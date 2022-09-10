英國大學生素顏參加選美 史無前例入決賽：自信比任何妝容更閃耀

長久以來人類對美麗都會有所追求，世界各地亦舉行各式各樣的選美比賽，選出「美麗」的代表，但近幾年社會提倡要求打破傳統審美觀，重新改寫美麗的定義。早前，英國有一個已經舉辦了近百屆的選美比賽，出現了一位史無前例的參賽者，她竟然以素顏上陣，成為首位拒絕化妝的佳麗，更加成功晉身決賽，與其他16位佳麗一同角逐后冠。



英國英格蘭小姐（Miss England）選美大賽上出現了一位全程素顏參選的佳麗，更加成功打入決賽。(IG@melisaraouf)

自1928年起舉辦的英國英格蘭小姐（Miss England）選美大賽上，在今屆出現了一位全程素顏參選的佳麗，更加成功打入決賽，與其他16位佳麗將會在10月17日角逐后冠，她就是20歲的英國大學生 Melisa Raouf，她就讀於英國倫敦國王學院政治系，她刻意拒絕化妝，以素顏上陣參賽，為的是挑戰社交平台上的傳統審美觀，也希望用自身的行為讓社會大眾更加明白「內在美」的重要。

這麼多年來我一直認為自己不化妝就不夠美，直到最近，我才開始接受內在擁有的自信，其實它比任何妝容都來得更加閃耀。當我開始這麼做時，我就獲得解放。 Melisa Raouf

2019年參選佳麗需向大會提交一張完全沒有化妝、P圖、濾鏡的素顏照；(IG@rebeccagormleyx)

英國英格蘭小姐（Miss England）選美大賽其實早在幾年前嘗試向大眾宣揚女性自主的慨念，官方曾經在2019年特別加入「素顏超模」（bare face top model）的環節，鼓勵參賽者展現出自然美，但當時只讓所有佳麗僅分享自己的素顏照，並沒有在公開場合真實呈現出來，因此今屆的 Melisa Raouf 是歷年來首位以素顏上陣的佳麗。

Melisa Raouf 希望用自身的行為，讓女性重奪化妝的權利。(IG@melisaraouf)

不同年紀的女性在化妝上感受到社會的壓力，因為她們感到被逼這麼做。 Melisa Raouf

Melisa Raouf 也特別強調，她並非要求女性放棄化妝，也十分欣賞不同的妝容設計，但她希望透過今次的行為，為女性奪回自由化妝的權利，並寄望女性不要因為社會大眾的規範而強逼自己化妝，希望女性可以做回自己，擁抱自己皮膚、身體或任何的缺陷。「若有人滿意自己的皮膚狀況，我們不該要求她們化妝蓋掉自己的皮膚。臉上的缺陷能令我們變得與別不同，我們應擁抱自己的缺陷，讓真正的美麗回歸基本。」

Melisa Raouf 強調不是要求女性放棄化妝，但她希望透過今次的行為，為女性奪回自由化妝的權利。(IG@melisaraouf)

Melisa Raouf 坦言並不是從小就有如此自信，她在青春期受到社交媒體的影響及美照的對比下，總覺得自己不夠美、不夠突出，不經不覺間影響到自己的心理健康，但她今次卻能鼓起勇氣，是因為她明白即使自己不符合傳統審美觀，但只要建立足夠的自信心，就不需要靠化妝品去變得更「美」。她又透露今次的行動得到不少女性的支持，令她們能對於素顏的自己仍然很有自信。