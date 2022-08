Selena Gomez被嘲身材走樣　穿泳裝展示腰間贅肉一句反擊

Selena Gomez由拍迪士尼劇集的小女孩,轉眼間已經踏入30歲,這10年間Selena Gomez經歷過失戀的傷痛、因紅斑狼瘡症所引發的腎衰竭後,讓全球各地的粉絲都見證著她的成長,然而有部分酸民仍批評她的身材變化。早前Selena Gomez在 TikTok 分享一段影片,身穿泳衣的她將鏡頭由下往上「低抄」自拍,大方展示自己的身體,反撃酸民對她身材的評價,獲粉絲支持。



Selena Gomez 反撃酸民對她身材的評價(IG@lamariette)

Selena Gomez:「我不想要縮小腹!」

Selena Gomez 穿上緊身的泳衣拍 Tiktok 片,從影片中可以清楚看到她腰間上一圈贅肉,但她並沒有打算隱藏,反而想藉此展示出最真實的身材。影片中Selena Gomez配搭一句台詞:「我才不要縮小腹,因為我真實的肚子還會再彈回來!(I'm not sucking s-t in. Real stomachs are on their way back, okay)」

Selena Gomez手術後留下兩大條疤痕 因藥物令身材走樣

在2017年,Selena Gomez因為紅斑狼瘡症所引發的腎衰竭,需要即時做手術換腎後,她的人生出現了很大的變化。在年輕時因為演出迪士尼電視劇而走紅,擁有甜美外表及獨特聲線的Selena Gomez 令觀眾留下深刻印象,而早年跟 Justin Bieber 的戀情也成為人人討論的話題。

然而在2017年,Selena Gomez因為紅斑狼瘡症引發的腎衰竭,需要做移植器官手術,其後又因為一條動脈翻轉,再做第二次手術,因此腹部下及右大腿都留下了疤痕,加上手術後的藥物治療,令她身體出現巨大的變化,變得容易肥胖,也令她好幾年的時間都失去自信心。

我做完腎臟移植手術後,記得當時我很不想露出我的疤痕,不希望它出現在照片中,所以我用各種東西遮蓋住。如今我前所未有地有自信,勇於做自己及面對經歷過的一切,並且為此感到驕傲。 Selena Gomez

在2019年Selena Gomez為MTV音樂頒獎典禮上擔任表演嘉賓,久未露面的她卻被網民嘲笑「整個人變超腫」、「胖到快跳不動」。

說實話,我並不在乎我的體重,因為人們總在抱怨「妳太瘦」、「妳太胖」、「這樣穿不適合」。 Selena Gomez

Selena Gomez在2020年曾因為批評積極減肥(IG@selenagomez)

Selena Gomez曾因為批評積極減肥,在2020年她與Blackpink合作歌曲 〈Ice Cream〉時曾回復較為纖瘦的體態,當年她也在外媒的訪問中提起手術後網民對她體型上的批評,說道:

那一段期間我非常沒有安全感,因為我要服用治療藥物,所以體重起伏很大,我知道自己應該要用更強心臟的方式去面對輿論,但那些言論完全就是仇恨性的,全都是。 Selena Gomez

轉眼間Selena Gomez已經30歲,近年她主持烹飪節目,與觀眾分享各種美食,她的身材比以前更為豐腴,但看上來卻更加神采飛揚。Selena Gomez近來除了不懼怕讓大家看見她大腿上的手術疤痕之外,也更加大方地展示自己最真實的體態,她想用自己的身體告訴大家,只要學懂欣賞自己,自信美比起其他更為重要,或者這種30+的成熟魅力也是你我都需要學習的態度。

