Tiffany Blue Box Cafe全新下午茶 必食禮物盒蛋糕、魚子醬龍蝦撻

【下午茶推薦2022】英式三層架下午茶一向都是不少女生與閨蜜聚會的熱門選擇，尖沙咀的The Tiffany Blue Box Cafe近日就推出全新下午茶，不少鹹點及甜點都以龍蝦、魚子醬、水蜜桃等食材入饌，不但美味，而且賣相亦十分吸引，適合女生打卡「呃Like」。



Tiffany & Co.的The Tiffany Blue Box Cafe以全店都是Tiffany Blue環境及餐具而聞名，一向都吸引不少女生光顧打卡。近日，餐廳就推出了全新下午茶，下午茶以經典英式三層架登場，架上放滿了以時令食材入饌賣相別緻的鹹甜點，十分吸引。

甜品方面，最吸睛的有Tiffany迷你Blue Box蛋糕，蛋糕以Tiffany Blue禮物盒造型登場，內層是70%黑朱古力慕絲蛋糕，中間夾着榛子脆脆及覆盆子醬。而水蜜桃泡芙外觀亦非常漂亮可愛，上面好像太陽花一樣，內層則有水蜜桃果肉、果醬及忌廉，泡芙口感鬆脆，不會淋掉，而且味道鮮甜。另外還有用新鮮芒果及椰子糯米飯製成的芒果椰子達克瓦茲、焦糖白芝麻撻、以及鳥巢朱古力蛋，一眾甜品控女生絕對不能錯過。

下午茶的第二層則是多款鹹點，不少以矜貴食材入饌。推介必試的有魚子醬龍蝦撻，採用了波士頓龍蝦及魚子醬，感覺非常高級，味道更是悠長回甘。而松葉蟹盒子就以小鐵盒盛載，打開有松葉蟹蟹肉配上洋甘菊啫喱及青蘋果，鮮味十足。其他推介的鹹點還有以季節水果及熱情果啫喱襯托的鵝肝慕絲酥皮，以及加入瑞可達芝士，灑上開心果碎和紅菜頭苗的士多啤梨凍湯。

傳統的英式下午茶當然少不了英式鬆餅，三層架的底層就有香蒜鹽之花鬆餅，口感鬆脆，更有陣陣蒜香味，非常香口，可伴以奶油忌廉、番茄果醬及蜜糖珍珠一起享用。此外，還加入了全新自家製的法式杏仁蛋糕，充滿淡淡杏仁香。

The Tiffany Blue Box Cafe下午茶可選配指定咖啡或茶，不過亦可以加 $88 一杯 Tiffany Blue 招牌雞尾酒；或加 $150 配一杯巴黎之花特級乾型香檳。

The Tiffany Blue Box Cafe下午茶詳情

地址：香港九龍尖沙咀北京道 1 號大堂 208 號鋪

供應時間：每天下午 2 時至 6 時 30 分供應

價錢：$688 (兩位起)，另收加一服務費

