的二十世紀初建築物。它前身是香港富商何東之二弟何甘棠的府邸，興建於1914 年，及後輾轉成為耶穌基督後期聖徒教會的聚會場所，經過復修後以香港歷史博物館的分館重現大家眼前。在此，除了可以深入了解國父孫中山的生平事蹟外、欣賞到不同歷史文物，更可以在府邸內打卡一番，府邸內瑰麗堂皇，長樓梯、陽台等位置都十分古色古香！

拍拖好去處2023｜ 孫中山紀念館



地址：中環半山區衛城道7號



拍拖好去處2023｜9. 太平山山頂Go Museum Cyber X 3.0 Space Revolution 入場套票+餐飲優惠券

購買詳情：01空間｜Klook

萬聖節主題 - 山頂GO Museum Fear Paradise 恐懼樂園 + 山頂雍雅山房晚餐萬聖節2人套票 $724（原價$824）



萬聖節套票包括：



GO Museum恐懼樂園門票2張（原價$228）

雍雅山房萬聖節2人晚餐（原價$596）



推廣日期: 10月12日至11月5日



太平山景一向備受矚目，要前往太平山，更要乘搭享負盛名的山頂纜車，大家除了可以欣賞到被稱為：「世界感觀之最」的全方位的遼闊景色，居高臨下香港都會風光以及憩靜的山巒海景等美景之外，山頂廣場亦有新意玩樂， 能夠在Go Museum中感受超感官體驗活動「Magic StarSign」，以星座為主題，體會到不一樣的星空體驗！

拍拖好去處2023｜太平山山頂Go Museum - Magic StarSign 入場套票+餐飲優惠券

地址：GO@Peak Galleria山頂廣場L2 201 山頂道118號



拍拖好去處2023｜10. DIY金屬工藝體驗班

購買詳情：01空間

門票資料：

單人票價: HK$1050(原價) 01空間特別優惠: HK$919

雙人票價: HK$2100(原價) 01空間特別優惠: HK$1799



課程包括：

999純銀材料, 金工器材設備, 木制禮盒包裝,教學指導, 包刻字



拍拖好去處除了行街、睇戲之外，不妨參與工藝體驗班，一起以DIY手製出兩人驚喜，金工過程充滿汗水與溫度，就好比情侶二人關係，銀與工具在退火、塑形、打磨中定格兩人的回憶，以作兩人的信物、永恆不變的象徵就最好不過了！

拍拖好去處2023｜DIY金屬工藝體驗班

地址：Mush LTD Room 02, 16/F, 觀塘偉業街93號16樓



拍拖好去處2023｜11. 侏羅紀恐龍探險樂園香港站 入場門票2023

購買詳情：01空間｜Klook

大人、小朋友都喜愛的恐龍又來了！之前科學館曾經展覽過恐龍，當中有8組極具名氣和代表性的完幅化石骨架，包括暴龍、三角龍、棘龍等。若果喜愛恐龍又或者錯失良機的情侶們，現在侏羅紀恐龍探險樂園就有展出多隻恐龍並有不同恐龍相關的探險，可以趁這機會，重拾童真！

拍拖好去處2023｜侏羅紀恐龍探險樂園香港站

地址：九龍灣國際展貿中心B102-108



拍拖好去處2023｜12. 打卡奢華按摩

購買詳情：01空間

【120分鐘Power Remedy 按摩療程套餐介紹】



30分鐘頭肩頸按摩、70分鐘全身淋巴排毒按摩、20分鐘筋肌管理

01空間優惠售價: $798 (原價: $898)



【120分鐘Love Me 按摩療程套餐介紹】



70分鐘全身淋巴排毒按摩、50分鐘熱石按摩

01空間優惠售價: $828 (原價: $928)



【130分鐘Women healing 按摩療程套餐介紹】



90分鐘全身淋巴排毒按摩、20分鐘肚部按摩、20分鐘胸部按摩

01空間優惠售價: $ 978 (原價: $1098)



平日工作繁忙、生活壓力大？情侶間除了分擔雙方的情緒之外，當然可以雙重享受，在感受兩人世界更可以在日系休閑店中打卡！在 Shh Massage中可以隨意挑選「120分鐘Power Remedy 按摩療程」、「120分鐘Love Me 按摩療程」又或者 「130分鐘Women healing 按摩療程」，可以因應個人需要，去選擇全身淋巴排毒按摩、筋肌管理又或者熱石按摩的比例，享受專屬個人的奢華按摩。

