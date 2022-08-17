陳自瑤以冥想調理不好的心情　研究︰不是每個人都適合冥想

陳自瑤︳都市人工作忙碌，經常缺乏睡眠，但同時壓力爆登，深夜總是睡不好。空虛寂寞冷的失眠夜，你會選擇用什麼方法快速讓自己入睡和達到深層睡眠質素呢？我們總是在納悶這個問題。近日陳自瑤（Yoyo）被傳與王浩信離婚，原來她亦曾經在其YouTube頻道分享過自己每天晚上睡覺之前都會有冥想的習慣。



陳自瑤在其YouTube頻道分享冥想練習。（陳自瑤YouTube channel）

陳自瑤受媒體專訪時坦言自己因為壓力大，有一段時間的睡眠質素很差。她認為從事演藝行業大多時候都很被動，非個人可以控制，有時拍不同劇之間會休息數個月，什麼都不做豈不是很浪費人生？有時候要記很多劇本，常常思考怎麼可以做好一點。

而傳媒和輿論也是她壓力來源之一，一言一行都有可能被無限放大，自己變相更小心和警惕。整個腦袋的思緒好像塞住了一樣，睡到半夜也很容易醒過來。當時朋友就鼓勵陳自瑤嘗試一下冥想，並解釋了箇中好處。從那時候開始，她就養成了這個小習慣。

陳自瑤分享冥想的感覺

透過冥想的過程，思緒可以慢慢安靜下來。（陳自瑤YouTube channel）

陳自瑤直言睡前腦袋還不斷運轉的話，真的會睡得不好。平日冥想之前，思想總是很混亂、心煩意亂。但是透過冥想的過程，思緒可以慢慢安靜下來，心變得安定，情緒也穩定了。她覺得冥想對睡眠真的有幫助，笑言可能冥想到一半已經開始想睡覺，因為身體已經進入了很平靜與放鬆的狀態，缽的聲音也非常的好聽，和平又充滿愛，彷彿是天上的聲音。她認為每一次冥想的時候，大家都可以帶著一顆感恩的心去圓滿這個練習。陳自瑤亦建議大家可以在心情不好、煩躁、甚至想發脾氣的時候，嘗試冥想。

陳自瑤建議大家可以在心情不好、煩躁、甚至想發脾氣的時候，嘗試冥想。（陳自瑤IG）

世界上冥想的方法有很多種，只要透過一些事物，感受到舒服與自在，已經可以是冥想的一種了。冥想亦著重於仔細觀察身邊每一件事物，包括一些你習以為常的東西。放慢步伐，感受大自然，感謝生而為人所經歷與擁有的一切，就是冥想的精髓。但是其實，冥想也存在危險的地方。

不是每個人都適合冥想？

1994年，美國國家衛生院（NIH）公開指出正念、打坐冥想有可能會讓本來患有的精神症狀受干擾。有些人冥想過後的確可以強身，但有些人只會弄巧反拙。一些創傷後壓力症後群(PTSD)的人，譬如：地震過後的災民、曾被強暴的少女和受過虐待的孩子等，可能會在正念期間回想受傷當時的狀況（Flash back），繼而造成第二次傷害。

再者，就算一個人的精神狀態正常，但錯誤將時間長短視為在冥想範疇的專業程度，也會讓本來有益身體的東西失去原意。花在冥想的時間越長，不代表其專注和投入度越高。打坐十年以上的冥想極端例子，我們也略有所聞，但不代表他們就是高手。有些人更會麻木追求冥想的過程與靈界接觸，這可能也走火入魔的表現。

美國國家衛生院公開指出正念、打坐冥想有可能會讓本來患有的精神症狀受干擾。（Getty Image）

既然冥想可以帶來良好的效果，也可能導致一發不可收拾的後果，還是建議有意欲嘗試的大家，找來正規的冥想導師，在專業指導下，安全正確地進行冥想。

【陳自瑤Q&A】