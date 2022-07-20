沈殿霞77歲生忌丨肥姐魅力連張國榮、張學友都難拔　笑聲伴幾代人

沈殿霞77歲生忌丨7月21日是沈殿霞（肥姐）77歲的生忌，她的招牌笑聲、一個專屬髮型及一副粗黑框眼鏡成為了她的標誌。沈殿霞的陽光樂觀的性格，眼中總是閃爍著愉快的光芒，其形象深入民心，香港人稱她為「開心果」。正因沈殿霞的豁達兼充滿正能量，從不介意他人嘲笑她肥胖身材，反而自嘲。把他人眼中的缺點轉化成賣點，昔日在《歡樂今宵》扮演「上海婆」，贏盡好感及其角色更深受歡迎。之後沈殿霞亦成為了賀歲片《富貴逼人》、《富貴再逼人》、《富貴再三逼人》等電影中的經典角色。



沈殿霞77歲生忌丨沈殿霞成為了賀歲片《富貴逼人》、《富貴再逼人》、《富貴再三逼人》等電影中的經典角色。（《富貴再逼人》劇照）

縱觀沈殿霞（肥姐）的一生，憑著她的仗義勤奮及樂觀的性格，除了成為香港人心中無法取代的「開心果」，亦在演藝界贏盡不少人脈及地位。在70年代初期她跟張沖、謝賢、陳自強、陳浩、秦祥林、鄧光榮組成樂隊「銀色鼠隊」，七人義結金蘭，當中肥姐年紀最為小又是女孩子，而深受一眾哥哥們愛護，在肥姐離世後的追思會，身為契哥的鄧光榮上台致悼詞時，公開指責前夫鄭少秋，可見對沈殿霞疼愛有加。

沈殿霞在演藝界得到出色成就，她在世間多年一直積極投入公益慈善事業；公益百萬行是她其中一個支持的慈善活動。加上她對朋友巨重情義、一言九鼎，因此以往不同的籌款節目上所有善款數字，或壓軸第一句都是由她說，可見她在演藝圈的影響力。以下總合了沈殿霞（肥姐）所散發出的4大人格魅力，使她在香港奠定一席之地。

我就不是那種人，你越笑我，狗仔隊越跟我，我越每天朝外頭跑，我不能讓你們來管我，我是沈殿霞，我的命運在我的手中。 沈殿霞

身為演員也好，身為節目主持人也好，你一定要明白自己的工作崗位，你要擔任的是什麼工作，你要講的是什麼話。 沈殿霞

沈殿霞77歲生忌丨沈殿霞在演藝界得到出色成就之外，她在世間多年一直積極投入公益慈善事業。（YouTube@TVB (official)）

沈殿霞77歲生忌丨沈殿霞（肥姐）的一生憑著她的仗義勤奮及樂觀的性格，除了成為香港人心中無法取代的「開心果」。（YouTube@TVB (official)）

沈殿霞77歲生忌丨散發四大魅力

沈殿霞77歲生忌丨1. 加拿大把6月1日定為「肥肥日」



沈殿霞（肥姐）不敵病魔離世享壽62歲，最後安葬在加拿大溫哥華。由於肥姐在生時對演藝圈的發展及對加拿大華人圈投入不少慈善貢獻，獲得溫哥華市長公開褒揚，且把6月1日定為「肥肥日」。當時肥姐愛女鄭欣宜代領褒揚令，露出喪母後，難得見到的笑容，並表示母親一定在哈哈大笑。

這個褒揚狀是很大的榮譽，媽咪現在一定好開心，在那邊大聲笑。 鄭欣宜

沈殿霞77歲生忌丨加拿大把6月1日定為「肥肥日」（TVBS 新聞台 截圖）

沈殿霞77歲生忌丨2. 張學友原來是乾兒子



歌神張學友與沈殿霞在電影《南北媽打》中結緣，而成為了肥姐的乾兒子。哥哥張國榮亦曾受到肥姐提攜，當年遺書中除了感謝家人及愛人，更指名感謝肥姐沈殿霞，「多謝肥姐，家人一樣的肥姐」。

沈殿霞77歲生忌丨張學友原來是乾兒子（TVB《孝感動天》截圖）

沈殿霞77歲生忌丨哥哥張國榮原來曾受到肥姐提攜。（視覺中國）

沈殿霞77歲生忌丨3. 永久免費使用隧道的市民



1972年香港第一條海底隧道正式通車，由於肥姐備受觀眾們的喜愛及她的獨特喜感，政府特意邀請她前來剪彩，成為乘坐老爺車通過隧道的首位乘客，更是香港唯一一個可以永久免費使用隧道的市民。

沈殿霞77歲生忌丨永久免費使用隧道的市民（GETTY IMAGE）

沈殿霞77歲生忌丨4. 香港體育館負責人因肥姐打破先例



2008年2月19日沈殿霞抗癌兩年不敵病魔逝世，當時大家為了悼念肥姐這位極具影響力的巨星，香港體育館負責人打破先例首次用作追思用途，至今未有第二次。當時TVB悼念肥姐更斥逾百萬元把節目《肥姐我們永遠懷念您追思會》作全球同步直播。這同樣是香港首次的同步直播的節目。

沈殿霞77歲生忌丨因肥姐香港體育館打破先例（GETTY IMAGE）

沈殿霞（肥姐）可謂是陪伴著幾代人成長，屬於香港演藝圈的一個時代，她的笑聲永遠都留在香港人的心中。雖則肥姐已經離開了我們，但她的精神及笑聲永遠留在我們心中。