拍拖好去處2023｜打卡奢華按摩

地址：SHH Massage 柯士甸道144號 尖沙咀



拍拖好去處2023｜13. 山止川行

對於喜好吃辣的情侶而言，正宗麻辣火鍋或是個不錯的選擇。位於銅鑼灣的「山止川行」，門口已聞到香噴噴的麻辣香氣，必推紅湯底的「三香三椒三料」味道，鸞師博採用20多種材料製作而成。餐廳有著多款特別的火鍋材料，包括「手打三寶」、「功夫豬腰片」、「功夫薯仔片」和美國肥牛等，相信定會感到豐富和滿足。

▼▼▼【按圖看】拍拖好去處2023｜更多山止川行香辣撲鼻的火鍋材料▼▼▼

拍拖好去處2023｜山止川行

地址：銅鑼灣渣甸街 66 號亨環 2 樓

電話：2152 3290



拍拖好去處2023｜14. ARTE M 沉浸式體驗數碼美術館

購買詳情：Klook

喜歡打卡的女生，想不出香港亦感受到沉浸式體驗？不妨到ARTE M 裏逛一逛吧。ARTE M 由韓國知名數碼創意設計公司d'strict以自然為主題，場地佔地面積接近1萬平方呎，以影像、聲音、香氣等四維感官打造體驗，大家可以盡情與展品互動、打卡！

拍拖好去處2023｜15.西貢鹽田梓

鹽田梓作為香港碩果僅存的鹽田，極具歷史價值！除了可以參觀鹽田的製作過程外，島上上亦有不少打卡點，例如聖若瑟小堂、鹽田仔博物館及玉帶橋等。另外，由於近年鹽田梓經活化及復修，在年尾的時段更會舉辦「鹽田梓藝術節」，當中會透過本地及海外藝術家等，並與鹽田梓村民共同創作藝術作品，大家從中可以與藝術同在，兼了解到島與島民的連結。

拍拖好去處2023｜西貢鹽田梓

地址：西貢鹽田梓村1號



拍拖好去處2023｜16. 舂坎角炮台

對於「打卡」的普通情侶活動生厭了？不妨考慮行山吧！行山不單鍛鍊身體，更可以互相扶持，假以時日更可一起挑戰更高難度的行山點！港島南的舂坎角炮台全程平路郊遊，新手適宜！只需要30分鐘左右就可以輕鬆到達，享受無敵海景，更可以一次收獲3大打卡美景：半圓形2號炮台、海景長樓梯以及探照燈座平台！

拍拖好去處2023｜舂坎角炮台

地址：香港舂坎角道(走到舂坎角慈氏護養院，沿路到盡頭就見到炮台)



拍拖好去處2023｜17. 影灣園

影灣園位於淺水灣，裡裡外外都充滿復古風情，著名的露台餐廳前身是前淺水灣酒店，人氣旺盛，起碼要提早一個月訂位的！影灣園打卡點處處，餐廳前的樓梯、園庭、餐廳等都具高貴典雅的感覺，情侶在此可以打卡與吃飽兼備！

拍拖好去處2023｜影灣園

地址：香港淺水灣道109號

電話：2292 2808



拍拖好去處2023｜18. 香港藝術館

户外活動擔心體力不支？不用擔心，拍拖好去處除了行街食飯之外，市區亦可以挑選些能夠感受文化氣息的！香港中有不少地方都會不定期舉辦不同藝術展覽，當中大型及公眾免費入場，莫過於香港藝術館。香港藝術館佔地10,000呎，自2019年翻新後，三層樓層都有舉辦不同類型的展覽，另外玻璃裝潢加上白雲櫈，遙望維港海景，確實寫意！

拍拖好去處2023｜香港藝術館

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道10號

電話：2721 0116



拍拖好去處2023｜19. 薄鳧林牧場

薄鳧林牧場亦是一大活化古蹟，已經有過百年歷史！薄鳧林牧場前身是舊牛奶公司的高級職員宿舍，當時香港更有過百隻牛牛的。經活化後，除了保留了昔日英倫風的古典設計特色外，場地中亦有以往的薄鳧林村民擔當文化導賞團及工作坊，亦展出了與牧場相關的歷史文物，了解過往的香港貌美！

