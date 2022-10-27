2022英國小姐因獨特髮色曾遭欺凌　寄語年輕人：讓痛苦成為超能力

與眾不同可以是好，也可以是壞。同樣的，審美觀也是因人而異。亞洲人可能會很嚮往擁有立體五官、清晰深邃輪廓的西方臉孔。在我們眼中，天生頂著金紅色頭髮的外國人更是珍貴漂亮。可是各花入各眼，有著薑紅色頭髮的2022年英國小姐冠軍，卻曾經因為獨特的髮色成為眾矢之的，讓她受盡委屈。



有著薑紅色頭髮的2022年英國小姐冠軍，曾經因為獨特的髮色成為眾矢之的。（IG @jessicaashley_）

曾因髮色被欺凌

這位英國小姐冠軍 Jessica Ashley Gagen 天生擁有一頭「金紅髮色」，就像英國著名唱作歌手紅髮艾迪和《哈利波特》中榮恩家族成員一樣。這個我們看來美好的「恩賜」，卻成為了 Jessica 被攻擊的原因。從小學到中學，戴著書生眼鏡、乖巧的她一直受到同儕強烈的欺凌、拳打腳踢、吐口水、辱罵、丟垃圾在她臉上、被迫在廁所吃午餐。這些不但讓她身體受傷，還重重打擊到她的自信心。因此在青春時期，Jessica 一度對其外表極度自卑。

在青春時期，Jessica一度對其外表極度自卑。（IG @jessicaashley_）

隨著年紀漸長，人生歷練更豐富，Jessica 不再為自己的外表感到自卑，反而引以為傲。她不會刻意染髮改變自己的原生髮色，保留真我，只是努力積極地變美。18歲那年，她簽約成為模特兒，並到世界各地走秀，慢慢變得廣為人知。她的髮色更成為了代表自己的標誌，許多人第一目光都被其獨特美麗的薑紅頭髮吸引。

盼以自身經歷鼓勵年青受害人

Jessica望把過往痛苦的童年回憶轉換成正能量。（IG @jessicaashley_）

26歲 Jessica 擊敗其餘30位參賽者，成為2022英國小姐選美皇后，也是史上第一個紅髮的選美冠軍。其實 Jessica 去年也有參賽，可惜只是屈居第二。鬥心旺盛的她今年再次參賽，終於成功登上冠軍寶座。Jessica 曾透露自己當初參選的動機，形容電視史上沒有很多紅髮女星，全球世界小姐冠軍更是一個紅髮女性也沒有，因此想把過往痛苦的童年回憶轉換成正能量。她揚言：

如果我能贏得這場比賽，我就能賦予那些因長相和頭髮顏色而被欺負的孩子們更多信心。 Jessica Ashley Gagen（2022年英國小姐冠軍）

由於深明白被欺凌帶來的生心理傷害，Jessica十分關注受欺凌的青少年們。（IG @jessicaashley_）

選美向來都需要美貌與智慧兼備，人美心更美的 Jessica 成就也非凡，她正於利物浦大學修讀「航空太空工程學」碩士學位課程。Jessica 表示選美不是自己的終身事業，覺得很多人有刻板印象，認為外表亮麗的女生在科學、技術、工程和數學上不會太有成就。而她就是想以身作則，證明女生有無限的潛力與可能性。

由於深明白被欺凌帶來的心理傷害，Jessica 十分關注受欺凌的青少年們，坦言：「無辜的孩子們，在那些不知道該如何處理他們的憤怒和悲傷的人手中受苦，這種有毒關係需要成年人們來關注和關懷」，更鼓勵同樣受害的孩子們化悲憤為力量：