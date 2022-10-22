姊妹們的國際市場｜激似石原里美！4大魅力：領養唐狗、勤力學霸

【姊妹們的國際市場｜馬曉晴Maisy】有說「男人來自火星，女人來自金星」，由結識異性到相處，從來不是易事。戀愛節目《姊妹們的國際市場》邀請了5位本地女生，去結識混血型男，其中現年22歲的馬曉晴（Maisy），雖在首次約會時，未能留下體貼印象，更被網民封「典型港女」個性，但因其外形討好，加上其後的泳池遊戲環節，扳回不少分數，成為「最正港女」。若以觀眾角度看，她絕對是愈看愈討喜的類型，以下的4點更是其個人魅力處，讓人在不知不覺間迷上了她。



【姊妹們的國際市場｜馬曉晴Maisy】現年22歲的馬曉晴(Maisy)於節目中被指「典型港女」個性。（IG@maisyma1999）

【姊妹們的國際市場｜馬曉晴Maisy】上圖為石原里美，而馬曉晴亦曾被網民指「激似石原里美」。（Primavista廣告截圖）

馬曉晴魅力點一：愛笑個性、被封「港版石原里美」

無論在電視或社交媒體中，馬曉晴（Maisy）總是掛著笑臉，讓人很易被感染，嘴角不自覺上揚。她微笑時，雙眼呈彎月形，配合飽滿蘋果肌，充滿自然甜美感，跟日本女星石原里美超級相像，難怪被日本媒體及網民喻為「港版石原里美」。加州大學柏克萊分校曾進行一項研究，發現愛笑可提升腦內啡，不僅減少疼痛，還增添幸福感，因此每次看見她笑的時候，或許會予人治癒的感覺，並從中留下舒適印象。

我喜歡傳遞正面訊息給大家，所以我選擇了做媒體。 馬曉晴 Maisy

【姊妹們的國際市場｜馬曉晴Maisy】Maisy自小學習花式溜冰，在10歲時已奪全國青少年錦標賽銀牌。(IG@maisyma1999)

【姊妹們的國際市場｜馬曉晴Maisy】每次看到Maisy於溜冰場上翩翩起舞，都非常優雅自在。(IG@maisyma1999)

馬曉晴魅力點二：為人好勝、視羽生結弦為學習對象

專注做事的女生最吸引，每次看到馬曉晴（Maisy）於溜冰場上翩翩起舞，都非常優雅自在。她自小學習花式溜冰，在10歲時已奪全國青少年錦標賽銀牌，其後多次於香港錦標賽奪冠，更在2016年為港奪得冰島舉行的Reykjavik International Games亞軍，得到人生首個國際獎項。翌年她亦擔任亞洲冬季運動會港隊的持旗手。對於欣賞和學習對象，她曾在訪問中，舉出與其合照過的日本花滑王子羽生結弦，指「場內外態度，甚至非常細微的小錯誤，他都非常重視，啟發我成為更努力的運動員。」

【姊妹們的國際市場｜馬曉晴Maisy】Maisy曾與羽生結弦合照。(IG@maisyma1999)

【姊妹們的國際市場｜馬曉晴Maisy】Maisy僅花兩年半時間完成4年的傳播與媒體研究課程。(IG@maisyma1999)

馬曉晴魅力點三：多才多藝、2年半修畢大學課程

除了運動，馬曉晴（Maisy）也是位學霸，小時候曾在北京讀國際學校，於13歲轉到美國科羅拉多州高中就讀，其後考上美國麻省大學，僅花兩年半時間完成4年的傳播與媒體研究課程，其後更進修運動管理系碩士。雖她因傷患退役，未能參與去年的奧運賽事，但她想法依然正面，認為「上帝關上一道門，必開一扇窗」，於是投身演藝和媒體，擔任司儀、主持和幕後製片，如曾上鍾培生節目教溜冰等，閒時亦擔任教練，依然將志向依然放於花式滑冰上，以另一方式繼續追夢。

我喜歡能夠跟人說我的故事或了解他們的故事。 馬曉晴 Maisy

【姊妹們的國際市場｜馬曉晴Maisy】Maisy也是愛狗之人。(IG@maisyma1999)

【姊妹們的國際市場｜馬曉晴Maisy】Maisy曾呼籲領養唐狗。(IG@maisyma1999)

馬曉晴魅力點四：喜愛寵物、籲「唐狗也是寶」

除了強大的內心和目標，馬曉晴（Maisy）還充滿愛心，非常喜歡小動物，家中養有多隻小狗，今年更添新成員，領養了一隻唐狗，還不時抱牠拍照，擺出一樣可愛表情，並於社交媒體標註「唐狗也是寶」。台灣心理醫生林萃芬曾出書分析養狗女生的個性，指大部人都是專一及重視家庭，因此Maisy的愛狗個性，也是其魅力點之一。

【馬曉晴Maisy Q&A】