拍拖好去處2023｜薄鳧林牧場

地址：香港薄扶林道141A號



拍拖好去處2023｜20. 九龍灣爍凝工作室

情侶活動更可以考慮共同製造一些成品，增加雙方情趣之餘又實用，例如工作坊！爍凝工作室是香港少數的吹玻璃工坊，工作坊能夠製造較大型的玻璃杯、花瓶等，過程中導師亦會一直輔助，絕對不怕過程會過於複雜！

拍拖好去處2023｜九龍灣爍凝工作室

地址：九龍灣啟祥道9號信和工商中心4樓29室

電話: 6995 5376



拍拖好去處2023｜21. 啟德郵輪碼頭

情侶間想休閒地度過一天，可以考慮野餐以及一同欣賞日落，不失浪漫又低成本！啟德郵輪碼頭位置既近市區，位於舊啟德機場跑道，景觀開揚，除了能夠欣賞到維多利亞香港美景。當中的大草坪同時亦是一個寵物公園，擁有毛孩的情侶們亦可在此盡情放鬆，未有毛孩的情侶們也可與這邊的小動物們玩樂一番！

拍拖好去處2023｜建議走上郵輪碼頭頂層的平台公園 (IG@j_film_p)

若果想欣賞到無所阻擋的日落，建議走上郵輪碼頭頂層的平台公園，就可以享受到海天一色的景觀！

拍拖好去處2023｜啟德郵輪碼頭

地址：香港九龍城啟德發展區承豐道33號



拍拖好去處2023｜22. Glamping 貝澳星園

近年露營風氣正盛，不能不去作為懶人露營又具有特色「打卡點」的Glamping！這個位於大嶼山貝澳的星園（Galaxy Garden）主打星空帳幕 （充氣泡泡屋），備受矚目的星空帳幕是由法國設計師設計，非常合適想享受美景而又未能夠完全適應户外環境的情侶，可以安在帳幕當中享受空調、星星及夜景。

拍拖好去處2023｜ Glamping 貝澳星園

地址：大嶼山貝澳牛坳園48號

電話：9263 9078



拍拖好去處2023｜23. 香港公園

位於中西區中環法院道、紅棉路及堅尼地道之間金鐘山坡的香港公園（Hong Kong Park），佔地 8 公頃，處處打卡點！香港公園由不同的古舊建築、新建設施及休閒景點拼湊而成，當中更有人工湖、溫室、觀鳥園等，不過大家稍要注意幾個地點的關門時間不一！

拍拖好去處2023｜ 香港公園

地址 : 香港中區紅棉路 19 號



拍拖好去處2023｜24. AIA摩天輪

AIA摩天輪是求婚勝地同時也是拍拖好去處，成人僅$20便能享受一次浪漫的摩天輪之旅，假如想要包廂確保可以2人獨處也只需$160，在摩天輪上談談情甜蜜度急增！另外，即使不乘坐摩天輪，也可以與另一半在摩天輪下打卡，在晚上燈光亮起時更能拍出不一樣的效果！

【拍拖好去處2023】拍拖好去處2023｜AIA摩天輪（hkow.hk）

【拍拖好去處2023】AIA摩天輪是求婚勝地同時也是拍拖好去處。（hkow.hk）

拍拖好去處2023｜AIA摩天輪

地址：中環民光街33號

電話：2339 0777



拍拖好去處2023｜25. 下白泥

情侶活動除了在室內進行，也可以多親親大自然，在大自然的美景熏陶下感情也能逐步升溫。而下白泥可謂是不二之選，下白泥是香港看日落的勝地之一，與另一半欣賞絕美的日落景色，簡直是錦上添花。此外，幸運的話更可藉著倒影，在泥灘上拍出「天空之鏡」的照片！

【拍拖好去處2023】拍拖好去處2023｜下白泥（unsplash@Ken Cheung）

【拍拖好去處2023】下白泥是香港看日落的勝地之一。（unsplash@tang149）

拍拖好去處2023｜下白泥

地址：元朗下白泥



拍拖好去處2023｜26. 南區沙灣徑

香港看日落的拍拖好去處又怎會只有下白泥，南區沙灣徑也是香港日落海景的高人氣打卡點之一，與戀人坐在海邊靜靜觀望著太陽西下也能成為治癒心靈的瞬間。

【拍拖好去處2023】拍拖好去處2023｜南區沙灣徑 （《大叔的愛》劇照）

【拍拖好去處2023】南區沙灣徑也是香港日落海景的高人氣打卡點之一。（《大叔的愛》劇照）

拍拖好去處2023｜南區沙灣徑

地址：香港南區沙灣徑



拍拖好去處2023｜27. 西九文化區

不能出國享受旅遊的快樂，不少人除了會選擇到酒店Staycation取代之外，還會選擇野餐散散心。而西九文化區便是不少人野餐的首選，區內有一大片綠油油的草地任君選擇，面向維港絕美海景邊吃東西邊閒聊，完全是另類享受！吃飽喝足後，還可以到M+博物館打打卡，與另一半留下倩影。

