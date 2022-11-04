陳凱詠家人生意失敗迎難而上　堅持做自己：港人習慣收埋自我

【陳凱詠Jace】歌手陳凱詠（Jace）近年活躍樂壇，身邊有不少好友都喜歡她，但在近半年來，卻甚少聽到其消息。原來陳凱詠在今年4月推出新歌〈Long D〉後，傳因不願出席無綫電視節目，「個人理念與唱片公司不一致」，而不獲唱片公司續約，並遭雪藏至明年約滿。雖在唱片公司眼中，陳凱詠個性叛逆，但卻深受不少年輕人歡迎，紛為其抱不平，指「未來一定會更好」。



【陳凱詠Jace】陳凱詠因「個人理念與唱片公司不一致」，而不獲唱片公司續約。（IG@jacechw）

【陳凱詠Jace】陳凱詠擁有多項才能和天賦。（IG@jacechw）

近年樂壇崛起，要數知名度高的女歌手，必有陳凱詠的名字。不少好友喜歡她的歌，有的欣賞其爽直個性，更甚是多才多藝，在各演藝方面，都令人印象深刻。陳凱詠從小熱愛唱歌跳舞，修讀浸大傳理系，可見出其文憑試成績不俗，在學時更同時打兩份兼職，當娛樂台主持，閒時亦會教舞，非常勤力。

她在畢業後成功擔任環球唱片主播，訪問多位不同藝人。她曾指，或因衣著前衛，受到馬天佑推舉，一起參與《全民造星》造型工作。因緣際會讓人看出其時尚觸覺。她其後晉身歌手，並參與製作歌曲，去年推出的首張專輯《Processing》，更直達白金銷量，並獲Sportify邀請擔任7月的國際婦女節代表，登上美國時代廣場巨屏。

有書本題目寫到「你必須很努力，才能看起來毫不費力。」無論是表演、主持、綜藝或時尚美妝界，陳凱詠都有不錯成績，可見出她過去付出的時間和汗水，都較一般人多，認真對待自己多年來的夢想。

【陳凱詠Jace】陳凱詠在大學期間，因父親鞋店生意失敗，家庭出現經濟困難，她需捨棄部分玩樂時間打工，賺錢應付學費和生活費，（IG@jacechw）

陳凱詠家人生意失敗迎難而上

長大後見識世面，經多次挫敗後，難免做任何事都有避忌畏縮，只要能安逸度過一天，便已是件奢侈的事。然而，陳凱詠的理念則是相反，反而迎難而上。她在大學期間，因父親鞋店生意失敗，家庭出現經濟困難，她需捨棄部分玩樂時間打工，賺錢應付學費和生活費，若想旅遊和參與交流團的話，便要更加努力。雖然少了玩樂時間，但她都會選感興趣的工作，不僅能寓工作於娛樂，讓青春不白流，同時也能預先汲取演藝經驗，助自己更快變知名，得到更大更好的工作機會。

經歷家庭經濟困難，陳凱詠都沒灰心，反視為踏腳石，讓自己練得多才多藝。其故事亦向輕易自棄的人賞了一巴掌：既然已經花了努力，何不再花點時間和汗水，去爭取更好的結果呢？雖然陳凱詠投身社會一陣子，但依然大膽敢言、做自己，這份勇氣讓不少只敢說好的人感到敬佩，更加欣賞她的為人。

【陳凱詠Jace】陳凱詠堅持做自己。（IG@jacechw）

香港人習慣很收埋自我，或者怕這份自我不受喜歡，即使不是最叻或做得最好，也可一試。 陳凱詠

面對外界的各種聲音，我想勇敢地說一句「收聲」，然後有禮貌地說「多謝」，再大步走自己的路。 陳凱詠

【陳凱詠Jace】陳凱詠髮型百變。（IG@jacechw）

【陳凱詠Jace】陳凱詠曾跟隨Jennie的髮箍染潮流。（IG@jacechw）

百變造型添新鮮感

對陳凱詠最深刻的表演，莫過於在舞台上設置大型輸送帶，然後一邊向前走動跳舞，一邊唱歌，非常考驗其平衡和力氣，同時營造出超強勢的氣場。除了表演，她的造型亦敢創新，如高馬尾、布丁頭和髮箍染等，都是跟隨Ariana Grande、Billie Eilish及Jennie的潮流，並在香港未算流行前，率先成為時尚先鋒。