Anne Hathaway私下過著簡樸無華零廢生活　5個不為人知環保小習慣

Anne Hathaway早前受邀出席紐約時裝周 Michael Kors 2023 春夏大秀，以棕色鱷魚紋皮革大衣搭配黑色高領針織衫及尖頭跟鞋亮相，神還原其成名作《穿著 Prada 的惡魔》中最後向 Miranda 告別時的造型。荷里活極具知名度的女演員Anne Hathaway，演出許多部膾炙人口的戲劇作品，譬如：文學界巨著《悲慘世界》等，為全球最高收入的女星之一，私底下卻崇尚零廢生活，致力推動環保。



Anne Hathaway私下生活簡樸無華。（IG @annehathaway）

有美國甜心之稱的Anne Hathaway與珠寶設計師Adam Shulman結婚10載仍然甜蜜恩愛如初，二人婚後育有兩名孩子。Anne Hathaway近年亦減少接拍電影，一家四口搬到美國加洲的鄉村小屋居住，大可以過得奢華的她，卻選擇了純淨簡樸生活。正正因為她是巨星，深知自己的影響力。

Annehathaway生下第一個孩子後，開始留意如何在日常生活中減廢。（IG @annehathaway）

因此生下第一個孩子後，她便開始留意如何在日常生活中減廢，以身作則，也顧及孩子的健康，過得簡樸無華。達致環保不能一步登天，是需要共同努力與長期實踐的。最近Anne Hathaway在採訪中透露和家人的零浪費的生活方式，還分享了她一些達致減廢小秘訣。

Anne Hathaway環保小習慣 | 1. 以竹製品代替塑料

Anne Hathaway環保小習慣 | 1. 以竹製品代替塑料。（Getty Image）

Anne Hathaway在 35 歲生日後便決定開始使用竹牙刷，邁向零廢生活。竹生長快速，而且不需要肥料，並且可以從根部再生，不需要重新種植，亦可以自然分解。因此，適用竹牙刷、竹筷子等代替難以分解或生產過程會釋出有害物質的塑膠。

Anne Hathaway環保小習慣 | 2. 自備可循環再用水樽

Anne Hathaway環保小習慣 | 2. 自備可循環再用水樽

Anne Hathaway跟許多環保人士一樣，外出時會盡可能地自備水樽。她還投資了環保飲用水公司ZENWTR，目標在 2025 年回收和再利用 5,000 萬磅塑料。每瓶ZENWTR由多達五個回收塑料瓶製成，減少原始塑料的生產和污染海洋。

Anne Hathaway環保小習慣 | 3. 使用走塑護膚品和沐浴套裝

Anne Hathaway環保小習慣 | 3. 使用走塑護膚品和沐浴套裝。（Getty Image）

Anne Hathaway平日會使用椰子油、乳木果油和可可巴油自製保濕霜，成分天然無添加。然後將其儲存在可生物降解的容器中，她還使用香皂和固體洗髮膏代替塑料瓶裝的洗髮水。

Anne Hathaway環保小習慣 | 4. 減少食用肉類

Anne Hathaway環保小習慣 | 4. 減少食用肉類。（Getty Image）

很多人都擔心吃素會導致營養不均，不過有許多研究顯示過吃素對身體其實利多於弊的，而且對環境極佳，能節省超過 4,200 升水、節約資源和減少二氧化碳排放。Anne Hathaway曾在自己的婚禮上舉行了 100% 純素菜單的宴會，包括素食漢堡、紙杯蛋糕、素食芝士通心粉等等。

Anne Hathaway環保小習慣 | 5. 支持永續時尚

Anne Hathaway環保小習慣 | 5 支持永續時尚。（IG @annehathaway）

Uniqlo、GU這些快速時裝價廉物美，雖然這些連鎖店處處可見，實在很方便，但對環境造成一定的傷害。Anne Hathaway支持永續時尚，即使在事業上也盡可能減少衣物浪費。在她有份參演的Colossal電影之夜派對巡演中，她穿著復古、可持續單品，如：奧斯卡·德拉倫塔的 1970 年復古馬戲團禮服，和領口飾有不對稱荷葉邊的 2006 年春季 Armani Privé 禮服。

除了工作需要的華麗服裝，Anne Hathaway亦曾在IG分享懷孕令身體產生變化，衣服已不合穿。但是她也不會亂把那些舊衣服丟掉，反而親自手改牛仔褲，不會買新，更提醒女生們要擁抱自己的身體變化。