【拍拖好去處2023】拍拖好去處2023｜西九文化區（IG@westkowloon）

【拍拖好去處2023】面向維港絕美海景邊吃東西邊閒聊，完全是另類享受！（IG@westkowloon）

拍拖好去處2023｜西九文化區

地址：尖沙咀西九文化區



拍拖好去處2023｜28. 愉景灣

不少情侶在周末也會選擇來一場「離島遊」，除了許多人選擇的長洲外，其實愉景灣也是相當不錯的選擇！位於大嶼山的愉景灣整體氛圍猶如置身歐洲小鎮，當中的純白教堂海濱禮堂更是熱門打卡點，更有些準新人慕名而來拍攝婚紗照。除此之外，心鎖長廊與大白灣沙灘也很適合情侶同遊。

▼▼▼【按圖看】拍拖好去處2023｜更多愉景灣打卡點，包括有情侶必去的心鎖長廊、海濱禮堂等，與他共渡浪漫時光！▼▼▼

拍拖好去處2022｜29. Bun’s 2020

Bun’s 2020是香港首個室內滾軸溜冰場，走懷舊路線的溜冰場有眾多打卡位置，不少藝人明星包括欣宜、Day@Collar也曾到這溜冰場打卡。情侶齊齊牽著手溜冰，累了的時候便到場外打打卡，定能留下美好的回憶。

▼▼▼【按圖看】拍拖好去處2023｜更多Bun’s 2020打卡點，大家可以來這裏體驗滾軸溜冰！▼▼▼

拍拖好去處2023｜Bun’s 2020

地址：鰂魚涌渣華道321號柯達大廈1期7樓

電話：2779 2020



拍拖好去處2023｜30. 赤柱美利樓

繼「離島遊」後，更可以來一場「歷史遊」，赤柱也算是情侶們遠離塵囂的好去處，而當中赤柱美利樓是擁有160年歷史的殖民地式建築，並曾由中環搬至赤柱，充滿當時的特色。在美利樓中邊欣賞海景邊享受美酒佳餚，別有一番風味。

【拍拖好去處2023】拍拖好去處2023｜赤柱美利樓(《大叔的愛》劇照）

【拍拖好去處2023】赤柱美利樓是擁有160年歷史的殖民地式建築。（《大叔的愛》劇照）

拍拖好去處2023｜赤柱美利樓

地址：香港島赤柱



拍拖好去處2023｜31. Monmono Restaurant & Bar

這間開店不久的餐廳以深夜藍作為主題，神秘又復古的氛圍大受歡迎，人氣極高！男朋友預定此餐廳的話定能成功討女友歡心，相信愛打卡的女生必定會非常開心，因為餐廳內設有懷舊電話亭、藍色小汽車與燈牌3大打卡點，可以走到哪拍到哪！

▼▼▼【按圖看】拍拖好去處2023｜更多Monmono Restaurant & Bar打卡點，深夜藍的氛圍超有格調，仿如走進異國超唯美！▼▼▼

拍拖好去處2023｜Monmono Restaurant & Bar

地址：尖沙咀山林道4號恆貿商業中心地下2-3號舖

電話：9248 4154



拍拖好去處2023｜32. Cabin Crew Coffee by Holly Brown

疫情持續了數年，各位想要去旅行的心可能已經快要按捺不住。想要安撫一下另一半的心靈，可以帶他/她到以飛行為主題的餐廳吃飯，滿足口腹之慾的同時也能回味乘坐飛機的美好時光！打開餐廳內的飛機艙遮光板便能欣賞「空中的美景」，彷如一邊乘坐飛機欣賞雲層一享受美食，在不能旅遊的日子先「望梅止渴」。

▼▼▼【按圖看】拍拖好去處2023｜更多Cabin Crew Coffee by Holly Brown打卡點，細賞「空中美景」填補未能出國搭飛機的空虛！▼▼▼

拍拖好去處2023｜Cabin Crew Coffee by Holly Brown

地址：尖沙咀彌敦道 132 號美麗華廣場一期 2 樓 228 號舖

電話：5590 0283

