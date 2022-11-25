繩角｜譚凱倫曾遭母家暴坐窗邊企跳　剪短髮再出發：學懂欣賞自己

【繩角｜譚凱倫】女星譚凱倫（Helen）於劇集《繩角》中，飾演大師兄袁天就的妻子，擁有幸福美滿家庭，老公亦不時會抽時間陪伴和照顧女兒。現實中的譚凱倫，外表雖然看來強悍，曾演殺手和老千，但過去她其實經歷多個脆弱時刻，不僅被欺凌和家暴，也曾有輕生念頭，最後靠著意志撐過來。



【繩角｜譚凱倫】譚凱倫個性率真，從不遮掩自己的紋身，得到不少觀眾欣賞。(IG@helentam_donggu)

譚凱倫被喻為「紋身姚子羚」

現年28歲的譚凱倫，事業發展算是幸運一員，曾任寵物美容師，其後透過選美節目《美選D.n.A》入行，出道6年已主持不少節目，近來更參與多部電視劇。她的個性率真，從不遮掩自己的紋身，得到不少觀眾欣賞，並因被指外貌與姚子羚相似，有著「紋身姚子羚」的稱號。或因外表較強勢，她不時都笑面迎人，但微笑的背後，卻藏有不少辛酸故事，包括家庭和愛情。

【繩角｜譚凱倫】譚凱倫曾遭母親怒剪頭髮，並留下陰影。(IG@helentam_donggu)

【繩角｜譚凱倫】譚凱倫入行時被指與姚子羚（圖左）相似。(IG@elaine_yiu)

譚凱倫遭母親怒剪短髮

譚凱倫的童年並不快樂，身於單親家庭，父母對其幾乎不理睬，每年只見面一次，並由一位善心婆婆代為照顧。其後因金錢瓜葛，譚凱倫被母親接回家，期間多次受到家暴。她曾在訪問中憶述，當時母親在言語和行為上，都對其施暴，令她變得自卑，更因希望變靚而留長髮，結果遭對方一怒下剪去，直斥「是否想做妓女？」

【繩角｜譚凱倫】譚凱倫兒時因受家暴而一度企跳輕生。(IG@helentam_donggu)

譚凱倫曾坐窗邊企跳

種種暴力原因，讓譚凱倫想法變偏激。她曾在訪問中表示，小時候最需要家人照顧，因未懂自立，渴望家人的愛，然而她卻沒感受到，甚至感到生不如死，「試過坐窗邊企跳。」同居約3年後，譚凱倫終抵不住壓力，向社工求助，並入住青年宿舍。離開了家庭，卻走不出陰霾，她在出道初期，依然保留長髮，正因為剪頭髮這件事，對她而言「心理關口很大」。

譚凱倫在15歲時，決定投身社會自力更生，由於對人失信任，於是將情感投放在小動物上，並學習寵物美容，曾在訪問中指，「不想跟人建立太多關係」，而與寵物相處則是件輕鬆自在的事，同時也能賺錢生活。

【繩角｜譚凱倫】譚凱倫為《晚吹 — 戀講嘢》主持之一。(截圖)

譚凱倫被前男友毒打

除了家庭，譚凱倫在愛情上不算順利，甚至曾在一段關係中，遭到同樣對待。她曾在有份主持的節目《晚吹 — 戀講嘢》中， 因嘉賓提及被男友施暴，讓其勾起相似的回憶。譚凱倫指出，當時與男友鬧分手，其後在對方家中取回物件時，對方突然出拳打她，令其瞬間失重心，後腦撞向牆壁昏倒。她續指，在遭對方拍醒後，更被其用腳狂踢，由於未完全恢復意識，無力抵抗，只好瑟縮保護自己。

【繩角｜譚凱倫】入行後的譚凱倫，已變得開朗不少。(IG@helentam_donggu)

譚凱倫學懂欣賞和愛自己

雖然經歷多段傷痛，但譚凱倫依舊站起來，冀望更好的將來。她跳出舒適圈選美，進入電視台工作，初期感到自卑，每當得人稱讚，都認為是客套說話，直至後來意識到要愛自己，開始學會接受別人對自己的好意，從中慢慢建立出自信。即使譚凱倫現時並沒記恨母親，她曾在訪問中憶述，曾有數次探望對方，但都遭對方負面批評，「入娛樂圈是想做妓女，要陪老細食飯。」於是兩人便沒再聯絡。

在拍攝《太平紋身店》時，譚凱倫終將保留多年的長髮剪去，斬掉煩惱絲的同時，也寓意新開始及自己。或許此舉讓其失安全感，她曾在訪問坦言，初時重回昔日的沒自信，但這時的她，身邊多了不少愛她的同伴和好友，紛讚她的短髮造型，加上發覺打理方便，開始懂得愛自己，「我知道要學懂去欣賞自己。」要懷著正能量，好事才會接腫而來。